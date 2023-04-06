Беседа на тему: Новая экономическая политика

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

(Часть первая)

(из цикла: «История Русской революции»)

7 апреля (пятница) в 19.00

докладчик: проф. А.И. Колганов

Беседа проводится в онлайн-формате

План доклада:

I

Экономические результаты перехода Советской России к Новой экономической политике (НЭП): Восстановление промышленного и сельскохозяйственного производства. Насыщение внутреннего рынка.

II

Эволюция экономической политики Советской власти в годы НЭП: От уступок зажиточным слоям деревни (ослабление ограничений на аренду земли и наем рабочей силы) к административному нажиму в хлебозаготовках. От расширения хозрасчетной самостоятельности трестов и синдикатов к укреплению административной вертикали управления. Борьба вокруг перспектив НЭП. Дискуссия о законе социалистического накопления.

Сведения о докладчике:

Колганов Андрей Иванович – доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономии и заведующий лабораторией сравнительных исследований социально-экономических систем Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; главный научный сотрудник Центра методологических и историко-экономических исследований Института экономики РАН; автор более 400 публикаций по экономическим и социально-политическим вопросам, в том числе книг: «Путь к социализму: трагедия и подвиг», «Коллективная собственность и коллективное предпринимательство», «Экономическая компаративистика. Сравнительный анализ экономических систем», «Что такое социализм? Марксистская версия», «Путь к социализму. Пройденный и непройденный. От Октябрьской революции к тупику «перестройки»», «Глобальный капитал» (в соавторстве), «Сталин и распад СССР» (в соавторстве) и др., а также фантастических романов: «Жернова истории», «Ветер перемен» и др.; участник коллективного историко-фантастического проекта «Федор Вихрев».

Ссылка для регистрации на беседу:

https://muss-event.timepad.ru/event/2381664/

Просьба регистрироваться до вечера 6 апреля.

Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам

Телефон для справок: 8(909)943-90-76 (Дмитрий)

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