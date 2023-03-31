Безработные в Мангистау перекрыли трассу и требуют трудоустройства

С пятницы не прекращаются акции протеста безработных в Мангистауской области, которые в понедельник перекрыли трассу, ведущую на предприятия компании АО «Мангыстаумунайгаз». При этом в Жетыбае продолжается уже третью неделю забастовки рабочих трёх предприятий.

Всё началось с того, что безработные города Жетыбай, поселка Мунайшы и станции Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области вышли на митинг и потребовали у президента Касым-Жомарта Токаева предоставить всем работу.

Безработные жители города Жетыбай, поселка Мунайшы и станции Жетыбай требуют работу у Токаева. «С шестидесятых годов прошлого века в нашем районе добывается нефть, однако власти не желают обеспечить работой жителей района. Многие из нас зарегистрированы безработными более десяти лет. Например, в Жетыбае зарегистрировано 1384 безработных. Мы требуем обеспечить нас работой с достойной заработной платой», – заявили участники митинга.

После того как власти проигнорировали митинг, в понедельник 27 марта сотни безработных из Жетыбая, Мунайшы и Старого Жетыбая перекрыли трассу, ведущую на месторождения и предприятия АО «Мангыстаумунайгаз».

Полиция не позволила протестующим расставить палатки и юрты на проезжую часть, но разгонять участников акции не посмела. В итоге трасса перекрыта и по сей день, что чревато для вывоза добытой нефти и доставки новых смен на вахту. Руководство компании уже обратилась к жителям с просьбой прекратить акцию.

В то же время продолжается забастовка трёх предприятий в самом Жетыбае, а также по сведению жителей началась забастовка охранников АО «Мангыстаумунайгаз». Пока просьбы местных чиновников и сотрудников силовых ведомств ни к чему не приводит.

Надо отметить, что массовые протесты безработных идут в Мангистауской области с 2018-го года. Осенью 2019-го года по сфабрикованному делу был осужден на пять лет заключения лидер движения безработных Жанаозена Ержан Елшибаев. Апогея митинги и выступления безработных достигли в 2022-м.

При этом протестующие требовали открытия новых предприятий, не связанных с добычей нефти и газа, так как многие месторождения советского периода уже угасающие и через 5-10 лет регион ждёт настоящая социальная катастрофа, если не будут созданы другие отрасли производства.

Похоже, что данное выступление безработных в Жетыбае — это только цветочки по сравнению с реальным размахом будущего движения, если данная проблема не будет разрешена правительством и местными компаниями. Но похоже, что никто в Астане и не намерен думать о полноценной программе занятости в западноказахстанских областях страны.

Более того, планируется приватизировать стратегические активы «КазМунайГаза». В этом случае министерство энергетики и Акорда могут сказать, что они ни на что не влияют, так как нефтедобычи участвуют только частные и зарубежные корпорации.

Источник: СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КАЗАХСТАНА