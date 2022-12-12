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Дайджест новостей на 12  декабря

 

Дайджест новостей на 12  декабря

 

[В мире]

 

Президент Тайваня заявила, что вторжение Китая на Тайвань может начаться в ближайшее время

 

Маск в первом письме сотрудникам Twitter запретил удаленную работу

 

13 ноября в центре Стамбула прогремел взрыв

 

[Внешняя политика]

 

Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал уход войск из Херсона

 

Замглавы МИДа Рябков заявил, что Россия открыта к диалогу с Украиной без предварительных условий

 

Минторг США перестал считать экономику России рыночной

 

Идет очень плотный диалог по передаче Приднестровья в состав Молдавии

 

[Внутренняя политика]

 

Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии

 

Российский Минюст сделает публичными персональные данные иноагентов

 

Путин поручил демобилизовать призванных на службу студентов в ДНР и ЛНР

 

Сенаторы хотят прописать в законе определение «традиционных ценностей»

 

[Экономика]

 

Россияне пожаловались на подорожание медицины

 

Продажи китайских машин оказались невыгодными для дилеров

 

Минэнерго обвинило РЖД в проблемах с доставкой угля для электростанций

 

В аптеках снова вырос спрос на инсулин

 

[Общество]

 

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в военкомате Екатеринбурга

 

Россиян с болезнью Паркинсона невыгодно лечить

 

В общественном транспорте Екатеринбурга стали пропадать наклейки с буквой «Z»

 

В Свердловской области происходит резкий отток населения за границу. Убыль может стать рекордной за 11 лет

 

Орловский губернатор посоветовал недовольным экипировкой купить ее самим

 

[Происшествия]

 

Что известно о казни экс-бойца ЧВК Вагнера Евгения Нужина

 

13 ноября в Иркутске из-за аварии без электричества остались дома на 26 улицах

 

[Пенсии]

 

Путин подписал закон об индексации пенсий прокурорам

 

[Культура]

 

Каким получился фестиваль «Архстояние» в 2022 году

Рабкор.ру
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12-12-2022 События, , 106
Беседа на тему: Феномен структуралистского марксизма
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