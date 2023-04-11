Беседа на тему: Политическая философия марксизма. Классовая теория

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ МАРКСИЗМА.

КЛАССОВАЯ ТЕОРИЯ

(из цикла: «Диалектический материализм»)

докладчик: к.ф.н. С.М. Соловьев

13 АПРЕЛЯ (четверг) в 19.00

Беседа проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

План доклада:

Почему классовая теория — сердце марксистского понимания общества? Возникновение классовой теории в трудах историков эпохи Реставрации во Франции. Образцы классового анализа в работах К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» и «Гражданская война во Франции». Феномен государства как орудия классовой диктатуры у Маркса и Ленина. Классовая борьба в реальности и в идеологиях. Преувеличивал ли Маркс значение классовой борьбы? А. Грамши, Д. Лукач, К. Корш о государстве и классах. Классовая теория сегодня: концепция А. Негри, М. Хардта, теория Э. О. Райта, теория прекариата и их критики.

Сведения о докладчике:

Соловьёв Сергей Михайлович – кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории; главный редактор интернет-журнала «Скепсис»; ведущий программы «Наблюдатель» на телеканале «Культура»; автор многих публикаций по вопросам философии, истории и современной политики.

Как добраться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

E’mail: muss-96@yandex.ru

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