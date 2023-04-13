Дайджест новостей на 13 апреля
[В мире]
8 марта оппозиция в Молдавии призвала компенсировать населению зимние счета
12 марта сенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, вызвавшую протесты
12 марта премьер Грузии назвал отзыв законопроекта об иноагентах разумным решением
13 марта более 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить счета ЖКХ
По данным опроса, большинство французов выступили за отставку правительства
Власти Афганистана запретили выращивание марихуаны
[Внешняя политика]
1 марта парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО
3 марта агентство Reuters узнал о возможной консервации взорванных «Северных потоков»
3 марта Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы
4 марта глава Европарламента прибыла с визитом в Киев
6 марта спецпредставитель президента России по делам ШОС заявил, что ШОС не направлена против других
В Росрыболовстве заявили, что РФ и КНР обсуждают новые проекты рыбных ферм в приграничных районах
[Внутренняя политика]
16 марта Евгений Ройзман задержан за чужой репост в группе во «Вконтакте»
В ЛДПР предложили открывать россиянам с рождения именные накопительные счета
Компенсировать потери «Газпрома» хотят за счет пересмотра тарифов для населения
Медведев заявил о планах производства в России 1,5 танков в 2023 году
Сотрудников администрации президента попросили избавиться от iPhone
Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров
[Экономика]
Миноритарные акционеры Сбера получили рекордные дивиденды
Авиакампании столкнулись с дефицитом свечей зажигания для Superjet 100
В февраля годовая инфляция продолжила снижаться в большинстве регионов
Стартапы начали использовать GPT-4, чтобы меньше тратиться на программистов
Банковский кризис привел к рекордному спросу на ликвидность
Запчасти для автомобилей подорожали на 19,5% в год
[Общество]
15 марта студентам из Новосибирска начали приходить уведомления с требованием прийти в военкомат
15 марта не вставшему во время исполнения гимна России депутату пришла повестка
22 марта в Санкт-Петербурге были закрыты и опечатаны бары на улицах Думской и Ломоносова
22 марта профессор Карнеев потерял сознание в эфире программы Соловьева
Где могут отдохнуть туристы в 2023 году
Каждое третье обращение к омбудсмена Татарстана в 2022 году касалось службы в армии
[Культура]
Приносит ли рынок винтажа дивиденды
Лауреаты XI премии The Art Newspaper Russia названы в Москве
Артемизии Джанилески приписали еще несколько работ