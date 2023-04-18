НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.
Дайджест новостей на 18 апреля
[В мире]
МВФ предупредил о «еще одном трудном годе»
Во Франции приняли закон о пенсионном возрасте без голосования
Меланшон назвал принятую во Франции пенсионную реформу незаконной
Турецкий парламент ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО
Жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу
Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО
[Внешняя политика]
Армения не приняла пункт по Украине в декларации «саммита за демократию»
Журналист The Wall Street Journal из США задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже
Москва обнародовала обновленную концепцию внешней политики РФ
Япония запретит экспорт в Россию стали, беспилотников, компонентов для авиации
Власти Аргентины начали массово отказывать россиянам в ВНЖ
Тезисы обращения Лукашенко к народу и парламенту
Путин освободил от должностей послов Латвии и Эстонии
[Внутренняя политика]
Интервью Бориса Кагарлицкого[1] о текущих событиях
Путин подписал указ о весеннем призыве на службу почти 150 тысяч россиян
Минцифры объяснило пропажу возможности удалить учетную запись на «Госуслугах»
Полиция проводит проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС РФ
В Совете Федерации напомнили, что повестки в военкомат должны вручаться лично
СМИ узнали целевые показатели Кремля на президентские выборы 2024 года
Граждан обяжут пускать в квартиры коммунальщиков
[Экономика]
Эксперт сообщил о нарушениях более чем в 60% упаковок томатного сока на прилавках
Raiffeisen Bank решил продать российскую «дочку» или вывести ее из периметра группы
Тамбовский хлебокомбинат начал сборку беспилотников для фронта
Четверть российских домохозяйств живет с долгами
ЦБ оценил медианную сумму долгов и активов россиян
Заработал запрет на продажу гаджетов без российского ПО
[Общество]
Стало известно, что построят вместо вырубленного леса у Коломенского
О судебном процессе в сфере благотворительности
77% россиян хотят, чтобы рабочий день в пятницу был сокращенный
Суд приговорил пенсионера к семи годам за комментарии о военной операции
Экс-главред «пригожинского» СМИ уехала в Испанию, несмотря на санкции
[Происшествия]
Последствия снегопада 30 марта в Ростовской области
2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной погиб военкор Владлен Татарский
Взрыв в Санкт-Петербурге. Главное
[Протесты]
Профсоюзы Челябинской области предложили руководству Wildberries сеть за стол переговоров
[Пенсии]
В России проиндексируют социальные пенсии
[1] Признан иноагентом властями РФ