Дайджест новостей на 11 апреля
[В мире]
Китай намерен противостоять независимости Тайваня в 2023 году
Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений
[Внешняя политика]
Четырех сотрудников посольства Австрии выслали из России
22 февраля Венгрия выступила в защиту меньшинств в Закарпатье
23 февраля в Польше начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Россией
ЕС ввел санкции против «Тинькофф» и «Альфа-банка»
24 февраля Великобритания ввела санкции против друга Путина и четырех российских банков
Минторг США запретил поставлять в Россию и Белоруссию смартфоны дороже 300 долларов
25 февраля Польша заявила о прекращении поставок нефти из России
26 февраля Путин заявил, что Запад примет Россию к себе только по частям
27 февраля директор службы внешней разведки прокомментировал слова главы ЦРУ о высокомерном тоне переговоров
27 февраля Казахстан ликвидировал торговое представительство в России
27 февраля Путин наградил Стивена Сигала
Казахстанский Bereke bank перестанет выдавать наличные с карт «Мир»
[Экономика]
Число обращение за гарантийным ремонтом малой бытовой техники растет
[Общество]
Екатеринбург попал в рейтинг самых криминальных городов мира
[Протесты]
12 февраля в Израиле более 80 тысяч человек вышли на акцию протеста
12 февраля полиция швейцарского Базеля применила резиновые пули во время акции протеста
13 февраля протестующие у здания парламента Албании забросали его пиротехникой
14 февраля в Париже произошла акция протеста врачей
15 февраля в Мадриде тысячи такси заблокировали площадь в ходе акции протеста
15 февраля более миллиона французов подписали петицию против пенсионной реформы
16 марта протестующие в Молдавии передали новому премьер свои сета за ЖКХ
16 марта в Париже прошла пятая манифестация против повышения пенсионного возраста
24 февраля курьеры Сбермаркета устроили забастовку в Мурманске
26 февраля в Израиле задержали 21 человека при протестах против судебной реформы
27 февраля в Мексике прошла крупнейшая акция оппозиции против избирательной реформы
[Пенсии]
Как считать пенсионные баллы в 2023 году
Минтруд предложил повысить социальные пенсии на 3,3 процента
[Образование]
Правительство сообщило об отставке Владимира Мау с поста ректора РАНХиГС
[Культура]
У Музеев Кремля появилось новое здание
Золотой век Древней Руси показывают на выставке в Третьяковской галерее
О самом известном бале в истории Российской империи
Интервью с реставратором из Музеев Московского Кремля