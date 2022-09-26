Ожидает ли нас “Коричневый интернационал” крайне правых Европы и всего мира?

Со времён последней Мировой войны мир не сталкивался со столь очевидной угрозой, исходящей от обновлённого, агрессивного и практически вездесущего движения крайне правых. Почему так? Потому, что, в отличие от ситуации последних 60-70 лет, эта угроза больше не исходит от немногих небольших группировок или даже малочисленных партий межвоенного периода, объединявших тех, кто тосковал по славному прошлому: её источник — новые, бесцеремонные правые, правящие или подбирающиеся ко власти даже в тех странах, что числятся среди величайших мировых держав!

Индия Моди, Россия Путина, Бразилия Болсонару, Венгрия Орбана, а в скором времени — Италия Джорджи Мелони и, может быть, Соединённые Штаты, во второй раз попавшие под власть Трампа — перечень далёк от завершения, но даёт представление о серьёзности нависшей над человечеством угрозы. Этих лидеров — далеко не все из которых открыто ностальгируют по прошлому или являются “наследниками” фашизма и нацизма межвоенного периода — объединяют их расизм, ксенофобия, авторитаризм, исламофобия и антисемитизм, откровенное отрицание парламентской (буржуазной) демократии, мизогиния, преклонение перед ископаемым топливом и скептическое отношение к изменению климата, милитаризм, презрение к демократическим правам и свободам, полицейское видение истории и вера в теории заговора, ненависть к ЛГБТК-сообществу, обскурантизм и инстинктивная преданность триаде “Семья-Патриархат-Религия”.

Называть их “популистами”, как систематически поступают все европейские СМИ, значит использовать совершенно неуместный эвфемизм — в особенности потому, что те же самые СМИ называют “популистами” и левых, дерзающих критиковать неолиберальный капитализм. Поэтому, если Болсонару, Мелони или Абаскаль из испанской партии Vox — популисты, то почему бы… не счесть популистами заодно и Муссолини, Гитлера или Франко? Почему бы не переписать всю историю последних 100 лет, стирая любое упоминание о Коричневой чуме и сводя её к почти безобидному “популизму”? Очевидно, что в ночи неолиберальной контрреволюции все расисты, женоненавистники, погромщики, неофашисты и другие правые экстремисты перестают быть коричневыми, становясь, скорее… серыми. Короче говоря — почти безобидными “популистами”…

Но мы далеки от того, чтобы навешивать на всех этих людей без разбора ярлык (нео)фашистов или (нео)нацистов. В реальности они не просто не схожи меж собой — между ними тоже есть разногласия, объясняющие, почему они зачастую соперничают друг с другом и затевают междоусобицы. Короче говоря, крайне правые в Европе (и мире в целом) неоднородны, и хотя они приобретают всё больше влияния как единая политическая сила, в данный момент именно наиболее циничная и склонная к насилию часть этого движения более всего возвысилась и поднимает паруса.

Именно от этих наиболее беспринципных и яростных представителей движения исходят инициативы по структуризации и координации крайне правых на международном уровне. Например, партия Vox, усилившаяся вследствие ошеломительного прорыва в Испании, не без успеха основала “Мадридский Форум”, объединив всех амбициозных фашиствующих путчистов Латинской Америки, а также партии и лидеров крайне правых. Следует отметить, что подписанное участниками этого откровенно фашистского Форума “Мадридское обращение” проникнуто инстинктивной ненавистью к коренным народам, геноцид которых, осуществлённый испанскими конкистадорами (определённо, самый масштабный в истории человечества), превозносится как акт… “освобождения от кровавой и вселяющей ужас власти ацтеков”!

Что кажется на первый взгляд примечательным в “Мадридском обращении”, адресованном к людям, говорящим по-испански, так это поставленные под ним подписи представителей партий и лидеров крайне правых, которые не имеют никакого отношения ни к Латинской Америке, ни к испанскому языку. Так, среди подписантов мы обнаружим именитых трампистов из североамериканской Республиканской партии, представителей партии “Греческое решение” (набравшей 5% на последних выборах) Кириакоса Велопулоса, мошенника-телепродавца, приобрётшего известность благодаря тому, что в течение нескольких месяцев торговал даже “аутентичными рукописями” (!) Иисуса Христа, или пост-фашистской партии Fratelli d’Italia следующего премьер-министра Италии Джорджи Мелони, поддерживающей весьма доверительные отношения со своими camerati из партии Vox.

Перед нами первая попытка ультраправых перегруппировать силы, и, может статься, она закладывает фундамент настоящего “Коричневого интернационала”, о котором, по всей видимости, мечтают члены многих крайне правых партий. Однако то, что в настоящий момент такого интернационала нет, не значит, что некоторые из этих экстремистских сил не вступают в тесное сотрудничество. Несть числа их собраниям и “саммитам” их лидеров, а также завершающим такие собрания манифестам и совместным декларациям. Не является секретом оказываемая ими финансовая помощь, самый известный пример которой — спонсирование подконтрольными Путину российскими банками партии Марин Ле Пен. И подчас — когда речь идёт о низвержении слишком опасного противника — такая финансовая помощь приходит даже с другого берега Атлантики.

Так, например, происходит, когда противника зовут Грета Тунберг, вдохновительница радикального движения молодых людей всего мира против климатической катастрофы. Вот как три года назад мы закончили текст с более чем красноречивым заголовком: “Ненависть к Грете: Имена и адреса тех, кто финансирует эту кампанию”, — где мы перечислили заокеанских спонсоров европейских крайне правых партий, боровшихся против Греты:

Прежде всего, европейские крайне правые (или, по крайней мере, некоторые из наиболее влиятельных их представителей) тесно связаны с политическим и экономическим центром/штаб-квартирой, находящейся в США (если не напрямую зависят от них), в особенности — с Белым домом и спонсорами и сторонниками президента Трампа! Во-вторых, неслучайно и то, что этот “Коричневый интернационал”, по-видимому, пришёл к выводу, что проблема климатической катастрофы, а точнее — всё более широкое и радикальное движение молодёжи, борющейся против неё, представляет собой самую большую угрозу его интересам и доминированию капиталистической системы в грядущие годы. И неслучайно, что этот “Коричневый интернационал”, а конкретно — его европейское “отделение” — сегодня сосредоточил свои атаки на личности Греты Тунберг, бесспорной вдохновительницы, теоретика и одновременно координатора мобилизаций молодёжи по всей Европе и за её пределами.

Короче говоря, связи между формированиями крайне правых существуют; они прочны и развиваются с той же быстротой, что растёт их электоральное влияние. Итак, увидим ли мы, как движение крайне правых Европы и всего мира станет эффективнее и “объединит усилия”, создав свой собственный амбициозный, хорошо структурированный и гораздо более опасный Интернационал? Дело не в отсутствии желания, которое уже было открыто высказано: это сделал Виктор Орбан, удостоившийся стоячей овации от тысяч республиканцев-трампистов на собрании CPAC в Далласе (Техас) 4 августа после заявления: “Нам следует координировать действия наших войск, поскольку мы стоим перед лицом одной угрозы… Я пришёл, чтобы сказать вам — мы должны объединиться!”

Вне всякого сомнения, весьма вероятная победа крайне правых 25 сентября, на выборах в Италии, может заметно изменить политический ландшафт и политический баланс сил на континенте. Не является совершенно невозможным то, что такое событие ускорит возвышение одних и кризис других. Более того, в преддверии электоральной победы партии Fratelli d’Italia и её сторонников мы уже можем наблюдать, как риторика таких лидеров, как Орбан или Абаскаль — и даже Путин — становится более жёсткой и оскорбительной, тогда как Европейская комиссия, уже в декабре 2021 года пославшая своего вице-президента, греческого политика Маргаритиса Схинаса, на ежегодное собрание крайне правой итальянской молодёжи в качестве своего представителя, предпочитает проводить “политику умиротворения”!

Вывод таков, что в результате итальянских выборов в сочетании с весьма вероятным успехом трампистов на американских выборах в Конгресс в следующем ноябре может сложиться новая ситуация, которая станет гигантским скачком для торжествующих победу крайне правых. Так что антифашистам и демократам всего мира следует весьма серьёзно отнестись к вероятной перспективе того, что через два года Путин объединится с вновь занявшим Белый дом Трампом — и как можно скорее подготовиться дать отпор. С “Коричневым интернационалом” или без него, крайне правые стали для всех нас экзистенциальной угрозой.

Йоргос Митралиас

Перевод Марии Семиколенных