Главная Рубрики События 2023 Апрель 11 Беседа на тему: Новейшие поправки к Уголовному кодексу

Беседа на тему: Новейшие поправки к Уголовному кодексу

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

НОВЕЙШИЕ ПОПРАВКИ к УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ

и КОДЕКСУ об АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

 

докладчик: Э.Я. Рудык

14 Апреля (пятница) в 19.00

Беседа проводится в Депутатской академии

(4-й Монетчиковский пер., д. 7, 1-й этаж)

 

 

Основные вопросы:

  1. Изменения законодательства в связи с проведением «специальной военной операцией» на Украине. Внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс РФ.
  2. Несовместимость внесенных изменений с Конституцией России.
  3. Правоприменение новых статей.

 

Сведения о докладчике:

Рудык Эдуард Яковлевич историк, практикующий юрист, правозащитник; член правления Комитета за гражданские права; автор ряда научных статей по истории общественных организаций, этнографии и журналистских публикаций по проблемам защиты прав человека, положению в местах лишения свободы, репрессивной психиатрии.

 

Схема прохода от станции метро «Павелецкая»:

 

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

Email: muss-96@yandex.ru

http://muss.su/

Telegram: https://t.me/muss_su

 

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11-4-2023 События, , , , , , , , 89
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