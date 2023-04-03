Дайджест новостей на 3 апреля
[В мире]
Китай заявил о полном преодолении пандемии COVID-19
В Белоруссии депутаты приняли закон о смертной казни для чиновников за госизмену
Ле Пен поддержала протесты против пенсионной реформы во Франции
16 марта парламент Китая осудил резолюцию конгресса США по своему аэростату
20 марта Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет
Евросоюз расширил персональные санкции против Ирана
Британия ввела санкции против Ирана
[Внешняя политика]
12 февраля Лавров заявил, что в США признают, что взрывы на «Северных потоках» – дело их рук
Эксперты оценили дружественность отношений к России со стороны соседей
Новые санкции ЕС могут включать четыре российских банка, в том числе Альфа-банк
Credit Suisse заморозил более $19 млрд российских активов
13 февраля Канада призвала своих граждан немедленно уехать из Белоруссии
13 февраля МИД предупредил Японию об ответе на размещение раке у границ России
14 февраля в МИД заявили, что Москва не видит нерешаемых зада в поставках Турции С-400
[Внутренняя политика]
Как изменится система воинского учета в России
Силуанов назвал приоритет расходов бюджета в 2023 году
Путин огласил послание Федеральному собранию
Миронов не будет выдвигать свои кандидатуру на президентских выборах
Рамзан Кадыров первым получил звание Героя Чеченской Республики
Агенство Moody’s заявило о риске «неортодоксальной» экономической политики в России
Володин внес поправки в Госдуму о 15-летнем сроке за дискредитацию военных и ЧВК
[Экономика]
Владелец IKEA и «Мега» решил продать всю недвижимость в России
В Екатеринбург привезли партию новых «Москвичей»
Строительная отрасль росла в 2022 году за счет бюджетных средств
Рестораны и магазины ищут оборудование на онлайн-площадках
Центробанк зафиксировал рост истой прибыли банков в полтора раза в январе
В России упал спрос на жилье премиум класса
Как IT-сектор прожил год после начала «спецоперации» на Украине
[Общество]
Экс-партнера зятя Ельцина по нефтяному бизнесу нашли мертвым на Рублевке
24 февраля минимум семь петербуржцев были задержаны у памятника Тарасу Шевченко
В Тобольске задержали девятиклассника, собиравшегося поджечь военкомат
В Нижневартовске на Дне мужества заметили бойцов в «форме НАТО»
Осужденные стали в 3 раза чаще подавать иски о нарушении условий содержания. Они отсудили у ФСИН миллионы
Мошенники обокрали пожилого племянника Сталина на 113 тысяч рублей
В Новокуйбышевске депутат Губернской думы Михаил Абалкин выложил фото просмотра Послания Президента РФ Федеральному собранию