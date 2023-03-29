Беседа на тему: История классовых демократических профсоюзов в постсоветской России

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА РОССИИ:

ИСТОРИЯ КЛАССОВЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОФСОЮЗОВ в ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

31 МАРТА (пятница) в 19.00

докладчик: П.М. Кудюкин

Беседа проводится в Депутатской академии

(4-й Монетчиковский пер., д. 7, 1-й этаж)

План доклада:

I. Накануне:

Сущность и социальные функции советских казенных «профсоюзов» – инструмент социального контроля над работниками. Стихийные проявления рабочего протеста в СССР. Попытки создания свободных профсоюзов конца 1970-х – начала 1980-х гг. Диссидентские «профсоюзы» без рабочего движения.

II. Пролог: 1987-1990 гг.:

Закон 1987 г. «О социалистическом предприятии». Советы трудовых коллективов. Рабочие клубы, Союзы рабочих в Литве и Латвии. Всплеск забастовочной борьбы 1989 г. Стачкомы и первые попытки создания профсоюзов «снизу». Конфедерация труда СССР.

III. Период «профсоюзного грюндерства»: 1990-1993 гг.:

Выделение «цеховых» профсоюзов из советских «отраслевых»: авиадиспетчеры, моряки, летчики, докеры, работники РАН. От стачкомов – к профсоюзу: Независимый профсоюз горняков СССР и Независимый профсоюз горняков России. «Неокорпоративные» профсоюзы малого бизнеса. Первые профсоюзные объединения: Соцпроф, Конфедерация свободных профсоюзов России, «Защита».

IV. Объединения и расколы. Период выживания: 1994-2004 гг.

V. В новом тысячелетии:

Преодоление раскола в профсоюзном движении. Объединение Конфедерации труда России (КТР) и Всероссийская конфедерация труда (ВКТ) в 2010 г. Создание новых профсоюзов. Экспансия в неохваченные ранее сектора. Международные связи КТР. КТР на фоне профсоюзной панорамы России.

Сведения о докладчике:

Кудюкин Павел Михайлович – политолог и историк; профессор Свободного университета; главный редактор журнала «Демократия и социализм»; сопредседатель Центрального Совета Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность»; активист подпольного левого движения конца 1970-х – начала 1980-х гг.; один из инициаторов создания Общества «Мемориал»; автор более 50 научных работ по истории социалистического движения, трудовым отношениям в современной России и вопросам текущей политики, в том числе соавтор монографий: «Какой рынок труда нужен российской экономике?» и «Реформа государственной службы в РФ».

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