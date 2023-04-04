Молодежный университет современного социализма

совместно с киноклубом «От истоков» проводит кинопоказ:

Из цикла «История мирового киноискусства»

6 апреля в 19.00

Показ проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

Вступительное слово В.Н. Сачкова

Зародившись в 1910 году, мировое киноискусство стало стремительно развиваться, с каждым годом становясь революционно художественнее и технически совершеннее. Притом Европа сохраняла лидерство. Хотя в США в 1912-1913 гг. было снято намного больше фильмов, чем в Европе, за ничтожным исключением их продолжительность не превышала 22 минут, а в большинстве составляла 12 минут. Притом в значительном большинстве же художественное качество их было ниже всякой критики. Между тем как в Европе в те годы одна за другой уже выходили вполне высококачественные полнометражки…

Программа показа

«Танец смерти / Der Totentanz» (1912, Германия, реж. Урбан Гад, гл. роль Аста Нильсен) 0:34

«Право на существование / Das Recht auf Dasein» (1913, Гер­мания, реж. Й. Дельмонт) 0:45

«Чёрный диамант / Le diamant noir» (1913, Бельгия, реж. А. Машен) 0:50