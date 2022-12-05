Главная Рубрики События 2022 Декабрь 05 Дайджест новостей на 5 декабря

Дайджест новостей на 5 декабря

 

Дайджест новостей на 5 декабря

 

[Внутренняя политика]

 

21 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в Петербурге  мероприятия по частичной мобилизации продолжаются

 

Родственник или знакомый мобилизованного сможет заплатить за него налоги

 

Власти готовы выделить отрасли ЖКХ около 280 млрд рублей в 2023–2025 годах

 

Власти заявили, то решили проблему с дровами для мобилизованных из Казани Федеральная антимонопольная служба предложила с 1 декабря увеличить тарифы на газ на 8,5%

 

[Экономика]

 

Россиян предупредили о подорожании домашнего интернета и ТВ на 10-15%

 

Две трети работодателей отказались выдавать новогодние премии в этом году

 

Россияне взяли рекордное число кредитов на товары

 

[Общество]

 

В Волгограде и области замалчивают ситуацию с погибшими на Украине мобилизованными земляками

 

Полиция пришла к националисту Демушкину

 

В Екатеринбурге задержали мужчину, сделавшего репост новости о «деле антифашистов»

 

24 ноября мобилизованные из Свердловской области начали писать рапорты из-за отсутствия выплат

 

Британский фонд Calvert 22 признан нежелательной в России организацией

 

Пьяный мужчина затопил два подземных этажа храма Христа Спасителя

 

Защита обжаловала приговор экс-охраннику «Ельцин-центра», пририсовавшему глаза на картине Лепорской

 

[Образование]

 

Минобрнауки предложило давать стипендии студентам за помощь в развитии патриотизма

 

[Культура]

 

Как Олег Кулик стал символом постсоветского искусства и разделил его судьбу

 

Выставку студентов и преподавателей Школы дизайна НИУ ВШЭ в галерее «На Песчаной» опечатали в день открытия

Рабкор.ру
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5-12-2022 События, , 68
Беседа на тему: История эмансипации евреев (Часть вторая)
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