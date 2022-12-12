Дайджест новостей на 12 декабря
[В мире]
Президент Тайваня заявила, что вторжение Китая на Тайвань может начаться в ближайшее время
Маск в первом письме сотрудникам Twitter запретил удаленную работу
13 ноября в центре Стамбула прогремел взрыв
[Внешняя политика]
Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал уход войск из Херсона
Замглавы МИДа Рябков заявил, что Россия открыта к диалогу с Украиной без предварительных условий
Минторг США перестал считать экономику России рыночной
Идет очень плотный диалог по передаче Приднестровья в состав Молдавии
[Внутренняя политика]
Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии
Российский Минюст сделает публичными персональные данные иноагентов
Путин поручил демобилизовать призванных на службу студентов в ДНР и ЛНР
Сенаторы хотят прописать в законе определение «традиционных ценностей»
[Экономика]
Россияне пожаловались на подорожание медицины
Продажи китайских машин оказались невыгодными для дилеров
Минэнерго обвинило РЖД в проблемах с доставкой угля для электростанций
В аптеках снова вырос спрос на инсулин
[Общество]
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в военкомате Екатеринбурга
Россиян с болезнью Паркинсона невыгодно лечить
В общественном транспорте Екатеринбурга стали пропадать наклейки с буквой «Z»
В Свердловской области происходит резкий отток населения за границу. Убыль может стать рекордной за 11 лет
Орловский губернатор посоветовал недовольным экипировкой купить ее самим
[Происшествия]
Что известно о казни экс-бойца ЧВК Вагнера Евгения Нужина
13 ноября в Иркутске из-за аварии без электричества остались дома на 26 улицах
[Пенсии]
Путин подписал закон об индексации пенсий прокурорам
[Культура]
Каким получился фестиваль «Архстояние» в 2022 году