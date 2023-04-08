Беседа на тему: Капита XXI века

Молодежный университет современного социализма

и марксистская кружковая организация «Вектор» проводят беседу на тему:

КАПИТАЛ XXI ВЕКА

(из цикла: «От «Капитала» Карла Маркса

к анатомии капитализма XXI века»)

докладчик: проф. А.В. Бузгалин

12 АПРЕЛЯ (среда) в 19.15

Беседа проводится в онлайн-формате

Основные вопросы:

I.Особенности и многообразие форм капитала.

II. Наемный труд в XXI веке: креативный класс, прекариат, судьбы индустриального рабочего класса.

Сведения о докладчике:

Бузгалин Александр Владимирович – доктор экономических наук, заслуженный профессор кафедры политической экономии Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; директор Института социоэкономики Московского Финансово-Юридического университета; главный редактор журнала «Альтернативы»; автор более 400 публикаций по экономическим и социально-политическим вопросам, в том числе книг: «Белая ворона», «Переходная экономика», «По ту сторону царства необходимости», «Ренессанс социализма», «Анти-Поппер», «Глобальный капитал» (в соавторстве) и др.

Для участия в лекциях в качестве слушателя с возможностью задавать вопросы необходимо зарегистрироваться по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHdAD-GCC57y0dzUAT9AOsPZGAdM5Ip4NkzjB0CnKEbrK9QQ/viewform?usp=sf_link

Просьба регистрироваться до 16.00 12 апреля!

Зарегистрировавшимся (сейчас или ранее) участникам будет выслана ссылка на «Zoom». Повторной регистрации не требуется.

Лекции так же будут транслироваться онлайн на сайте www.alternativy.ru

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий)

E’mails: muss-96@yandex.ru, lec_poltec@mail.ru

http://muss.su/

Telegram: https://t.me/muss_su