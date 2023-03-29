Беседа на тему: История классовых демократических профсоюзов в постсоветской России

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА РОССИИ:
ИСТОРИЯ КЛАССОВЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОФСОЮЗОВ в ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
31 МАРТА (пятница) в 19.00
докладчик: П.М. Кудюкин
Беседа проводится в Депутатской академии
(4-й Монетчиковский пер., д. 7, 1-й этаж)
План доклада:
I. Накануне:
- Сущность и социальные функции советских казенных «профсоюзов» – инструмент социального контроля над работниками.
- Стихийные проявления рабочего протеста в СССР.
- Попытки создания свободных профсоюзов конца 1970-х – начала 1980-х гг. Диссидентские «профсоюзы» без рабочего движения.
II. Пролог: 1987-1990 гг.:
- Закон 1987 г. «О социалистическом предприятии». Советы трудовых коллективов.
- Рабочие клубы, Союзы рабочих в Литве и Латвии.
- Всплеск забастовочной борьбы 1989 г. Стачкомы и первые попытки создания профсоюзов «снизу».
- Конфедерация труда СССР.
III. Период «профсоюзного грюндерства»: 1990-1993 гг.:
- Выделение «цеховых» профсоюзов из советских «отраслевых»: авиадиспетчеры, моряки, летчики, докеры, работники РАН.
- От стачкомов – к профсоюзу: Независимый профсоюз горняков СССР и Независимый профсоюз горняков России.
- «Неокорпоративные» профсоюзы малого бизнеса.
- Первые профсоюзные объединения: Соцпроф, Конфедерация свободных профсоюзов России, «Защита».
IV. Объединения и расколы. Период выживания: 1994-2004 гг.
V. В новом тысячелетии:
- Преодоление раскола в профсоюзном движении. Объединение Конфедерации труда России (КТР) и Всероссийская конфедерация труда (ВКТ) в 2010 г.
- Создание новых профсоюзов. Экспансия в неохваченные ранее сектора.
- Международные связи КТР.
- КТР на фоне профсоюзной панорамы России.
Сведения о докладчике:
Кудюкин Павел Михайлович – политолог и историк; профессор Свободного университета; главный редактор журнала «Демократия и социализм»; сопредседатель Центрального Совета Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность»; активист подпольного левого движения конца 1970-х – начала 1980-х гг.; один из инициаторов создания Общества «Мемориал»; автор более 50 научных работ по истории социалистического движения, трудовым отношениям в современной России и вопросам текущей политики, в том числе соавтор монографий: «Какой рынок труда нужен российской экономике?» и «Реформа государственной службы в РФ».
Схема прохода от станции метро «Павелецкая»:
Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).
E’mail: muss-96@yandex.ru
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