Кремниевая долина по-свердловски.

Новый завод против экосистемы уральского города

В Верхней Салде Свердловской области планируют построить предприятие по производству кремния за 9.3 млрд рублей. Это не первая попытка компании «Силарус» по строительству завода, до этого ей отказали в трёх других городах.

Технология добычи кремния считается одной из самых грязных. Логично, что такое потенциально опасное для окружающей среды производство надо согласовывать с органами местного управления и природоохраны. К тому же нужно заручиться поддержкой местного населения. Проведённая общественная экспертиза не выявила возможной экологической угрозы, однако результаты этой экспертизы засекретили. Но бдительные активисты нашли много странностей и нарушений в её проведении.

Власти учли народное недовольство: они переключили свою риторику с позиции «экологической безопасности» на «стратегическую важность предприятия». Хотя согласно плану сбыта компании «Силарус» 43% кремния будут экспортироваться в Европу, 30% – в Японию и лишь 20% останется в России на развитие импортозамещения.

Пресс-служба «Силаруса» заявляет, что произошёл пересмотр технологий и теперь их производство не вредит природе и к тому же соответствует европейским стандартам. Однако сами страны Европы не особо стремятся выпускать токсичный кремний, к производству которого законодательство предъявляет крайне высокие требования. На заводе скорее всего будут изготавливать поликристаллический кремний – самый экологически грязный. Производство остальных видов кремния в данных региональных условиях просто экономически нецелесообразно.

До салдинцев против строительства кремниевого завода выступали жители Омска, Златоуста, Новоуральска. В каждом из этих городов в своё время шло противостояние между компанией «Силарус» и губернатором с одной стороны, и обычными гражданами и правозащитными организациями с другой. К экологическим кампаниям подключались депутаты, предприниматели и директоры предприятий. Люди выходили на митинги, собирали подписи и отправляли коллективные иски. Всё это, а иногда и нерентабельность в целом, приводили к заморозке проектов или их расторжению. Теперь эстафета переходит к салдинцам..

Источники:

1) https://vsalde.ru/salda-news/

2) https://ural.octagon.media/

3) https://tagilcity.ru/news/

4) https://www.statista.com/