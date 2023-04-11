Беседа на тему: Новейшие поправки к Уголовному кодексу

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

НОВЕЙШИЕ ПОПРАВКИ к УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ

и КОДЕКСУ об АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

докладчик: Э.Я. Рудык

14 Апреля (пятница) в 19.00

Беседа проводится в Депутатской академии

(4-й Монетчиковский пер., д. 7, 1-й этаж)

Основные вопросы:

Изменения законодательства в связи с проведением «специальной военной операцией» на Украине. Внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс РФ. Несовместимость внесенных изменений с Конституцией России. Правоприменение новых статей.

Сведения о докладчике:

Рудык Эдуард Яковлевич – историк, практикующий юрист, правозащитник; член правления Комитета за гражданские права; автор ряда научных статей по истории общественных организаций, этнографии и журналистских публикаций по проблемам защиты прав человека, положению в местах лишения свободы, репрессивной психиатрии.

Схема прохода от станции метро «Павелецкая»:

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

E’mail: muss-96@yandex.ru

http://muss.su/

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