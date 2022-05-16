Письмо читателя с Дальнего Востока

Предисловие: Петя и власть

В этой статье, автор, в достаточно забавной форме повествования, на примере нескольких занимательных историй, хотел бы показать некоторые явления сегодняшней российской жизни. Мы часто наблюдаем, как сверху давя, поглощая, оболванивая людей, действуют некоторые должностные лица, имеющие возможность заставлять, приказывать, требовать, используя собственные властные полномочия. Это представители таких специальностей и родов деятельности, как учителя, деятели правоохранительных органов, духовенство и им подобные.

Власти запихивают в головы простого населения идею любви к родине-нации, подавая идею в крайне извращенной форме, «со всеми вытекающими»… в виде проявлений ксенофобии и насилия в отношении других народов, охранительства, шовинизма. Усиливаются автократические тенденции. Постепенно формируется общество раздираемое этническими противоречиями. Одни люди стравливаются с другими, зачастую невзирая на родство и схожесть происхождения.

Так сотворяется настоящая общественная катастрофа. Люди делаются похожими на маленьких котят, которым некуда деться без своей мамы, или если быть более циничным – они становятся несвободными одураченными рабами, в конечном итоге, оказывающимися бездушными аморальными винтиками, смыслом жизни которых является работа в бесчеловечных условиях. Такие люди полностью раздавлены внутри и разобщены снаружи.

Наш главный герой, назовем его Петя, 15 лет от роду, родившийся на Дальнем Востоке в небольшом городке, выходец из пролетарской семьи, увлекается левыми идеями, активно интересуется историей СССР и других социалистических государств, коммунизмом, а также марксизмом, выступая против капитализма. Когда началась так называемая «спецоперация», Петя, естественно, как подобает обычному левому, выступил с классовых позиций, говоря о том, что это война — конфликт за передел сфер влияния между российской буржуазией и западной, а также то, что амбиции нашего правящего класса противоречат интересам простых рабочих. Что все издержки войны будут ложиться на плечи простых трудящихся. С новой силой начнутся антисоциальные меры по типу пенсионной реформы. Все те немногочисленные свободы, которые граждане имеют, станут еще сильнее уменьшаться, вплоть до их полного отмирания. Само собой — окончательно испортятся отношения между русскими и украинцами, вызвав глубокий раскол между ними.

И ради чего это? Ради какой-то размытой «денацификации» и «демилитаризации», с примесью лозунгов защиты русского мира, являющимися всего лишь «пылью в глаза» для оправдания своих хищнических, империалистических намерений. Прекрасно понимая, что данный конфликт нужен элите для укрепления своего влияния, как в стране — путем насилия и эксплуатации рабочих — так и вне страны. Короче, наш главный герой не мог не выступить против войны. В силу чего автор стал замечать некоторые интересные явления, порожденные войной и связанные с этим событием.

История первая: классный час

Однажды с нашим персонажем произошла совсем интересная история. В начале марта, в последний день трудовой недели, в его школе прошел классный час, темой которого был тот самый российско-украинский вооруженный конфликт. В данном мероприятии пересеклись такие идеологические установки, как охранительство, национал-патриотизм с оттенком шовинизма, вперемешку с русским национализмом, а также, само собой, звучала идея цивилизаторской роли России, защищающей братские Луганскую и Донецкую Народные республики.

По словам педагога, Россия борется с коварным Западом, выступая за Многополярный мир. Выходило, что украинцы, белорусы и русские являются одним народом с небольшими особенностями. А «проклятые большевики» создали Украину и ее культуру, проведя коренизацию и тем самым отдалив еще дальше друг от друга схожие кровно народы. После чего, СССР, в котором все нации были одним целым, распался. А уже независимая Украина начала полноценный террор против русскоговорящего населения. Во главе наступления на русский мир были, конечно, те самые украинские националисты, которых советская власть не сумела добить (или наоборот породила?). Тем временем «зверь», в лице западных государств, решил окружить «бедную Россию», расширив свое влияние в Восточной Европе, что нарушало несуществующее соглашение между Советами и США о нерасширении НАТО.

Пиком этих тенденций стал Евромайдан, вследствие которого власть на Украине взяли неонацисты, втягивающие страну во враждебные России организации. Россия, конечно же, является миротворцем, пытающимся прекратить фашизацию Украины, вернув ее на прорусскую ориентацию, ибо родственным по духу народам будет лучше держаться вместе. Аннексия Крыма, вместе с противостоянием на Донбассе, являются защитой русского народа от праворадикалов и либерально настроенных киевских властей (которые по совместительству являются ещё и фашистами).

Суммируя услышанное, можно сказать, что на этом мероприятии прямым текстом говорилось, что надо поддержать «хлебные амбиции» нашего правительства, желающего расширить свою империалистическую сферу влияния в мире. Что, как вы понимаете, преподносится как освобождение Украины от «бандеровско-западнического ига», защита нашей Великой Родины от внешних врагов.

Протагонист остался от подобных словесных завихрений явно не в восторге. В классе же витали достаточно смешанные чувства. Например Петя, сидевший рядом с одним из своих одноклассников, в конце концов спросил того, что он думает о классном часе. Тот ответил в духе: «Все это полный бред»! Другая одноклассница спросила: «То есть нас показали милыми, пушистыми, а их выставили плохими»? На этот вопрос главный герой ответил: «Да так оно и есть». Если говорить обо всем классе, то приходится признать, что скорее всего, большинство «клюнуло» на этот пропагандистский крючок, даже не задумываясь о том, как их пытались одурачить.

История вторая: общение с церковниками

Однажды, зайдя вместе с одноклассниками в маленькую построечку возле церкви, наш герой вступил в контакт с двумя колоритными личностями. Ими оказались мужчина и женщина, имеющие, судя по их ввиду, какую-то церковную должность в Русской Православной церкви (РПЦ). Молвили они в таком ключе: «Несмотря на сложную ситуацию в мире, мы должны пожелать удачи нашим войскам в освобождении Украины от фашизма, а также вспомнить деятелей, любивших и понимающих свою Родину».

Что выглядело несколько странно в устах христиан, которым положено призывать людей к миру и любви. Вместе с тем это не должно нас удивлять, ибо испокон веков, крупные религиозные учреждения, такие как РПЦ, были опорой власти, являясь обычно самыми реакционными организациями общества, душившие любые народные чаяния.

Вопрос о том, насколько такая проповедь вражды и ненависти соответствует духу Евангелия, видимо, давно уже никого не волнует. Церковный аппарат стал частью пропагандистской машины государства.

История третья: политинформация

Последний казус произошел на политинформации, когда многие классы собрались в актовом зале, чтобы послушать одну женщину, которая судя по её форме, была из правоохранительных органов, или схожих с ними структур. На этот раз школьников предостерегали от экстремизма.

Речь началась так: «Что такое экстремизм? Это когда люди устраивают насильственные акции, направленные против государства и на достижение своих целей. Что зачастую перекликается с терроризмом. Существует немало организаций данного толка, идеологией которых является неонацизм. Совершая определенную протестное мероприятие, они активно пытаются вовлечь в него молодежь, через те же социальные сети. Поэтому будьте осторожнее с подобными призывами, ибо вас, несовершеннолетних, могут просто взять и отправить в полицейский участок, оштрафовав ваших родителей из-за того, что вам, как лицу не достигнувшему 18 лет, нельзя посещать места в которых происходят действия подобного характера. Да и вообще лучше не участвовать в протестах направленных против власти, по той причине, что вы можете покалечить себя, испортить свою репутацию, в итоге ничего не добившись, потратив все силы впустую, остаться ни с чем».

Большего всего Петю изумило утверждение, что все экстремисты — это конечно, нацисты, националисты, фашисты и т.д. Левых активистов, отстаивающих свои права и свободы, активно отбираемые у них властью, людей борющихся за интересы трудящихся путем профсоюзной, протестной, разъяснительной информационной работы, в этой картине мира явно не существовало. Зато было убеждение (искреннее или не очень), что любые проблемы нынешняя власть сама решит без нашего участия и без насилия. Мило, конечно, но так не бывает.

Печальное послесловие

Сейчас в России не существует крупной общественной или политической силы, представляющей интересы трудящихся. Соблюдение прав и обязанностей личности здесь давно стали формальностью. А любые альтернативные источники мнений разбиты и разодраны на клочья. Оппозицию возглавляют оппортунисты и приспособленцы вроде Геннадия Зюганова, Сергея Миронова и им подобных. Они не ставят своей целью реальный приход к власти, оставаясь лишь «левой рукой» режима, символизирующей иллюзорное демократическое противостояние разных по идеологии партий. При том, как не парадоксально, эти самые квази-народные партии душат любые инициативы снизу, направленные на улучшение качества жизни трудящегося населения.

Среди обнищавшего населения попытка что-то для себя улучшить нередко перерастает в драку за последний кусок хлеба. Ни о каких национальных нуждах и уж тем более интересах большинства общества речи идти не может. Создание альтернативных крупных организаций невозможно из-за выкорчевывания всего живого на политическом поле. Также обстоит дело с созданием местных объединений. Именно поэтому гражданам приходится создавать неформальные сообщества, борясь с произволом властей. А официальная политика в любых её вариантах лишь усугубляет состояние России как периферийной капиталистической страны, неспособной к самостоятельному развитию.

Так и возник вопрос, мучающий главного героя: «Зачем»? В самом деле, для чего было рассказывать весь этот охранительский бред нам, живущим тут, на Дальнем Востоке? В регионе, где власти совершенно обнаглели, реализовав автократический режим, где царит кумовство и коррупция, уничтожается советское наследие.

Самое печальное то, что народ достаточно равнодушно относится ко всему происходящему. Население аполитично проживает, не переживая по поводу текущих событий, живя в русле своей бытовой, рутиной жизни. Главная проблема — в нежелании думать самим, в готовности принимать за правду небылицы, которые доносятся «из верхов». Что нам остается? Работать над политическим просвещением в народе, разъясняя людям суть их собственного классового положения и интереса. Без которого рабы одного рабовладельца будут обречены воевать с рабами другого рабовладельца.

Петр Приморский