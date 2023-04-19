Молодежный университет современного социализма

проводит демонстрацию и обсуждение художественного фильма:

«ТОДО МОДО»

(Италия, 1976)

режиссер: Элио Петри

20 АПРЕЛЯ (четверг) в 19.00

(из цикла «Итальянский политический кинематограф 1960-1970-х гг.

– кульминация культурной гегемонии левых в Европе»)

Встреча проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

Около сотни представителей политического истеблишмента собираются на ежегодную церемонию «говения», основанную на идеях и трудах основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолы. В течение трех дней многочисленные министры, депутаты, банкиры, газетчики и даже сам Президент, съехавшиеся в подземный бункер «Дзафер» (некий гибрид катакомб, гостиницы и иезуитского монастыря), должны молиться, медитировать и рассуждать о «высоком». Руководит церемонией неистовый иезуит дон Гаэтано, испытывающий ненависть и отвращение к продажным и развращенным сильным мира сего. Хотя в течение всего пребывания полагается испытывать смирение и стремиться познать Господа, медитирующие не могут отрешиться от мирских дел, постоянно ссорятся и обвиняют друг друга во всех смертных грехах. Вскоре собравшиеся начинают один за другим погибать при загадочных обстоятельствах. Президент высказывает предположение, что жертвами становятся те из руководителей, названия организаций которых позволяют составить фразу Лойолы: Todo modo para buscar la voluntad divina, что в переводе с испанского означает «Все средства хороши, чтобы постигнуть волю божью».

Элио Петри, комментируя свой фильм, отмечал, что в главном герое запечатлел политическое бессилие правивших на протяжении тридцати лет в Италии христианских демократов. Леонардо Шаша – автор положенного в основу картины одноименного романа – расценил экранизацию как продолжение традиций П.П. Пазолини, который замышлял снять ленту, подвергающую христианских демократов суду, но не успел этого сделать.

Авторы сценария – Берто Пелоссо и Элио Петри, оператор – Луиджи Кувейер, композитор – Энио Морриконе, художник – Данте Ферретти, в главных ролях: Джан Мария Воленте, Марчелло Мастроянни и Марианджела Мелато. Лента получила премию «Серебряная лента» за лучшую мужскую роль второго плана (Чиччо Инграссия).

Как добраться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

E’mail: muss-96@yandex.ru

http://muss.su/

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