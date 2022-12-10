Беседа на тему: Феномен структуралистского марксизма

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

Феномен структуралистского марксизма

докладчик: С.А. Ребров

15 ДЕКАБРЯ (четверг) в 19.00

Беседа проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

План доклада:

Конфликт интерпретаций в интеллектуальной истории французского марксизма: Особенности становления марксизма во Франции (сложность развития и последующая теологизация). Возникновение экзистенциализма и необходимость диалога (Ж.-П. Сартр и М. Мерло-Понти). Cтруктуралистское движение и дебаты о гуманизме:

а) становление методов структурной лингвистики;

б) французская неорационалистическая эпистемология;

в) сложность в терминологии;

г) рассвет и закат гуманистического марксизма во Франции.

Возникновение и расцвет структуралистского марксизма: Луи Альтюссер: краткая биография. Дискуссионный характер понятия «структуралистский марксизм». Публикация произведений «За Маркса» и «Как читать «Капитал»?» – зарождение базовых принципов школы Альтюссера:

а) критика телеологизма;

б) эпистемологический разрыв;

в) антиэкономизм;

г) антигуманизм;

д) сверхдетерминация;

е) понятие «политического» и дискуссия о политическом.

Истоки альтюссерианства: Б. Спиноза, Ж. Лакан, Г. Башляр, В.И. Ленин, Н. Макиавелли. Альтюссер против Гегеля: антиуниверсализм и антителеологизм. Распространение влияния альтюссерианства за пределами Франции (Великобритания и Южная Америка). Теория идеологии:

а) отказ от ложного сознания;

б) символическое измерение;

в) интерпелляция и воспроизводство.

Структурная политология Николаса Пуланзаса:

а) дебаты Милибэнд-Пуланзас;

б) государство как арена классовой борьбы;

в) критика классового редукционизма.

Закат классического альтюссерианства:

Критические выпады в сторону альтюссеровской интерпретации Маркса: Арон, Рансьер, Томпсон. Переход к макиавеллизму: теория конъюнктуры, новый государь и философия как политическая борьба. Алеаторный материализм: истоки, понятия и философская база (Эпикур, Макиавелли, Спиноза, Хайдеггер и Делез).

От структуралистского марксизма – к постструктуралистскому: Основные направления современного постальтюссерианства: спинозистское, ультраполитическое и гегемонистское: a) множество как новый революционный субъект (А. Негри и Э. Балибар);

б) политика как акт сопротивления существующей системе иерархии (Ж. Рансьер и А. Бадью);

в) политическое против социального (Э. Лаклау и Ш. Муфф).

Перспективы альтюссерианства в XXI веке: материалистическая теория политики и окончательный разрыв с марксизмом.

Сведения о докладчике:

Ребров Сергей Александрович – социальный и политический философ; младший научный сотрудник Социологического института Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (г. Санкт-Петербург); автор ряда публикаций по марксистской философии.

Как добраться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

E’mail: muss-96@yandex.ru