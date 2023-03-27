Дайджест новостей на 27 марта
[В мире]
2 февраля глава МИД Турции заявил, то Норвегия запретила акцию по сожжению Корана
Лукашенко подписал указ о создании комиссии по возвращению полит эмигрантов
5 февраля Китай выразил «острое недовольство» из-за уничтожения аэростата
Курорт Карловы Вары оказался под угрозой закрытия из-за оттока россиян
Власти Турции обвинили строителей в обрушении зданий во время землетрясений
[Внешняя политика]
11 февраля МИД заявил о готовности к переговорам на основе «существующей реальности»
Канада ввела санкции против медиагруппы «Россия сегодня», а также Боярского, Газманова и Галустяна
Экс-премьер Израиля рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского
Количество мигрантов из России в США через Мексику резко выросло в последние месяцы
6 февраля Рогозин вернулся на фронт после ранения
Глава МИД Мали назвал причину военно-технического сотрудничества с РФ
Приток русских в Монголию в прошлом году увеличился на 989%
[Внутренняя политика]
В Свердловской области сократят сроки, в течение которых жители новостроек могут не платить за капремонт
Экс-губернатора Хабаровского края осудили на 22 года за убийства
Путин поручил расселять россиян из аварийного жилья в деревянные дома
10 февраля певицу Земфиру объявили иноагентом
Депутат Госдумы призвал лишать маткапитала рожающих за границей россиянок
Глава ЛДПР предложил всем партиям «приглушить свою оппозиционность»
Платежную систему Qiwi обязали передавать данные ФСБ. Что это значит для ее клиентов
[Экономика]
На Уктусе строят ангары, где будут собирать новые российские самолеты
Глава Объединенной авиастроительной корпорации назвал стоимость оснащения Superjet российским двигателем ПД-8
Новая форма российской армии оказалась в десять раз дороже аналогов
Цены на аренду жилья в России выросли на 25% за год
Страны-соседи соседи России поставили рекорды по выпуску карт в 2022 году
В Свердловской области планируется ввести в эксплуатацию рекордный объем жилья
Причины бума на золотые слитки в России
[Общество]
Население России за год сократилось на 555 тысяч человек
В Челябинской области мужчина украл деревянный туалет, потому что ему нечем было топить печь
На Уралмаше прошел фестиваль экстрасенсов с участием главы Екатеринбургской гордумы
Дизайнера обвинили в махинациях с поставкой медтехники военному ведомству
В Подмосковье покончил с собой экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом
Жительницу Твери оштрафовали за цветы у памятника жертвам репрессий
О депутатах Госдумы на линии соприкосновения
[Происшествия]
12 февраля в жилом комплексе «Москва-Сити» загорелось строящееся здание
[Протесты]
31 января в Париже на акцию протеста против пенсионной реформы вышли 87 тысяч человек