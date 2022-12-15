Дайджест новостей на 15 декабря
[Внешняя политика]
ЕС раскрыл данные о поездках россиян в Европу после начала мобилизации
Власти Британии назвали сумму замороженных с февраля российских активов
В Херсоне начала работать военная администрация и СБУ
[Внутренняя политика]
Регионы пересмотрели планы на празднование Нового года
Путин наградил посмертно погибшего Стремоусова
Семьям участников СВО из Свердловской области выплатили четверть миллиарда рублей, то есть по 20 тысяч рублей на семью
[Общество]
Около половины россиян заметили повышение внимания государства к вопросам культуры
С дома на 3-й Тверской-Ямской улицы в Москве сняли таблички с именами репрессированных жителей
Художника Данилу Ткаченко арестовали заочно из-за несостоявшейся 9 мая акции
Дело бывшего чиновника Минкультуры Мазо о хищении дошло до суда
Экосообщество вступилось за сотрудников Кроноцкого заповедника, осужденных по делу о хищении
[Происшествия]
5 декабря произошли взрывы на двух военных аэродромах в сотнях километров от границы с Украиной. Что известно
[Наука]
Российский исследователь расшифровал письменность острова Пасхи
[Культура]
Как события последних месяцев изменили арт-рынок
Михаил Пиотровский о мягкой силе искусства
Интервью художника Гриши Брускина
Рынок русского искусства вернулся к формату 1980-х годов