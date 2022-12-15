Год заканчивается, трудовые конфликты остаются

На Уфимском Фанерно-Плиточном Комбинате, который еще с 2019 года был на грани банкротства, в 2021 году был выдвинут многомиллионный иск от должников ситуация вновь начала обострятся. Проведенная в середине ноября трудовым коллективом предупредительная забастовка принесла свои результаты, администрация приостановила на неопределённое время процесс “кадровой оптимизации”, которая достигла к этому времени уже числу 447 человек. Но, как сказал лидер рабочего протеста Сергей Муравкин:”мы понимаем что это не надолго, администрация лишь временно отступило и мы боимся что они вернуться к процессам массовых увольнений . Они давно собираются закрыть цех ДВП и цех” Бассейн”.

НАО “Свеза-Кострома” вступила в период турбулентности, администрация пошла на “кадровую оптимизацию”.

Свеза-Кострома, главным акционером, на деле донором которой является ООО “Партнер” Игоря Старовотова.

В 2020 году, будучи генеральным директором “партнёра” он спас от банкротства предприятие, взяв в долг 150 550 000 рублей. Однако это ударило по самому предприятию, и приоритетной целью “Донора” стало сохранить себя.

Свеза-Кострома, когда то крупное предприятие деревообработки с 2019 года держалась на серьезных нарушений в области экологического законодательства и охраны труда. На волне санкций в марте 2022 года предприятие приостановило работу на две недели,в июле вышел отчет о производительности комбината, по которому сократилось на 80% выпускаемой продукции.

Понесенные убытки администрация комбината решила переложить на спины рабочих, в предверии праздников начав так называемую “кадровую оптимизацию”, за месяц уволив около 40 человек.