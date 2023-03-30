Дайджест новостей на 30 марта
[В мире]
В Японии пересмотрят правила применения оружия для самообороны
[Внешняя политика]
СБУ предъявила обвинение жене Виктора Медведчука
Кадыров заявил, что спецоперация на Украине завершится до конца года
Правительство одобрило законопроекты о соцгарантиях для новых регионах
Король Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце
Основной сотовый оператор ЛНР с 11 февраля отключил мобильный интернет
Страны «Большой семерки» обсуждают санкции против Китая, Ирана и КНДР к годовщине военной операции на Украине
В МИД России назвали закрытой тему мирного договора с Японией
[Внутренняя политика]
В России могут разрешить ремонт медоборудования с помощью неоригинальных запчастей
Правительство одобрило продажу трех заводов IKEA в России
Нужно ли ослаблять рубль ради доходов бюджета?
[Экономика]
Центробанк зафиксировал рост числа финансовых пирамид и других нелегальных организаций
Количество ипотечных кредитов на новые квартиры достигло максимума
Россия заняла первое место по покупкам в Японии подержанных автомобилей
Компания Vatris приостановила поставки «Виагры» в Россию
В России ускорились темпы снижения авиаперевозок
С полок магазинов уберут товары, которые внешне похожи на известные бренды
РЖД составило план вывоза контейнеров с Дальнего Востока
[Общество]
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отказа властей расселить пенсиоеров из аварийного дома в Таватуе
[Протесты]
1 февраля бельгийцы вышли на улицы Брюсселя с требованием улучшения условий работы
4 февраля в Тель-Авиве на митинг против юридической реформы выли тысячи израильтян
5 февраля в Италии прошли манифестации, завершившиеся столкновениями с полицией
7 февраля на митинг во Франции вышли более 750 тысяч человек
10 февраля полторы тысячи рабочих отказались строить трассу Москва – Екатеринбург
11 февраля в Париже на акции протеста произошли беспорядки
[Пенсии]
Путин поручил рассмотреть индексацию страховых пенсий работающим инвалидам
В 2023 году никто не выйдет на пенсию по возрасту: почему это произойдет и у кого сохранится это право
Госдума отклонила инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам
Мобилизованным военным могут сохранить выплату пенсий
В Госдуму внесли законопроект о механизме индексации пенсий работающим пенсионерам
В Соцфонде рассказали о числе пенсионеров в России
[ Образование]
Ректор РАНХиГС Мау уехал в Израиль и не возвращался
[Культура]
Эрмитаж купил картину «Остров мертвых» Арнольда Бёклина. Возможно, по сильно заниженной цене
Интервью с директором Музея русского импрессионизма