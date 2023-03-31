Беседа на тему: Всеобщая формула капитала. Труд и капитал

Молодежный университет современного социализма
и марксистская кружковая организация «Вектор» проводят беседу на тему:
ВСЕОБЩАЯ ФОРМУЛА КАПИТАЛА. ТРУД и КАПИТАЛ
(из цикла: «От «Капитала» Карла Маркса
к анатомии капитализма XXI века»)
5 АПРЕЛЯ (среда) в 19.15
докладчик: проф. А.В. Бузгалин
Беседа проводится в онлайн-формате
Классическая политико-экономическая теория капитала. Всеобщая формула капитала и ее противоречие. Теория прибавочной стоимости. Подчинение наемного труда капиталу. Капитал как стимул и как особая социально-экономическая форма технологического прогресса. Собственник капитала и менеджер. Капитал и наемный труд как основа неравенства в распределении богатства и дохода.
Сведения о докладчике:
Бузгалин Александр Владимирович – доктор экономических наук, заслуженный профессор кафедры политической экономии Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; директор Института социоэкономики Московского Финансово-Юридического университета; главный редактор журнала «Альтернативы»; автор более 400 публикаций по экономическим и социально-политическим вопросам, в том числе книг: «Белая ворона», «Переходная экономика», «По ту сторону царства необходимости», «Ренессанс социализма», «Анти-Поппер», «Глобальный капитал» (в соавторстве) и др.
Для участия в лекциях в качестве слушателя с возможностью задавать вопросы необходимо зарегистрироваться по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHdAD-GCC57y0dzUAT9AOsPZGAdM5Ip4NkzjB0CnKEbrK9QQ/viewform?usp=sf_link
Просьба регистрироваться до 16.00 5 апреля!
Зарегистрировавшимся (сейчас или ранее) участникам будет выслана ссылка на «Zoom». Повторной регистрации не требуется.
Лекции так же будут транслироваться онлайн на сайте www.alternativy.ru
Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий)
E’mails: muss-96@yandex.ru, lec_poltec@mail.ru
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