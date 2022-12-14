Беседа на тему: Становление системы диктатуры пролетариата в РСФСР. Конституция 1918 года

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

Становление системы диктатуры пролетариата в РСФСР. Конституция 1918 года

(из цикла: «История Русской революции»)

17 ДЕКАБРЯ (суббота) в 19.00

докладчик: проф. Д.О. Чураков

Беседа проводится в онлайн-формате

Основные вопросы:

Рабочий класс и становление системы диктатуры пролетариата. Конституция 1918 года и вопрос о государственном строе РСФСР. Политика Советской власти в области труда, рабочего вопроса и рабочего самоуправления.

Сведения о докладчике:

Чураков Дмитрий Олегович – доктор исторических наук, профессор Исторического факультета Московского педагогического государственного университета; автор многочисленных работ по истории рабочего класса и политических организаций в России начала XX века, а также по другим вопросам российской и мировой истории, в том числе книг: «Русская революция и рабочее самоуправление. 1917», «Становление советской политической системы: 1917-1941 годы», «Фабзавкомы в борьбе за производственную демократию. Рабочее самоуправление в России. 1917-1918 годы», «Бунтующие пролетарии: рабочий протест в Советской России (1917-1930-е гг.)», «Рабочий в ХХ веке. Российский опыт», «В битвах за историзм: Проблемы изучения Великой русской революции 1917 года и постреволюционного режима», «1917 год: судьбы русской государственности в эпоху смут, реформ и революций», «СССР при Брежневе: Вся правда о великой эпохе», «Загадки матриархата: антропогенез, история, миф», «Геостратегия России и гибридные угрозы на рубеже двух столетий. Исторический опыт локальных войн 1991-2008 годов» и др.

Ссылка для регистрации на беседу:

https://muss-event.timepad.ru/event/2268701/

Просьба регистрироваться до вечера 16 декабря.

Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам

Телефон для справок: 8(909)943-90-76 (Дмитрий)

E’mail: muss-96@yandex.ru