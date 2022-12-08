Дискуссия на тему “Российская социально-политическая система: генезис и дальнейшие перспективы”

Молодежный университет современного социализма проводит дискуссию на тему:

“Российская социально-политическая система: генезис и дальнейшие перспективы”

10 декабря (суббота) в 19.00

Дискуссия проводится онлайн

Выстраивание современной социально-политической системы РФ началось более 30 лет назад. За это время она претерпела существенную эволюцию. В сфере политической – от позднесоветских демократических свобод к нынешнему авторитарно-консервативному фетишизму. В сфере экономической – от первоначального накопления капитала через олигархат к государственно-корпоративной модели. В сфере социальной – от арьергардных боев за остатки государственных гарантий к всеобщей социальной пассивности и апатии. В сфере госуправления – от региональной вольницы к жесткой вертикали власти с последующим воскрешением регионального патриотизма.

За эти годы неоднократно раздавались голоса о необходимости обновления всех сторон жизни российского общества. Сложившейся модели неоднократно предвещали близкий крах. Однако она устояла на ногах и продолжает выдавливать оппонентов на обочину политической жизни.

В 2022 году эта система, вобравшая в себя из прошлого все самое худшее, столкнулась с нестандартной для себя задачей. Сумеет ли она справиться с этой задачей, если учесть поведение системы в течение года? Существуют ли предпосылки для ее сохранения? Сумеет ли система разрешить целый ряд противоречий, порожденных новой задачей? А именно:

– противоречие между системой как целым и интересами ее отдельных частей;

– противоречие между поощрением гражданской пассивности и необходимой в новых условиях активной и мобилизационной лояльности населения;

– противоречие между старым способом извлечения ренты и требованием создания и воссоздания новых производств в рамках импортозамещения;

– противоречие между глобальными цепочками поставок и деглобализированной мировой экономикой;

– противоречие между интеграцией в западное культурное пространство и курсом на создание альтернативно-консервативного маяка.

Как могут быть разрешены эти противоречия и что ждет российскую социально-политическую систему в ближайшем будущем, расскажут наши эксперты:

Колганов Андрей Иванович,

д. э. н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова;

Кагарлицкий Борис Юльевич(Признан иноагентом),

к.п. н., главный редактор портала «Рабкор»;

Новиков Сергей Анатольевич,

историк, клуб «Политпросвет»;

Иван Лох,

Международная Марксистская Тенденция

Ссылка на форму для регистрации:

https://muss-event.timepad.ru/event/2262376/

Просьба регистрироваться до вечера 9 декабря.

Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам

Телефон для справок:8(909)943-90-76 (Дмитрий)

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