Беседа на тему: Феномен структуралистского марксизма

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
Феномен структуралистского марксизма
докладчик: С.А. Ребров
15 ДЕКАБРЯ (четверг) в 19.00
Беседа проводится в Библиотеке №50
(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)
План доклада:
- Конфликт интерпретаций в интеллектуальной истории французского марксизма:
- Особенности становления марксизма во Франции (сложность развития и последующая теологизация).
- Возникновение экзистенциализма и необходимость диалога (Ж.-П. Сартр и М. Мерло-Понти).
- Cтруктуралистское движение и дебаты о гуманизме:
а) становление методов структурной лингвистики;
б) французская неорационалистическая эпистемология;
в) сложность в терминологии;
г) рассвет и закат гуманистического марксизма во Франции.
- Возникновение и расцвет структуралистского марксизма:
- Луи Альтюссер: краткая биография.
- Дискуссионный характер понятия «структуралистский марксизм».
- Публикация произведений «За Маркса» и «Как читать «Капитал»?» – зарождение базовых принципов школы Альтюссера:
а) критика телеологизма;
б) эпистемологический разрыв;
в) антиэкономизм;
г) антигуманизм;
д) сверхдетерминация;
е) понятие «политического» и дискуссия о политическом.
- Истоки альтюссерианства: Б. Спиноза, Ж. Лакан, Г. Башляр, В.И. Ленин, Н. Макиавелли.
- Альтюссер против Гегеля: антиуниверсализм и антителеологизм.
- Распространение влияния альтюссерианства за пределами Франции (Великобритания и Южная Америка).
- Теория идеологии:
а) отказ от ложного сознания;
б) символическое измерение;
в) интерпелляция и воспроизводство.
- Структурная политология Николаса Пуланзаса:
а) дебаты Милибэнд-Пуланзас;
б) государство как арена классовой борьбы;
в) критика классового редукционизма.
Закат классического альтюссерианства:
- Критические выпады в сторону альтюссеровской интерпретации Маркса: Арон, Рансьер, Томпсон.
- Переход к макиавеллизму: теория конъюнктуры, новый государь и философия как политическая борьба.
- Алеаторный материализм: истоки, понятия и философская база (Эпикур, Макиавелли, Спиноза, Хайдеггер и Делез).
- От структуралистского марксизма – к постструктуралистскому:
- Основные направления современного постальтюссерианства: спинозистское, ультраполитическое и гегемонистское:
- a) множество как новый революционный субъект (А. Негри и Э. Балибар);
б) политика как акт сопротивления существующей системе иерархии (Ж. Рансьер и А. Бадью);
в) политическое против социального (Э. Лаклау и Ш. Муфф).
- Перспективы альтюссерианства в XXI веке: материалистическая теория политики и окончательный разрыв с марксизмом.
Сведения о докладчике:
Ребров Сергей Александрович – социальный и политический философ; младший научный сотрудник Социологического института Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (г. Санкт-Петербург); автор ряда публикаций по марксистской философии.
Как добраться до библиотеки:
Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.
Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).
E’mail: muss-96@yandex.ru