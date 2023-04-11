Беседа на тему: Новейшие поправки к Уголовному кодексу

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
НОВЕЙШИЕ ПОПРАВКИ к УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ
и КОДЕКСУ об АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
докладчик: Э.Я. Рудык
14 Апреля (пятница) в 19.00
Беседа проводится в Депутатской академии
(4-й Монетчиковский пер., д. 7, 1-й этаж)
Основные вопросы:
- Изменения законодательства в связи с проведением «специальной военной операцией» на Украине. Внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс РФ.
- Несовместимость внесенных изменений с Конституцией России.
- Правоприменение новых статей.
Сведения о докладчике:
Рудык Эдуард Яковлевич – историк, практикующий юрист, правозащитник; член правления Комитета за гражданские права; автор ряда научных статей по истории общественных организаций, этнографии и журналистских публикаций по проблемам защиты прав человека, положению в местах лишения свободы, репрессивной психиатрии.
Схема прохода от станции метро «Павелецкая»:
Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).
E’mail: muss-96@yandex.ru
Telegram: https://t.me/muss_su