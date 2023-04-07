Главная Рубрики События 2023 Апрель 07 Дайджест новостей на 7 апреля

Дайджест новостей на 7 апреля

 

Дайджест новостей на 7 апреля

 

[В мире]

 

13 марта Signature Bank закрыли из-за системных нарушений после краха SVB

 

«Большая семерка» разрабатывает механизм по контролю за санкциями против России

 

Джонсон заявил о намерениях занять должность генсека НАТО

 

Госсекретарь США посетил Казахстан

 

Илон Маск уволил менеджера Twitter, которая ночевала в офисе из-за большой загруженности

 

Белоруссия планирует создать зону свободной торговли и инвестиций с Китаем

 

Китай обгоняет США и западные демократии в технологической гонке

 

[Внешняя политика]

 

14 февраля Песков заявил о неспособности наемников изменить ход конфликта на Украине

 

Великобритания хочет производить оружие на Украине

 

Турецкому проекту «Росатома» не хватает иностранного оборудования

 

15 февраля Совет Федерации одобрил закон об особенностях пенсионного обеспечения в новых субъектах

 

16 февраля Лукашенко призвал вести диалог о мире с украинскими военными

 

19 февраля в Кремле ответили на слова Нуланд о Крыме как о законной цели Киева

 

21 февраля Путин объявил о приостановке участия России в договоре по ядерным ракетам

 

[Внутренняя политика]

 

Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов на госуровне

 

Путин издал указ о деятельности предприятий в условиях военного положения

 

Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 2,6 трлн рублей и приблизился к годовому планы

 

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал передать квартиру Зеленского в Крыму малообеспеченным или многодетным

 

Дефициты бюджета в РФ: пойдут ли власти на экстренные меры?

 

Российские власти готовятся к набору 400 тысяч контрактников

 

[Экономика]

 

Производство автомобилей в России рухнуло  за 2022 год на 60%

 

«Икею» в России заменит белорусская сеть Swed House

 

В России зафиксировали рост числа заемщиков с четырьмя и более кредитами

 

Введение искусственного интеллекта в России отстает от мирового уровня в три раза

 

Apple приостановила обслуживание по гарантии Mac и iPad в России

 

Стоимость новостроек стагнирует

 

IT-ипотека не пользуется спросом

 

[Общество]

 

История сироты, который вернулся с СВО тяжелым инвалидом и стал бездомным

 

Мужчины к 8 марта стали запрашивать в МФО суммы займов на четверть меньше, чем в прошлом году

 

Сотрудники аэропорта Пулково пожаловались на новую систему начисления премий

 

В России почти на 160% выросло число экстремистских преступлений

 

Прокурор запросила 9 лет колонии автору Telegram-канала «Протестный МГУ» за фэйки об армии

 

Россияне стали чаще брать займы в МФО на незапланированные траты

 

Уровень бедности в России снизился до исторического минимума

 

[Происшествия]

 

Что известно об атаке украинских диверсантов на пограничные села Брянской области 2 марта

Рабкор.ру
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7-4-2023 События, , 174
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