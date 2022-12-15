Главная Рубрики События 2022 Декабрь 15 Дайджест новостей на 15 декабря

Дайджест новостей на 15 декабря

 

Дайджест новостей на 15 декабря

 

 

[Внешняя политика]

 

ЕС раскрыл данные о поездках россиян в Европу после начала мобилизации

 

Власти Британии назвали сумму замороженных с февраля российских активов

 

В Херсоне начала работать военная администрация и СБУ

 

[Внутренняя политика]

 

Регионы пересмотрели планы на празднование Нового года

 

Путин наградил посмертно погибшего Стремоусова

 

Семьям участников СВО из Свердловской области выплатили четверть миллиарда рублей, то есть по 20 тысяч рублей на семью

 

[Общество]

 

Около половины россиян заметили повышение внимания государства к вопросам культуры

 

С дома на 3-й Тверской-Ямской улицы в Москве сняли таблички с именами репрессированных жителей 

 

Художника Данилу Ткаченко арестовали заочно из-за несостоявшейся 9 мая акции

 

Дело бывшего чиновника Минкультуры Мазо о хищении дошло до суда

 

Экосообщество вступилось за сотрудников Кроноцкого заповедника, осужденных по делу о хищении

 

[Происшествия]

 

5 декабря произошли взрывы на двух военных аэродромах в сотнях километров от границы с Украиной. Что известно

 

[Наука]

 

Российский исследователь расшифровал письменность острова Пасхи

 

[Культура]

 

Как события последних месяцев изменили арт-рынок

 

Михаил  Пиотровский о мягкой силе искусства

 

Интервью художника Гриши Брускина

 

Арт-вандализм в эпоху хайпа

 

Рынок русского искусства вернулся к формату 1980-х годов

Рабкор.ру
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15-12-2022 События, , 30
Беседа на тему: Становление системы диктатуры пролетариата в РСФСР. Конституция 1918 годаГод заканчивается, трудовые конфликты остаются
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