«Проблемы экологизма» или «Умри ты сегодня, а я завтра»

«Нет жизни без азота,

ибо он является непременной

составной частью белков.»

– Д.Н. Прянишников – агрохимик,

основоположник советской

агрохимической школы.

«Хорошо в краю родном,

пахнет сеном и …»

– народное творчество

Пока голландские фермеры в буквальном смысле забрасывают полицаев из говнометов, давайте с вами разберемся как же они дошли до жизни такой.[1] По ходу повествования, ответим на вопрос, как страна, занимающая второе место в мире по экспорту сельхозпродукции, решила выстрелить себе в ногу. Но пойдем мы с вами не от начала, а с конца и путь наш будет неблизким, поэтому рекомендую вам налить себе чашечку горячего чаю и подготовить небольшой перекусик.

Что же побудило фермеров выйти на улицы и устраивать перекрытия дорог и демонстрации? Подтолкнули их к этому требования «экологов», тут я намеренно ставлю данное слово в кавычки, так как данные люди не заслуживают того, чтобы их называли таким красивым словом, лучше даже будет в дальнейшем называть их «экологистами», намеренно делая акцент на политической подоплеке данной ситуации. Они требуют от фермеров сократить поголовье скота на 30% (справка: в Голландии более чем 100 миллионов голов крупного рогатого скота, кур и свиней). А кто этого добился? Есть такая госпожа, в славной стране тюльпанов и велосипедов, по имени Марьян Миннесма, директор неправительственной организации Urgenda. Так вот она в 2019 году выиграла в суде иск против правительства Нидерландов, так называемое дело «Urgenda»[2], которое имеет последствия далеко выходящее за рамки одной лишь Голландии. Целью было заставить правительство проводить более эффективную политику в предотвращении глобальных изменений климата и вредных выбросов. Звучит хорошо, но на практике оказалось просто лютейшим эко-фашизмом, теперь в Голландии начали продавать квоты на выбросы, а также строить планы по экспроприации земель фермеров (тут дедушка Ленин перевернулся у себя в мавзолее, потому что экспроприация с «щедрыми» компенсациями и последующей передачей корпорациям).[3] Ух, сразу так и не поймешь этих экологистов, с виду зеленый, а копнешь – коричневый!

Помимо животноводства, маразма у них хватает и в растениеводстве. Чтобы лишить «ужасную» Россию доходов, в Нидерландах решили перевести всех на органические удобрения, проще говоря, на навоз. Oh, sh… Вы внимательно читали первую часть статьи? Чувствуете как печет у голландских фермеров? Ведь органические удобрения гораздо экологичнее, чем эти ваши селитры и фосфаты! Правда? Или… Дорогие читатели, тут мы вступаем на путь холивара между органикой и минералкой, а точнее минеральными удобрениями. Сторонники органики, запишем наших экологистов туда, утверждают, что минеральные удобрения очень вредны, из-за них у нас овощи на рынках потом нитратные и вредные, ууу! Приверженцы же минеральных удобрений смотрят на них как на …, на то, что из коровника выгребают лопатами. Дальше я вам покажу, что заблуждаются и те и другие, но для этого придется немножечко напрячь мозг и на самую малость погрузиться в агрохимию, науку о питании растений. Если вы уже выпили свой чай и доели печеньки, возьмите еще сладенького, так как мозгу потребуется энергия. Приступим.

Рост и развитие, все процессы жизнедеятельности растений протекают во взаимосвязи с окружающей средой. Из почвы и воздуха растения усваивают питательные вещества. Для нормального течения физиологических и биохимических процессов растениям необходимы тепло, свет и элементы питания, также нужна вода для создания оптимального режима влажности. Химический состав растений очень сложен, это живые растительные клетки, каждая из которых содержит различные органические и минеральные соединения, образующие сухое вещество растения. Основная масса сухого вещества растения представлена: белками, жирами, углеводами. Кроме сухого вещества клетки и ткани содержат воду, соотношение воды и сухого вещества колеблется от сорта, вида растений и условий выращивания. Для перца это соотношение может быть равным 4-8% сухого вещества и 96-92% воды, тогда как для зерновых, например, пшеницы масса сухого вещества может составлять до 85-88% от общей. Растения накапливают сухое вещество за счет усвоения углекислоты (СО2) из воздуха и минеральных элементов и воды из почвы. Основную часть элементарного состава сухого вещества растений составляют углерод (С-45%), кислород (О-42%), водород (Н-6,5%) и азот (N-1,5%), которые составляют 95% массы сухого вещества. Остальные 5% приходятся на зольные элементы, разделяющиеся на две группы – макроэлементы и микроэлементы. К первой группе макроэлементов принадлежат элементы, содержание которых колеблется от сотых долей процента до нескольких процентов сухой массы – фосфор(Р), калий(К), магний(Mg), сера(S), кальций(Ca). Ко второй группе относят элементы, содержание которых колеблется от тысячных долей процента, до стотысячных. К ним относят: железо(Fe), бор(B), медь(Cu), цинк(Zn), молибден(Mo) и другие. Всего в тканях растений обнаружено более 70(!) элементов периодической таблицы Менделеева.[4]

Как вы могли убедиться выше, растения имеют сложный химический состав и для полноценного развития требуется обеспечивать наличие всех этих элементов в почве, чтобы получать стабильные урожаи. Не каждая почва содержит все необходимые элементы в достаточных количествах и это является достаточно серьезной проблемой, так как дефицит любого из них может привести к серьезным проблемам и существенно снизить урожайность, либо привести вообще к гибели урожая. Вышесказанное также относится и к избытку элементов. В сельскохозяйственной практике принято компенсировать недостатки различных элементов с помощью различных удобрений. Здесь и встает главный вопрос для фермера/агротехнолога – какие удобрения использовать? Органические или минеральные? Ответ на этот вопрос при капитализме в большинстве случаев решается в пользу варианта наиболее экономически выгодного в соотношении затрачиваемых сил и средств к полученному количеству и качеству урожая.

Что такое минеральные удобрения? Минеральные удобрения это, как вы могли догадаться, различные макро и микро элементы, приведенные в доступную для усвоения растениями форму в виде неорганических соединений. Например, аммиачную селитру, одно из самых популярных азотных удобрений, получают путем забора азота из атмосферы, природного газа и азотной кислоты, путем упаривания и кристаллизации. Содержание азота в аммиачной селитре 1 сорта 34,6%, запомните эту цифру.[5] Далее можно рассказать о методах и способах получения других минеральных удобрений, но чтобы вас не утомить, мы пропустим этот кусок, так как мы здесь не за этим. Просто скажу, что минеральные удобрения – продукт химической промышленности, позволяющий получить высокую концентрацию необходимых минералов, которые при контакте с молекулами воды переходят в ионную форму, доступную для усвоения живыми клетками растений.

Как же происходит процесс усвоения растениями питательных веществ из почвы? Как питательные вещества попадают из внешней среды внутрь растительной клетки? Рассказываю очень упрощенно. Растительная клетка соприкасается с другими клетками или с окружающей средой целлюлозной клеточной стенкой, через которую проходят питательные вещества. Проникновение веществ в клетку происходит за счет диффузии. Если во внешней среде находится раствор с более высокой концентрацией необходимого элемента, допустим ионов калия, а внутри клетки с меньшей, то клеточная стенка как полупроницаемая мембрана будет способствовать перетеканию ионов калия из меньшей концентрации в большую. Все не так сложно, но помните, что я сильно упрощаю процесс и тут кроется еще много нюансов, которые впрочем можно опустить, чтобы вы поняли суть вещей. Итак повторим еще раз: питательные вещества попадают в растения через корни путем процесса диффузии. Именно поэтому недостаток тех или иных веществ в почве можно компенсировать путем внесения удобрений, чтобы повысить концентрацию вовне и тем самым обеспечить их получение растениями.

Теперь кратко поговорим об органических удобрениях, а именно о самой часто встречаемой форме – навозе. Что такое навоз? Это в большей степени экскременты животных, которые по составу являются на ⅔ водой и на ⅓ различными культурами бактерий и продуктами их метаболизма. Содержание азота в навозе около 0,5%![6] Сравните его с аммиачной селитрой, где содержание азота 34,6%. Чувствуете разницу? А теперь представьте сколько потребуется навоза, чтобы заместить азотные удобрения? Просто огромное количество, на порядки превосходящее, это же количество азота содержащееся в минеральных удобрениях. Да, способ получения минеральных удобрений требует некоторого уровня развития химической промышленности, но это не тоже самое, что построить космический корабль. А теперь добавим, что напрямую усваивать питательные вещества из навоза растения не смогут, для этого им потребуется вступить в симбиоз с грибами и бактериями, которые этот навоз будут перерабатывать, это все сложные экосистемные процессы.[7] И не стоит забывать, что навоз должен быть чистым, без гельминтов, яиц червей и патогенной микрофлоры, что тоже требует дополнительных обработок, а каждое дополнительное действие, это еще одна статья расходов в бухгалтерском отчете, что на выходе приводит к тому, что органические удобрения содержат меньшую концентрацию питательных веществ, но при этом гораздо более дорогие в получении, если вы, конечно, не собираетесь просто сваливать навоз на поля, но это методы сельского хозяйства времен предшествующих промышленной революции.

Что мы имеем в итоге? От голландских фермеров хотят невозможного. Им придется перестраивать всю технологическую цепочку, закупать более дорогие органические удобрения, модернизировать технику, менять технологические карты, проще говоря переучиваться с одного на другое, это все тоже деньги, дополнительные расходы, ошибки, потери и снова расходы. Если процесс пойдет далеко, то это приведет к еще большей инфляции на сельхозпродукцию. И кстати, откуда они возьмут больше навоза для растениеводов, если они задумали на 30% сократить поголовье скота?

Погрузившись во все эти моменты, я от всей души понимаю, почему фермеры поливают полицаев смесью навоза и сена. Ведь какие тут рациональные слова можно придумать, если эко-фашисты ведут отрасль к большому кризису?

Надеюсь я не утомил Вас долгим погружением в теорию, но без понимания сути процессов принимать на веру заявления экологов, слишком наивно. Процессы, происходящие в Голландии, имеют выраженный классовый характер, направленный на разорение простых фермеров и усиления монополизации корпорациями, заботы об экологии там нет.

P.S. Есть действительно экологичный способ по уменьшению негативного влияния сельского хозяйства на экосистему нашей планеты – вертикальные фермы и атомная энергетика, но об этом я расскажу в следующей статье.

Семён Зуев

Источники: