Дайджест новостей на 7 апреля
[В мире]
13 марта Signature Bank закрыли из-за системных нарушений после краха SVB
«Большая семерка» разрабатывает механизм по контролю за санкциями против России
Джонсон заявил о намерениях занять должность генсека НАТО
Госсекретарь США посетил Казахстан
Илон Маск уволил менеджера Twitter, которая ночевала в офисе из-за большой загруженности
Белоруссия планирует создать зону свободной торговли и инвестиций с Китаем
Китай обгоняет США и западные демократии в технологической гонке
[Внешняя политика]
14 февраля Песков заявил о неспособности наемников изменить ход конфликта на Украине
Великобритания хочет производить оружие на Украине
Турецкому проекту «Росатома» не хватает иностранного оборудования
15 февраля Совет Федерации одобрил закон об особенностях пенсионного обеспечения в новых субъектах
16 февраля Лукашенко призвал вести диалог о мире с украинскими военными
19 февраля в Кремле ответили на слова Нуланд о Крыме как о законной цели Киева
21 февраля Путин объявил о приостановке участия России в договоре по ядерным ракетам
[Внутренняя политика]
Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов на госуровне
Путин издал указ о деятельности предприятий в условиях военного положения
Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 2,6 трлн рублей и приблизился к годовому планы
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал передать квартиру Зеленского в Крыму малообеспеченным или многодетным
Дефициты бюджета в РФ: пойдут ли власти на экстренные меры?
Российские власти готовятся к набору 400 тысяч контрактников
[Экономика]
Производство автомобилей в России рухнуло за 2022 год на 60%
«Икею» в России заменит белорусская сеть Swed House
В России зафиксировали рост числа заемщиков с четырьмя и более кредитами
Введение искусственного интеллекта в России отстает от мирового уровня в три раза
Apple приостановила обслуживание по гарантии Mac и iPad в России
Стоимость новостроек стагнирует
IT-ипотека не пользуется спросом
[Общество]
История сироты, который вернулся с СВО тяжелым инвалидом и стал бездомным
Мужчины к 8 марта стали запрашивать в МФО суммы займов на четверть меньше, чем в прошлом году
Сотрудники аэропорта Пулково пожаловались на новую систему начисления премий
В России почти на 160% выросло число экстремистских преступлений
Прокурор запросила 9 лет колонии автору Telegram-канала «Протестный МГУ» за фэйки об армии
Россияне стали чаще брать займы в МФО на незапланированные траты
Уровень бедности в России снизился до исторического минимума
[Происшествия]
Что известно об атаке украинских диверсантов на пограничные села Брянской области 2 марта