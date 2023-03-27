Беседа на тему: Формирование методологической проблематики в античности и в средние века

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В АНТИЧНОСТИ и В СРЕДНИЕ ВЕКА
30 МАРТА (четверг) в 19.00
докладчик: доц. А.В. Чусов
Беседа проводится в Библиотеке №50
(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)
План доклада:
I.
- Общая характеристика ситуации познания в целом и научного познания в частности.
II.
- Основные направления формирования методологической проблематики в античности:
- Проблема исследования у досократиков.
- Выделение методологической проблематики у Платона.
- Формирование собственно методологической проблематики у Аристотеля.
- позитивное содержание критической установки скептиков.
III.
- Формирование и развитие логической проблематики в античности и в Средние века:
- «Логос»; формирование логической проблематики у Аристотеля; античный математический метод.
- Средневековая научность; формирование классической логики и особенности логической традиции в Средние века; кризис схоластики.
IV.
- Истоки научной рационалистической традиции и ее оформление в начале Нового времени:
- Форма знания и его содержание.
- Логика и рациональность.
- Рационалистические моменты естественно-научной методологии у Р. Гроссетеста, Г. Галилея и Ф. Бэкона.
Сведения о докладчике:
Чусов Анатолий Витальевич – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и методологии науки Философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; автор многих работ по вопросам методологии науки, философии физики и математики, в том числе книг: «Четыре лекции о методе», «Начала предметного анализа методов (на примере метода Ф. Бэкона)», «Философия науки: исторические эпохи и теоретические методы» (в соавторстве), а также учебного пособия «Философия и методология науки» (в соавторстве).
Как добраться до библиотеки:
Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.
Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).
E’mail: muss-96@yandex.ru
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