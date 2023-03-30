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Дайджест новостей на 30 марта

 

Дайджест новостей на 30 марта

 

[В мире]

 

В Японии пересмотрят правила применения оружия для самообороны

 

[Внешняя политика]

 

СБУ предъявила обвинение жене Виктора Медведчука

 

Кадыров заявил, что спецоперация на Украине завершится до конца года

 

Правительство одобрило законопроекты о соцгарантиях для новых регионах

 

Король Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце

 

Основной сотовый оператор ЛНР с 11 февраля отключил мобильный интернет

 

Страны «Большой семерки» обсуждают санкции против Китая, Ирана и КНДР к годовщине военной операции на Украине

 

В МИД России назвали закрытой тему мирного договора с Японией

 

[Внутренняя политика]

 

В России могут разрешить ремонт медоборудования с помощью неоригинальных запчастей

 

Правительство одобрило продажу трех заводов IKEA в России

 

Нужно ли ослаблять рубль ради доходов бюджета?

 

[Экономика]

 

Центробанк зафиксировал рост числа финансовых пирамид и других нелегальных организаций

 

Количество ипотечных кредитов на новые квартиры достигло максимума

 

Россия заняла первое место по покупкам в Японии подержанных автомобилей

 

Компания Vatris приостановила поставки «Виагры» в Россию 

 

В России ускорились темпы снижения авиаперевозок

 

С полок магазинов уберут товары, которые внешне похожи на известные бренды

 

РЖД составило план вывоза контейнеров с Дальнего Востока

 

[Общество]

 

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отказа властей расселить пенсиоеров из аварийного дома в Таватуе

 

[Протесты]

 

1 февраля бельгийцы вышли на улицы Брюсселя с требованием улучшения условий работы

 

4 февраля в Тель-Авиве на митинг против юридической реформы выли тысячи израильтян

 

5 февраля в Италии прошли манифестации, завершившиеся столкновениями с полицией

 

7 февраля на митинг во Франции вышли более 750 тысяч человек

 

10 февраля полторы тысячи рабочих отказались строить трассу Москва – Екатеринбург

 

11 февраля в Париже на акции протеста произошли беспорядки

 

[Пенсии]

 

Путин поручил рассмотреть индексацию страховых пенсий работающим инвалидам

 

В 2023 году никто не выйдет на пенсию по возрасту: почему это произойдет и у кого сохранится это право

 

Госдума отклонила инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам

 

Мобилизованным военным могут сохранить выплату пенсий

 

В Госдуму внесли законопроект о механизме индексации пенсий работающим пенсионерам

 

В Соцфонде рассказали о числе пенсионеров в России

 

[ Образование]

 

Ректор РАНХиГС Мау уехал в Израиль и не возвращался

 

[Культура]

 

Роботы и художники

 

Эрмитаж купил картину «Остров мертвых» Арнольда Бёклина. Возможно, по сильно заниженной цене

 

Интервью с директором Музея русского импрессионизма

 

 

Рабкор.ру
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30-3-2023 События, , 158
Беседа на тему: История классовых демократических профсоюзов в постсоветской России
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