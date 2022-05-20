Что с ними не так?

Такой вопрос задают как и оппозиционно настроенные медиа в нашей стране, так и многие жители страны пытаясь понять людей, поддерживающих т.н. «спецоперацию на Украине» (СВО). Стремление разобраться с их мотивами понятно и психологи пошли на встречу общественному запросу. В тоже время для меня странно почему поддерживающая СВО сторона не выдает внушительных текстов о причинах поведения своих противников. Почему никто не пытается со стороны власти объяснить мотивы людей не поддерживающих СВО? Почему их просто клеймят «мерзкой либеротой» или «предателями» без глубоких разборов психологии и социологии поведения? Но об этом потом. Сейчас я бы хотел сосредоточится на том, почему психологические аргументы чаще всего не работают, а могут быть даже опасны.

Эксперты отвечают чаще на два вопроса: «что побуждает людей поддерживать спецоперацию?» и «какие предпринять действия, чтобы их переубедить?». В этих текстах блуждает некоторый дух патологического, словно рассматриваемый субъект находится чуть ли не в полубредовом заблуждении, в которое его подталкивают то «неосознанная вина за выбор текущей власти», то «стремление подчинится сильному» или же «страх что-то менять». Все это безусловно может быть правдой, у каждого из нас есть определенные внутрипсихические причины заниматься тем или иным, и они не всегда могут быть симпатичными для кого-то. Даже на кушетке у психоаналитика порой неприятно слышать интерпретации своего состояния, не то что в утренней ленте новостей. Может ли это быть поводом для осуждения?

Особо радикальные оппозиционные СМИ не чураются прямого сравнения с нацистским режимом. Мол неосознанное чувство вины, тревога и униженность благодатная почва для установления нацизма. Но любая ли страна, потерпевшая военный или политический крах, склона воссоздавать фашистские режимы? Или в обществах, где восторжествовала либеральная демократия, не было ни лжи, ни вины, ни унижения? Место для подобных клинических разборов чувств — кабинет психотерапевта, никак не широкое освещение в медиа. Проблема в том, что поскольку такие бессознательные мотивы формально могут не являться ложными, то их можно интуитивно отнести к группе или сообществу и использовать как рычаги для той или иной агитации. Такая агитация, однако, обречена на провал.

Вторая проблема, вытекает из предыдущей. «Ах, так они просто погрязли в личных переживаниях, а власть этим пользуется, вот и всё!». Такие выводы могут расслаблять, мы всё объяснили для себя и дальше можем жить спокойно, делегируя полномочия на «объясняющих господ». Это спокойствие приобретается путем маркирования таких субъектов как в определенной степени патологических — с ними нужно провести беседу, их надо буквально исправить, а может даже и изолировать. Такой ход мыслей пугает, ведь возникает некая ментальная полиция, создающая разделение людей на мыслящих «правильно» и тех, чьи мысли следует скорректировать. Даже, допустим, если у вас вышло переубедить в чем-то человека, с чем вы его оставляете? Во-первых, весьма наивно полагать, что таким образом человек абсолютно спокойно откинет свои убеждения и вы сможете стать реципиентом «правильной» системы ценностей. Во-вторых, раз мы видим поддержку СВО как симптом, который следует убрать, то не можем ли мы только навредить этим? Ведь ест ь же глубинные причины. А Фрейд учит, что любой симптом есть некоторый компромисс, поддерживающий гомеостаз в психике. Пошатнув этот компромисс можно невольно спровоцировать её развал. Представьте себе, вас все время кто-то напрямую или исподволь пытается в чем-то переубедить, намекнуть и так далее. Через какое-то время вам это начнет казаться оскорбительным.

Одним из важных успехов Ленина, как идеолога и интеллектуала, стало создание нового языка. Этот язык позволял (и у кого-то даже позволяет до сих пор) утверждать реальность по новому, формулировать новые истины. Газета «Искра» стала крепким каркасом для формирования последующих общественных движений в России. Гегемонию правящего класса можно преодолеть только созданием гражданского общества, новых дискурсивных практик, но никак не психологическим препарированием или тактиками переубеждения. Возможно ссылки на Антонио Грамши могли у кого-то уже навязнуть на зубах, но в текущий момент времени следует прислушаться к его мыслям снова.

Глубокие рытвины в душах граждан, созданные текущей социальной политикой, надо оставить и дать зажить. Но чтобы они зажили, надо создать для этого новые условия.

Дмитрий Пинтак