Дайджест новостей на 5 декабря
[Внутренняя политика]
21 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в Петербурге мероприятия по частичной мобилизации продолжаются
Родственник или знакомый мобилизованного сможет заплатить за него налоги
Власти готовы выделить отрасли ЖКХ около 280 млрд рублей в 2023–2025 годах
Власти заявили, то решили проблему с дровами для мобилизованных из Казани Федеральная антимонопольная служба предложила с 1 декабря увеличить тарифы на газ на 8,5%
[Экономика]
Россиян предупредили о подорожании домашнего интернета и ТВ на 10-15%
Две трети работодателей отказались выдавать новогодние премии в этом году
Россияне взяли рекордное число кредитов на товары
[Общество]
В Волгограде и области замалчивают ситуацию с погибшими на Украине мобилизованными земляками
Полиция пришла к националисту Демушкину
В Екатеринбурге задержали мужчину, сделавшего репост новости о «деле антифашистов»
24 ноября мобилизованные из Свердловской области начали писать рапорты из-за отсутствия выплат
Британский фонд Calvert 22 признан нежелательной в России организацией
Пьяный мужчина затопил два подземных этажа храма Христа Спасителя
Защита обжаловала приговор экс-охраннику «Ельцин-центра», пририсовавшему глаза на картине Лепорской
[Образование]
Минобрнауки предложило давать стипендии студентам за помощь в развитии патриотизма
[Культура]
Как Олег Кулик стал символом постсоветского искусства и разделил его судьбу
Выставку студентов и преподавателей Школы дизайна НИУ ВШЭ в галерее «На Песчаной» опечатали в день открытия