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Дайджест новостей на 11 апреля

 

Дайджест новостей на 11 апреля

 

[В мире]

 

Китай намерен противостоять независимости Тайваня в 2023 году

 

Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений

 

[Внешняя политика]

 

Четырех сотрудников посольства Австрии выслали из России

 

22 февраля Венгрия выступила в защиту меньшинств в Закарпатье

 

23 февраля в Польше начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Россией

 

ЕС ввел санкции против «Тинькофф» и «Альфа-банка»

 

24 февраля Великобритания ввела санкции против друга Путина и четырех российских банков

 

Минторг США запретил поставлять в Россию и Белоруссию смартфоны дороже 300 долларов

 

25 февраля Польша заявила о прекращении поставок нефти из России

 

26 февраля Путин заявил, что Запад примет Россию к себе только по частям

 

27 февраля директор службы внешней разведки прокомментировал слова главы ЦРУ о высокомерном тоне переговоров

 

27 февраля Казахстан ликвидировал торговое представительство в России

 

27 февраля Путин наградил Стивена Сигала

 

Казахстанский Bereke bank перестанет выдавать наличные с карт «Мир»

 

[Экономика]

 

Число обращение за гарантийным ремонтом малой бытовой техники растет

 

[Общество]

 

Екатеринбург попал в рейтинг самых криминальных городов мира

 

[Протесты]

 

12 февраля в Израиле более 80 тысяч человек вышли на акцию протеста

 

12 февраля полиция швейцарского Базеля применила резиновые пули во время  акции протеста

 

13 февраля протестующие у здания парламента Албании забросали его пиротехникой

 

14 февраля в Париже произошла акция протеста врачей

 

15 февраля в Мадриде тысячи такси заблокировали площадь в ходе акции протеста

 

15 февраля более миллиона французов подписали петицию против пенсионной реформы

 

16 марта протестующие в Молдавии передали новому премьер свои сета за ЖКХ

 

16 марта в Париже прошла пятая манифестация против повышения пенсионного возраста

 

24 февраля курьеры Сбермаркета устроили забастовку в Мурманске

 

26 февраля в Израиле задержали 21 человека при протестах против судебной реформы

 

27 февраля в Мексике прошла крупнейшая акция оппозиции против избирательной реформы

 

[Пенсии]

 

Как считать пенсионные баллы в 2023 году

 

Минтруд предложил повысить социальные пенсии на 3,3 процента

 

[Образование]

 

Правительство сообщило об отставке Владимира Мау с поста ректора  РАНХиГС

 

[Культура]

 

Главные выставки весны

 

У Музеев Кремля появилось новое здание

 

Золотой век Древней Руси показывают на выставке в Третьяковской галерее

 

О самом известном бале в истории Российской империи

 

Интервью с реставратором из Музеев Московского Кремля

Рабкор.ру
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11-4-2023 События, , 59
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