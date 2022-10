Выборы в Бразилии: Может ли Лула праздновать победу, или у Болсонару осталась пара тузов в рукаве?

В Бразилии идёт заключительная стадия президентской кампании, которая завершится выборами 2 октября. Без сомнения, это одна из самых важных для всего мира электоральных кампаний этого года. Согласно опросам общественного мнения, в гонке лидирует бывший умеренно-левый президент Луис Инасиу Лула да Силва от Партии трудящихся (PartidodosTrabalhadores, PT), которого поддерживает 40-45 % избирателей. Ему наступает на пятки нынешний крайне правый президент, Жаир Болсонару от Либеральной партии (PL), поддержанный 30-35 % избирателей.

Что касается второго тура, который состоится, если ни один из кандидатов не наберёт большинства голосов, то у Лулы на 15 % больше сторонников. И хотя многие наблюдатели считают, что исход выборов предрешён, другие ожидают сюрпризов. Неясно, согласится ли Болсонару с проигрышем на выборах. Ожидания, что Болсонару попытается совершить переворот во время предвыборного митинга 7 сентября, в День независимости Бразилии, не оправдались.

Предвыборные митинги и телевизионные дебаты

На деле торжества в честь Дня независимости прошли без каких-либо помех. Болсонару собрал десятки тысяч людей на митингах в Рио-де-Жанейро, Бразилиа и Сан-Паулу, но анализ аэрофотоснимков показал, что участников было несколько меньше, чем на таких же митингах прошлого года, когда Болсонару призывал к роспуску Верховного суда и Конгресса.

Если в 2021 году количество сторонников Болсонару, вышедших на улицы, разочаровывало, то сегодня снижение их количества представляется успехом, поскольку левые несколько месяцев не инициировали каких-либо крупных акций, тогда как в прошлом году они собирали массовые митинги.

Болсонару сумел совместить празднования в честь 200-летней годовщины независимости Бразилии с предвыборной кампанией. Несколько партий обратились в суд, пытаясь воспрепятствовать совмещению общенародного празднества с предвыборной кампанией, но выступление суда против ведущего такую кампанию Болсанару было практически невероятным. Любое вмешательство судебной власти в ход кампании на этом этапе стало бы подтверждением давнишних заявлений президента о том, что его противники подтасовывают выборы.

С другой стороны, председатели Сената, Парламента и Верховного суда не присоединились к празднованиям, а Болсонару бойкотировал официальные торжества, состоявшиеся в Парламенте 8 сентября. Это демонстрирует его изоляцию, которую поддерживает даже председатель Парламента Артура Лиру, который обычно оставался верным сторонником президента.

С мая 2021 года рейтинг Болсонару вырос на 5 процентных пунктов, но, по всей видимости, с середины августа его рост прекратился. Что касается Лулы, то после телевизионных дебатов, прошедших в последнюю неделю августа, он уступил 2 или 3 процентных пункта своему сопернику Чиро Гомесу из левоцентристской Демократической рабочей партии (PTD), рейтинг которого в данный момент составляет 9 %.

Вопрос в том, сможет ли Лула выиграть выборы в ходе первого тура; это кажется вполне вероятным, если опросы отражают действительность. Лула пытался наладить отношения с Чиро Гомесом во время телевизионных дебатов, но Гомес, по всей видимости, решил отказаться от какого бы то ни было союза с Лулой.

Гомеса считают эгоистом, однако во время дебатов он смог выдвинуть вполне конкретные предложения, например, введение гарантированного минимального дохода, финансировать который он намерен, введя специальный налог на состояние 60 000 бразильцев, владеющих более чем миллиардом реалов.

Ещё один кандидат — Симона Тебет из правоцентристского Бразильского демократического движения (MDB), дочь состоятельного фермера, владеющего обширными землями. В данный момент её рейтинг составляет 5 %, и она могла набрать несколько пунктов после телевизионных дебатов, сделавших её более известной.

Программы кандидатов

Лула и Болсонару немногое сообщили общественности о своих экономических программах. Оба обещали продолжить политику, сходную с той, которую проводили во время своих президентских сроков. С жалобами на недостаточно подробные экономические планы основных кандидатов выступила Бразильская конфедерация промышленности. Если в случае Болсонару можно с уверенность предположить, что у него попросту нет экономической программы, причиной скрытности Лулу может оказаться осторожность и желание не раздражать центристов и избирателей, принадлежащих к среднему классу. Лулу нужно отстаивать в том числе и их интересы, чтобы сформировать широкий альянс.

Однако, на днях Лула анонсировал две меры, которые хочет осуществить. Во-первых, он предлагает пересмотреть долги по коммунальным услугам, банковским ссудам и розничным покупкам. Большие долги сделали 75 % бразильцев — рекордное число, стремительно возраставшее в последние 12 месяцев. Около 20 % этих долгов касаются неоплаченных счетов за коммунальные услуги.

Во-вторых, Лула объявил, что продолжит выплачивать R$600 по программе социальных выплат, которую Болсонару возобновил в июле 2022 года под названием AuxilioBrasil. Лула добавил, что семьи получат дополнительные R$150 на каждого ребёнка младше 6 лет. В данный момент выплаты по этой программе предназначены для всех домохозяйств вне зависимости от состава, то есть одинокий человек получает те же R$600, что и семья из пяти человек.

Во время кампании 2018 года Болсонару уделял основное внимание вопросам общественной безопасности. На этот раз проблемы общественной безопасности остаются в повестке, давая, однако, место так называемым семейным ценностям и религии. И кажется, что именно у представителей евангелических церквей Болсонару способен получить существенную поддержку.

Если вначале 2022 года Болсонару и Лула пользовались одинаковой популярностью у прихожан евангелических церквей, то теперь картина изменилась. Одна из причин роста поддержки Болсонару среди членов евангелических общин, составляющих треть населения Бразилии, — это, вероятно, агитация среди прихожан, которую ведут некоторые церкви. Лула неизменно лидирует среди католиков, бедняков, жителей северо-востока страны и женщин.

Сексизм, патриархат, расизм и голод

У Болсонару всегда были проблемы с привлечением большего количества женских голосов, и телевизионные дебаты, состоявшиеся в конце августа 2022 года, не улучшили ситуацию. Когда журналистка Вера Магальойнс напомнила Болсонару о распространявшихся тем ложных сведениях о вакцинах против COVID-19, он ответил сексистским оскорблением, заявив: “Перед сном ты мечтаешь обо мне. Думаю, ты в меня втюрилась”. Что ещё хуже, в середине сентября той же журналистке нанёс словесное оскорбление близкий к Болсонару кандидат, что вызвало большое возмущение.

Затем Болсонару проявил токсичную маскулинность во время праздника по случаю Дня независимости, высказавшись в защиту скандальных армейских закупок виагры (по завышенной цене) и фаллоимитаторов, причём зашёл так далеко, что инициировал скандирование лозунгов, превозносящих его половую потенцию.

Болсонару и члены его правительства также выступали против существующих прав на аборт. Стало известно о 10 и 11-летних девочках, забеременевших в результате изнасилования. Беременность, наступившая в результате изнасилования — одно из немногих обстоятельств, когда в Бразилии можно сделать аборт. Но, несмотря на это, судьи и врачи отказали изнасилованным девочкам в этом праве. За последние два года газеты сообщали о нескольких подобных случаях.

Цель кампании Лулы — создать противовес этой глубоко патриархальной политике, сфокусировавшись на экономике и базовых социальных правах. Количество людей, обременённых разорительными долгами, указывает на степень обнищания значительной части населения. Более 30 миллионов из 210 миллионов бразильцев страдали в 2021 году от острого недоедания; в 2020 году их было 19 миллионов. К 2014 году голод в Бразилии был практически искоренён: в тот год его испытывали лишь 1.7 % популяции.

По сути, после прихода Болсонару к власти недоедание стало возвращаться, а пандемия и либеральная экономическая политика Болсонару привели к его стремительному росту. Если поначалу голод наблюдался в конкретных регионах Бразилии, то сейчас он в равной степени распространён и на бедном северо-востоке, и богатом юго-востоке страны. Одна из групп, больше всего пострадавших от голода — семейные фермы: это значит, что нынешнее правительство недостаточно поддерживает этот слой общества, сосредоточившись вместо этого на аграрной промышленности.

Бедные — верные сторонники Лулу, но поскольку более состоятельные представители рабочего и среднего класса в последние два месяца почувствовали, что их общее экономическое положение несколько улучшилось, в эти последние недели Болсонару может получить больше поддержки среди тех, чей доход составляет 2-5 размеров минимальной заработной платы.

Во время сентябрьской кампании Лулу в чаще обсуждались проблемы охраны окружающей среды — тема, которая зачастую больше волнует представители среднего класса. Лула заключил мир с своей бывшей сторонницей, а затем противницей — Мариной да Силва. Силва чуть не победила на президентских выборах 2014 года, а во время второго тура поддержала правую Социал-демократическую партию Бразилии (PDSB) против ДилмыРусеф. Силва происходит из бедной семьи, является одним из немногих выдающихся чернокожих политиков и поддерживает повестку евангелических церквей.

На широко освещавшейся встрече Силва появилась вместе с Лулой и заявила, что будет поддерживать его кандидатуру и хочет на более систематических основаниях ввести в Бразилии квоты на выброс углерода — флагманский проект зелёного капитализма.

Также Лула рассматривает кандидатуру Рикардо Гальвана, бывшего директора Бразильского космического агентства, на должность своего министра науки. Болсонару отправил Гальвана в отставку, когда ему не понравились полученные Агентством сведения о степени сведения лесов.

Стоить также отметить, что есть тема, которую не затрагивали ни Болсонару, ни Лула. Помимо неравенства и бедности, основная линия раскола бразильского общества — расизм. Эта проблема кажется настолько спорной, что ни один из основных кандидатов её практически не упоминает.

Если Болсонару постоянно допускает расистские замечания даже в адрес своих приверженцев (он дважды заявил своим чернокожим сторонникам, что в их волосах могли бы гнездиться тараканы — в Бразилии это распространённый расистский стереотип), то Лула лишь однажды затронул эту тему, заметив, что митинги сторонников Болсонару 7 сентября “похожи на сборища Ку-Клукс-Клана”.

Местные выборы и перспективы Партии трудящихся

Кроме того, важно отметить, что выборы 2 октября определят состав Парламента и Сената, а также то, кто займёт губернаторские посты. ФернадуАддад из Партии трудящихся, соперник Болсонару на выборах 2018 года, лидирует в борьбе за пост губернатора наиболее плотно населённого штата Сан-Паулу (44 миллиона жителей).

Кажется, что союзник Аддада, Марсио Франса из Социалистической партии Бразилии (PSB) получит место в Сенате от штата Сан-Паулу. Есть ещё несколько штатов, где благодаря альянсам с другими партиями, губернаторами станут представители Партии трудящихся.

В штате Рио-де-Жанейро МарселуФрейшу из Социалистической партии Бразилии идёт ноздря в ноздрю с союзником Болсонару Клаудио Кастро, хотя последний и немного его опережает. В третьем по численности населения штате Минас-Жерайс неолибералРомеуЗемаНето из Новой партии со значительным отрывом опережает Александра Кэлила, которого поддерживает Партия трудящихся. В северном штате Парá Партия трудящихся поддерживает правоцентриста ЭлдераБарбалью, отпрыска одной из богатейших семей штата, участвующего в выборах в рамках большого альянса, включающего также людей из лагеря Болсонару.

Нехватка кандидатов от Партии трудящихся на губернаторских выборах — характерная особенность региональных структур власти, где правят бал харизматичные политики и влиятельные семейные кланы. Тем не менее место губернатора Сан-Паулу будет для Партии трудящихся большой победой и важной базой социальной поддержки. В целом, если опросы общественного мнения верны, сторонники Болсонару должны завоевать власть в 13 штатах — в противоположность 9 штатам, жители которых отдают предпочтение сторонникам Лулы. Ещё пять штатов, вероятно, изберут губернаторов из центристских партий.

Управляемость Бразилии будет в значительной степени зависеть от состава Конгресса, а на его прогрессивный состав надежд немного. Вероятно, Лула сумеет ввести в своё правительство некоторые центристские партии, но это потребует старой системы альянсов, основанной на обмене любезностями и воспроизводстве сетей клиентел.

Можно ли выйти из этого замкнутого круга или, по меньшей мере, сколь-нибудь улучшить ситуацию, будет зависеть от общественного участия, которое в последние месяцы не было особенно активным. Профсоюзы твёрдо поддерживают сформировавшийся вокруг Лулы альянс, но сейчас они не кажутся важными факторами процесса. Если в общественной дискуссии заходит речь об общественных движениях, то это прежде всего Движение безземельных рабочих (MST) и движение коренного населения — Движение бездомных рабочих (MTST), а также антирасистское движение за права чернокожих. Некогда профсоюзы были важными действующими силами общественной жизни в Бразилии, но сейчас это не так, и их влияние в нынешних экономических условиях будет, вероятно, сложно восстановить.

По всей вероятности, новости о том, что Мерседес-Бенц уволит в Бразилии 3500 рабочих (30 % своей рабочей силы), чтобы отдать их работу на аутсорсинг, были важнее речей, произнесённых Болсонару 7 сентября. В Бразилии Мерседес-Бенц сосредоточится на производстве грузовых машин. Кроме того, в прошлом году Форд закрыл свой последний бразильский завод, а в апреле 2022 года завод в районе Сан-Паулу закрыла Тойота.

Признаки кардинальных изменений в промышленности очевидны, причём рабочая сила распределяется между всё меньшими единицами продукции. Такие изменения, несомненно, делают насущной необходимость сформулировать новую экономическую модель для Бразилии, сместив традиционный фокус с обрабатывающей промышленности, агропрома и горнодобывающей промышленности. Такая экономическая реконструкция станет одной из важнейших задач для нового правительства.

Йорг Новак — приглашённый профессор в Университете Бразилиа, Бразилия. Среди последних его публикаций статья “Do choke points provide workers in logistics with power? A critique of the power resources approach in light of the 2018 truckers’ strike in Brazil” (2021) в журнале Review of International Political Economy.