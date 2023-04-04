Молодежный университет современного социализма
совместно с киноклубом «От истоков» проводит кинопоказ:
Из цикла «История мирового киноискусства»
6 апреля в 19.00
Показ проводится в Библиотеке №50
(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)
Вступительное слово В.Н. Сачкова
Зародившись в 1910 году, мировое киноискусство стало стремительно развиваться, с каждым годом становясь революционно художественнее и технически совершеннее. Притом Европа сохраняла лидерство. Хотя в США в 1912-1913 гг. было снято намного больше фильмов, чем в Европе, за ничтожным исключением их продолжительность не превышала 22 минут, а в большинстве составляла 12 минут. Притом в значительном большинстве же художественное качество их было ниже всякой критики. Между тем как в Европе в те годы одна за другой уже выходили вполне высококачественные полнометражки…
Программа показа
«Танец смерти / Der Totentanz» (1912, Германия, реж. Урбан Гад, гл. роль Аста Нильсен) 0:34
«Право на существование / Das Recht auf Dasein» (1913, Германия, реж. Й. Дельмонт) 0:45
«Чёрный диамант / Le diamant noir» (1913, Бельгия, реж. А. Машен) 0:50