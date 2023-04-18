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Дайджест новостей на 18 апреля

 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

Дайджест новостей на 18 апреля

 

[В мире]

 

МВФ предупредил о «еще одном трудном годе»

 

Во Франции приняли закон о пенсионном возрасте без голосования

 

Меланшон назвал принятую во Франции пенсионную реформу незаконной

 

Турецкий парламент ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО

 

Жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу

 

Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

 

[Внешняя политика]

 

Армения не приняла пункт по Украине в декларации «саммита за демократию»

 

Журналист The Wall Street Journal из США задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже

 

Москва обнародовала обновленную концепцию внешней политики РФ

 

Япония запретит экспорт в Россию стали, беспилотников, компонентов для авиации

 

Власти Аргентины начали массово отказывать россиянам в ВНЖ

 

Тезисы обращения Лукашенко к народу и парламенту

 

Путин освободил от должностей послов Латвии и Эстонии

 

[Внутренняя политика]

 

Интервью Бориса Кагарлицкого[1] о текущих событиях

 

Путин подписал указ о весеннем призыве на службу почти 150 тысяч россиян

 

Минцифры объяснило пропажу возможности удалить учетную запись на «Госуслугах»

 

Полиция проводит проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС РФ

 

В Совете Федерации напомнили, что повестки в военкомат должны вручаться лично

 

СМИ узнали целевые показатели Кремля на президентские выборы 2024 года

 

Граждан обяжут пускать в квартиры коммунальщиков

 

[Экономика]

 

Эксперт сообщил о нарушениях более чем в 60% упаковок томатного сока на прилавках

 

Raiffeisen Bank решил продать российскую «дочку» или вывести ее из периметра группы

 

Тамбовский хлебокомбинат начал сборку беспилотников для фронта

 

Четверть российских домохозяйств живет с долгами

 

ЦБ оценил медианную сумму долгов и активов россиян

 

Заработал запрет на продажу гаджетов без российского ПО

 

[Общество]

 

Стало известно, что построят вместо вырубленного леса у Коломенского

 

О судебном процессе в сфере благотворительности

 

77% россиян хотят, чтобы рабочий день в пятницу был сокращенный

 

Суд приговорил пенсионера к семи годам за комментарии о военной операции

 

Экс-главред «пригожинского» СМИ уехала в Испанию, несмотря на санкции

 

[Происшествия]

 

Последствия снегопада 30 марта в Ростовской области

 

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной погиб военкор Владлен Татарский

 

Взрыв в Санкт-Петербурге. Главное

 

[Протесты]

 

Профсоюзы Челябинской области предложили руководству Wildberries сеть за стол переговоров

 

[Пенсии]

 

В России проиндексируют социальные пенсии

 

[1]      Признан иноагентом властями РФ

Рабкор.ру
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18-4-2023 События, , 51
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