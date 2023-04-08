Фракция «Справедливой России» в Заксобрании Петербурга вышла из партии

Вице-спикер Законодательного собрания Петербурга и в прошлом региональный лидер «Справедливой России» Марина Шишкина ушла со своего поста и вышла из партии. За ней последовали коллеги по фракции. По словам Шишкиной, она собирается создать новое движение. «Я попросила меня освободить от должности вице-спикера, — заявила Шишкина. — Я собираюсь заняться новым политическим проектом, близким мне по духу и совести».

Подобное развитие событий более чем закономерно. Ещё ранее из партии вышла лидер пензенской организации Анна Очкина, а другая крупнейшая секция «Справедливой России», астраханская, возглавляемая Олегом Шеиным, не скрывает своего критического отношения к позиции, занятой Сергеем Мироновым в связи с СВО.

«Когда-то я вступала в другую партию, социалистическую, социал-демократическую, на титуле которой сияла идея социальной справедливости, и она решала большие проблемы маленьких людей, — пояснила Шишкина «Фонтанке». — А ещё я вступала в партию интеллектуальных и профессиональных политиков, рождённую в открытом, толерантном и просвещенном Петербурге. К сожалению, в последнее время актуальная повестка партии сместилась в сторону, не соответствующую моему пониманию идеи справедливости».

Иван Левченко член социал-демократической фракции «Яблоко» в Петербурге так комментирует это событие:

«Решение ожидаемое и абсолютно правильное. Марина Анатольевна была одним из очень немногих остававшихся в “Справедливой России” политиков, которые выступали за мир. В свою очередь, линия партии Миронова за последние годы стала по уровню охранительского и милитаристского радикализма опережать генеральную линию партии власти. Это подтвердил факт союза сначала с Прилепиным, а затем с Пригожиным. После первого союза, фракцию справедливороссов в питерском ЗакСе покинул уважаемый среди горожан депутат и градозащитник Алексей Ковалев. После второго союза у “эсеров” фактически этой фракции не остаётся. Некогда достаточно сильное отделение партии лишается своего представительства и остаётся под руководством племянницы Миронова – Надежды Тихоновой. Вряд ли теперь оно когда-нибудь вернёт себе былую силу, поскольку желающих ассоциировать себя с “Вагнер-центром” немного даже среди сторонников z-позиции».