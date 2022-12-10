Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

Трое волшебников раннего французского кино.

Сегундо де Шомон, Эмиль Коль, Ромео Бозетти.

(из цикла: «История мирового кинематографа»)

14 декабря (среда) в 19.00

докладчик: В.Н. Сачков

Беседа проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

Сегундо де Шомон, Эмиль Коль и Ромео Бозетти сейчас почти никому не известны. Между тем, они великие мастера киноискусства, творчество которых опередило свое время на несколько десятилетий. Создавая свои шедевры на рубеже 1900-х и 1910-х годов, эти режиссеры на полную мощность использовали все технические возможности кинематографа вплоть до цвета, мультипликации, покадровой съемки и т.д. В этом они намного превзошли своего более известного современника и соотечественника Жоржа Мельеса – одного из пионеров новорожденного вида искусства.

Доклад сопровождается демонстрацией короткометражных фильмов:

«Причудливая симфония» (Режиссер: С. де Шомон. 1909)

«Карманник не знает преград» (Режиссер: С. де Шомон. 1909)

«Наставительный сон» (Режиссер: С. де Шомон. 1912)

«Сияние испанской луны» (Режиссеры: Э. Коль, Э. Арно. 1909)

«Коммивояжеры неистребимы» (Режиссер: Э. Коль, 1910)

«Верная мебель» (Режиссер: Э. Коль, 1910)

«Погоня за обезьяной» (Режиссер: Р. Бозетти. 1909)

«Автоматически перемещающаяся мебель» (Режиссер: Р. Бозетти. 1910)

«Леонтина домовничает» (Режиссер: Р. Бозетти. 1912)

«Эмансипация петушка» (Режиссер: Р. Бозетти (?). 1910)

Сведения о докладчике:

Сачков Вячеслав Николаевич – историк и философ; сотрудник Фонда развития социалистических и социал-демократических идей им. Г.В. Плеханова; председатель Общества атеистов Подмосковья; автор более 100 публикаций по философии, русской литературе и истории революционного движения.

Как добраться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

E’mail: muss-96@yandex.ru