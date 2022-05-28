Отмена выборов. Реально ли?

Известный «защитник социальной справедливости» Сергей Миронов, председатель почти одноименной партии, недавно удлинившей своё название, «Справедливая Россия — патриоты — за правду» предложил отменить выборы в законодательные региональные органы власти на период проведения «специальной военной операции» на Украине.

Реальна ли такая отмена выборов в региональные, а позднее и в федеральные органы власти?

Вообще-то у нас идей много. Еще один руководитель парламентской, оппозиционной якобы партии КПРФ — Геннадий Зюганов в 2013 году и ранее предлагал упразднить пост Президента РФ как нетипичного для России, причем сделать это как можно ранее. Предлагалось также создание Государственного совета России, который уже де факто функционирует, но еще не внесен в Конституцию РФ.

В нынешних условиях единения парламентских партий по поводу действий российских вооруженных сил за пределами Российской Федерации, вполне вероятно, что советами лидеров партий, представленных в Государственной Думы ФС РФ, правящее большинство воспользуется в своих интересах.

Первое лицо в стране может занять пост председателя Государственного Совета как временно исполняющий обязанности «до внесения необходимых изменений в Конституцию РФ» (которые будут внесены на протяжении неопределенного периода времени или вообще не внесены), а пост Президента РФ может быть вообще упразднен, и с той же целью приостановлены выборы в Государственную Думу Российской Федерации, поскольку появляется еще один совещательный орган, на этот раз наверно в системе органов исполнительной власти. А в Государственном совете оформят Президиум и выделят ему здание в центре Москвы.

Такие схемы вероятны еще и по принципу строительства унитарного государства и умалению роли Совета Федерации, а также хороши для отмены уже в окончательном виде выборов руководителей субъектов Российской Федерации.

Власти России уже не оглядываются на общественное мнение своей страны или других стран, и в настоящее время уже изрядно утомлены необходимостью «творческой работы» с кандидатами в народные избранники и согласованием их кандидатур. Для компенсации выборы смогут быть расширены в органы местного самоуправления и региональные органы власти после основных потрясений, которые должна пережить страна.

Параллельно встанет вопрос о постах в Содружестве России и Белоруссии. Вполне возможно будет учрежден пост Президента Содружества для компенсации утраты его уже в самой России, также введен пост Генерального секретаря Евразийского экономического Содружества и Евразийского экономического Союза. Товарищам по бывшему Содружеству независимых государств надо будет дать возможность «закрыть глаза» на конституционные изменения в России.

В таких условиях Российской Федерацией уже могут управлять фигуры, не пользующиеся никакой народной поддержкой и лишенные харизматических качеств даже на будущее.

Но возможно, это сценарий существовал на случай успешных действий за пределами рубежей Российской Федерации (создать, например, Содружество России, Украины и Белоруссии), а в настоящее время дискутируется его применение так казать «по частям». Даже по инициативе самого Г. Зюганова 9 лет назад, такие инициативы возникнуть сами по себе не смогли бы.

Лидер еще одной «думской партии» покойный глава ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно предлагал учредить должность Верховного правителя России, взамен должности Президента, и эта инициатива также не могла быть придумана только им.

Вариантов много. Олигархия будет пробовать все, вплоть до создания Государственного комитета по учреждению Российской империи, на случай ухода первого лица из жизни земной или из жизни политической.

Впрочем, есть ещё варианты как бы демократические: совет Федерации может стать выборным органом, так сказать «в компенсацию» за одномандатные выборы в Госдуму ФС РФ и отмену выборов Президента РФ. Так Вы можете поддерживать представителя одного из трех лидеров собственнических кланов в том или ином регионе на выборах, а далее уже будут готовые кандидаты в Госсовет и губернаторы.

Государственная Дума может избираться только по одномандатным округам. Тем более, что единичные лидеры общественных мнений и определенных групп (такие как Журавлев или Дмитриева) проходят уже в Госдуму по одномандатным округам без своих партий, получающих практически нулевой результат, а лидеры центральных списков действующих больших думских партий пребывают там практически вечно как и сенаторы в некоторых странах.

Оценить эту схему можно, вспомнив каких «харизматичных» лиц советуют избирать президентами центральные каналы нашего телевидения на протяжении 20 лет. Схема принятия решений в этих случаях будет наиболее гласной и даст убежище всем, кому уже будет необязательно бежать с корабля.

Возможности изменить мирно общественно-политическую систему в Российской Федерации уже не будет. Разве только ценой «великих потрясений» в великой России в будущем, которые и пресекать-то будет не нужно, ибо они никуда не приведут в конституционном русле.

Государственный совет может организовать и выборы своего Председателя, впоследствии подключив его к процессу сначала губернаторских выборов, которые всегда можно будет возобновить. А для оппозиции за рубежом останется задача решить как согласовать кандидатуры на имеющиеся посты и определить главный пост.

Вполне возможно из-за существующей геронтократии это будет сделать затруднительно.

Накаркал Константин Воронин