Александр Дугин и современная ультраправая философия

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов».

В.И. Ленин

Российские и украинские конспирологи, комментаторы всех наук и почетных званий, анализируя взрыв на Можайском шоссе, уже начали придумывать различного рода версии, ходы событий, которые, по их мнению, должны ответить на извечные вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?». Недавно в интернете, я наткнулся на фотографию, сделанную в 2005 году в Москве на «Евразийском антиоранжевом фронте». Проводилась пресс-конференция при участии «РИА новости». Большой стол, за ним сидят знаменитые люди: крайний справа — философ Александр Гельевич Дугин и второй слева — Алексей Арестович. Ныне непримиримые, находящие по разные стороны баррикад националисты, тогда вначале 2000-х спокойно проводили совместные пресс-конференции, боролись против Запада, призывали к корпоративизму и солидаризму, пили вместе чай и рассказывали анекдоты. Можно сказать, что как для Арестовича, так и для Дугина эти события 2005 года были лишь случайностью для обоих, не более того (недавно было выложено полное видео с этой пресс-конференции). К тому же Арестович утверждает, что был тогда в Москве по заданию украинской разведки и взгляды Дугина никогда не разделял. Поэтому не хотелось бы развивать и заострять внимание на конспирологии и всякого рода догадки и предположения насчет недавнего трагичного события, хотелось бы поразмышлять о реальном – о политике и современной ультраправой идеологии, за интересами которой прикрываются интересы самых реакционных элементов финансового-промышленного капитала как в России, так на Украине и на Западе.

Национал-большевизм, евразийство и «четвертый путь»

Политическая биография А.Г. Дугина весьма интереса и крайне ухабиста. Являясь в 1980-х гг. антисоветчиком и поклонником нацистского оккультизма, уже в 1990-х гг. Дугин перешел на позиции национал-большевизма. А в 2000-х гг. он уже формулирует идеологию неоевразийства. На самом деле, позиции и идеологические воззрения Дугина существенным образом по содержанию не менялись, они лишь обретали с каждым разом новую форму. Национализм Общества «Память», в котором состоял Дугин по форме был крайне слабым, лидер организации Д. Васильев исповедовал весьма прямолинейный и устаревший по форме монархизм в стиле Пуришкевича, который сумел удержать эпатажную форму только в 1980-х гг. Дугин, осознавая это, начинает действовать в политике автономно и уже в 1994 г. становится соучредителем Национал-большевистской партии (организация запрещена на территории РФ). Дугин сам предложил название Э. Лимонову, последнего не очень интересовало название, он готов был принять партию и с названием «анархистская», «большевистская» или «националистическая». НБП стояла в жесткой оппозиции ельцинской власти.

Дугин описывал целостность национал-большевистской идеологии или ее три составляющее как:

«Национал-большевизм объединяет все самое крайнее, что было в фашизме и в коммунизме. Он апеллирует к массам и превозносит Сверхчеловека. … Новая Сила одинаково презирает и советское, и либеральное, и архаико-националистическое. Она идет разрушать и созидать… От правых берется политическая сторона, от левых – экономическая. В этом смысл национал-большевизма, Консервативной Революции, Третьего Пути»[i].

Развивая идеологию НБП, Дугин обращался к опыту и идеологическим изысканиям немецкого политика Э. Никиша и русского философа Н. Устрялова. Активную политическую деятельность Никиш вел в 1920-1930-х гг. Его основной идеей был союз Германии и СССР для противодействия влияния западных государств. Экономика должна быть левой, внешняя политика должна быть имперской, но без шовинизма, во многом, именно из-за этого Никиш не принял приход нацистов к власти в 1933 г. и был даже ими арестован в том же году.

Опыт Николая Устрялова еще более важен для Дугина и национал-большевизма. В годы Гражданской войны Устрялов работал в пресс-бюро армии Колчака. После поражения белых и эмиграции на Запад, Устрялов пересмотрел свои прежние антибольшевистские взгляды. Он особенно был восхищен тем фактом, что большевики сумели восстановить большую часть территории Российской Империи и успешно проводили модернизацию в стране. В эмиграции Устрялов формирует идеологию сменовеховенства – признание заслуг большевизма и примирение с красными. Впоследствии после знаменитого «сталинского термидора» — термин, который с легкой руки Троцкого был введен в общественный дискурс, Устрялов стал поощрять перерождение советской власти, используя понятие «термидор» исключительно в положительном контексте. Сталин воспринимался как лидер, который отстаивает не интересы мировой революции, а прежде всего России. Однако, в годы Большого террора многие лидеры сменовеховенства были подвергнуты репрессиям, а сам Устрялов был расстрелян в 1937 г.

В текстах Дугина его национал-большевистского периода есть очень много вещей, напрямую взятых из нацистской теории создания «сверхчеловека». В своей работе «Цели и задачи нашей Революции», Дугин развивает мысль, что человечеству необходимо побороть отчужденность везде: в экономике, социальной сфере, политике. Для этого Дугин даже ссылается на Маркса. Однако, в самой работе очень много уделено внимание созданию «новой расы» или сверхчеловека:

«Новая нация, к которой будет идти наша Революция, станет общностью сверхчеловеческих личностей, свободных, благородных священников, воинов, созидателей. Мы не только создадим новую Нацию, но выведем новую Расу, расу свободных господ и повелителей, расу героев, расу победителей»[ii].

Особенно важно отметить, что при формировании Национал-большевистской партии Дугин стал вкладывать в идеологию партии многие эзотерические категории. Фашистский оккультист Алистер Кроули становится любимым писателем на литературных встречах партии. В 1995 г и вовсе при поддержке лидера группы «Поп-механика» С. Курехина был организован концерт памяти Алистера Кроули с танцами и чтением его стихов. Надо понимать, что А. Кроули проповедовал мифические, языческие, оккультные, не имеющие никакого научного обоснования идеи, в которых практиковались оргии (якобы для достижения сакральности собственного духа) и использование черной магии. Также стоит отметить, что в 1993 году у Александра Гельевича вышла оккультистская и лженаучная книга «Гиперборейская теория», в которой Дугин развивал давнюю историю о стране гиперборее, которая в научной среде давно признана несостоятельной. В данной книге Дугин развивает помимо мифических еще и эзотерические, и расистские взгляды, например, за каждым народом выделяя отдельную группу крови. Например, если ты европеец, то значит у тебя скорее всего точно будет третья группа крови. Эта книга была написана во многом под влиянием ультраправых расистов типа Ю. Эволы и экзотериков типа А. Кроули.

«Наука, изучающая группы крови и их особенности на базе статистического анализа пришла к выводу о некоторой связи группы крови с расовой спецификацией народов»[iii].

Национал-большевистский период политической деятельности А.Г. Дугина закончился в 1998 г. из-за выхода из партии и начала работы в Государственной Думе помощником депутата Селезнева. Как я отмечал в своей статье на Рабкоре о Эдуарде Лимонове, реальной причиной разрыва двух основателей партии стало разное понимание партийного строительства и будущего движения в целом.

В 2000-е гг. Дугин начинает солидаризироваться с властью, признавая за президентом Путиным позитивные тенденции во внешней и внутренней политике. В это время (вплоть до сегодняшнего времени) А.Г. Дугин активно развивает идеологию неоевразийства. В 2005 г. он создает «Евразийское движение», которое опиралось на построенную концепцию, сформулированная общественными деятелями и политиками евразийского толка XX в. – Н.С. Трубецким, Г.В. Флоровским, П.Н. Савицким и другими. Неоевразийство (исходя из тезисов Дугина) творчески перерабатывала концепцию евразийства в контекст глобализации. Поэтому для усовершенствования идеологии использовались идеи итальянского фашиста Ю. Эволы, теоретика «новых правых» А. Де Бенуа, геополитика Бжезинского и даже критиков капитализма слева – Ги Дебора, Ж. Бодрийяра и других. И центральной осью самого идеологического конструкта провозглашался «четвертый путь», который отрицает как фашизм, так и коммунизм и капитализм. Вместе с этим, Дугин в качестве идеологической модной приправы также признавал влияние на формировании неоевразийства постмодернизма. Отмечая за постмодернизмом положительные черты универсализации и сакральности всего подряд, формирование позиции, по которой индивидуум в эпоху постмодернизма вынужден обретать бесценный опыт «радикадизации одиночества» для достижения внутреннего «я», создания виртуальной экономики[iv].

«Евразийство – это философия многополярной глобализации, призванная объединить все общества и народы земли в строительстве самобытного и оригинального мира, каждая составляющая которого органично проистекала бы из исторических традиций местных культур»[v] — так приводит определение евразийства программный документ движения.

Неоевразийство представляет себя, прежде всего, как альтерглобалистское движение, которое противостоит не столько идеи объединение всего мира в единое пространство, а столько критикует ее «западный» вариант. То есть сам процесс глобализации понимается исключительно через цивилизационный аспект — как попытка навязать одной цивилизацией (англосаксы) единую концепцию экономики и идеологии всем другим цивилизациям мира. Естественно, в расчет не ставится формационный подход и попытка осмыслить глобализацию как капиталистический процесс, при котором страдают народы, но эффективно обогащаются олигархи. Так как неоевразийство не отрицает преодоление национальных государств, поэтому для достижения объединения регионов (единое пространство Евразия, Африка и тд), по мнению Дугина, необходима консервативная революция. То есть та революция, которая совершит слом, но не направит мир на поиск модернизации, а вернет миру традицию. Революция, которая не будет отрицаться консерваторами, а будет уведена ими в другую сторону[vi]. С 2000-х гг. Дугин считает, что эту миссию может взять на себя Россия и её нынешняя власть во главе с В.В. Путиным. Хотя в речах и программных тезисах Дугина рьяно критикуется неолиберализм, бичуются олигархи, звучат призывы сохранить социальное государство, вместе с этим полностью им же поддерживается нынешний неолиберальных курс. Как достаточно правильно подметил С. Амин — нынешняя Россия может стать альтернативой западному неолиберализму тогда, когда откажется от неолиберализма внутри своей страны[vii]. А так получается, что Россия, критикуя западные страны, сама по сути является такой же и несет в себе ту же идеологию в экономическом плане. Этого Дугин яро не замечает, а может… не хочет замечать.

«Черный Интернационал» и роль А.Г. Дугина и телеканала «Царьград» в формировании ультраправого дискурса в Европе

Недавно в своем телеграмм-канале Максим Шевченко отметил, что А.Г. Дугин имеет большое влияние на президента Эрдогана и по факту именно идеологу неоевразийства принадлежит слава «создателя русско-турецкого союза». Конечно же Дугин не вершит судьбами мира и не влияет на российскую политику так, как это представляют себе либералы. Однако Дугин выполняют важную роль в сотрудничестве и контакте европейских ультраправых с российским правящим классом. Еще в 2005 году был представлен проект «Антиоранжевого комитета». Однако, альянс с ультраправыми силами Украины быстро распался в 2007 году. Поэтому в 2014 году, уже с помощью российского православного олигарха Константина Малофеева[viii] начинают налаживаться контакты с европейскими ультраправыми популистскими партиями. Например, в 2014 году в Вене состоялась встреча Дугина с французскими ультраправыми. Пресса окрестила это событие «Рождением черного интернационала»[ix]. Данный «интернационал» впоследствии помогал российской власти установить контакт с партиями ультраправой направленности: «Национальный фронт» во Франции (популистская правая, партия евроскептицизма), «Альтернатива для Германии» в ФРГ (партия выступает с позиций евроскептицизма, призывает к выходу Германии из ЕС), «Голос» в Испании (также выступает с позиций евроскептицизма, в своей программе призывает вернуть Гибралтар в состав Испании) и многие другие. Это вовсе не значит, что все партии с идеологией евроскептицизма в ЕС являются «агентами России», как очень часто хотят это представить европейские либералы, но определенные тенденции к сотрудничеству заметны в основном не у левых евроспектиков, а именно у правых.

Впоследствии в 2015 году был создан телеканал «Царьград» (Дугин стал гендиректором канала) при поддержке журналистов из канала «Fox news» — сторонников Республиканской партии США и неолиберального курса президентов Р. Рейгана, Джорджа Буша-старшего и его сына Джорджа Буша-младшего, которые, казалось бы, являются естественными врагами философа Дугина. Телеканал известен тем, что активно сотрудничает с РПЦ, ведущие канала известны своими ультраправыми взглядами, а для многих журналистов националистического толка «Царьград» является хорошей возможностью для карьерного роста и перехода на центральные российские каналы. Многие деятели телеканала «Царьград» были замешаны в деятельности организации «Citizen go» — интернет-платформа для создания петиций, ставшая центром притяжение ультраправых сил в Европе и России[x]. Работа по организации данных проектов и совместных мероприятий безусловно принадлежит Дугину.

Не удивительно, что Дугин и Малофеев стали почетными гостями на свадьбе Георгия Романова в Исаакиевском соборе 24 сентября 2021 года. Роль телеканала в общественной и политической жизни страны продолжает расти и правый поворот все чаще и чаще напоминает о себе как в политике Российской Федерации, так и в ее экономическом курсе, что не является ни для кого секретом.

Вывод

Анализируя идеологические позиции современных ультраправых партий и движений, деятелей в России и в Европе необходимо помнить о форме идеологии современных сторонников корпоративизма и солидаризма. Небезызвестный русский ультраправый философ Иван Ильин после окончания Второй мировой войны достаточно откровенно предостерегал своих сторонников о том, что термина «фашизм» ультраправым после Нюрнбергского процесса нужно избегать, но в корне содержание доктрины менять не нужно. Также и сейчас, современные ультраправые старательно обходят фашизм и нацизм в названиях своих статей или книг, многие из них на словах осуждают Гитлера и Муссолини, но от идей построения реакционной диктатуры финансового капитала против левых идей низвержения капиталистической системы, никто отказываться (как мы видим) не собирается, просто демонстрируется другая обертка для восприятия их нового «четвертого пути» или теории неомонархизма. А естественным врагом всегда объявляются либеральные ценности и марксизм.

Буквально недавно А.Г. Дугин в своей телеграмм-канале достаточно ясно выразил как свое отношение к марксизму, так и рассказал о том, какая реально критика неолиберализма и «атлантизма» должна быть:

«В наше время идейный потенциал марксизма как критической теории исчерпан. Он не имеет корректных средств для описания тех процессов, которые развертываются в современном мире, и кроме того, получил очень тяжелый, скорее всего, смертельный удар при развале социалистической системы. Поэтому критика «слева» перестает быть действенной. Наступает время критики «справа»».

Александр Воробьев

Примечания

[i]

https://politike.ru/termin/nacboly.html

[ii]

Дугин А. Цели и задачи нашей революции. М.: Фраварти : Арктогея, 1995. 8 с.

[iii]

Дугин А. Гиперборейская теория : (Опыт ариософ. исслед.). М. : Ист.-религ. ассоц. “Арктогея”, 1993. 13 с.

[iv]

Дугин А.Г. Геополитика постмодерна : времена новых империй, очерки геополитики XX века. СПБ.: Амфора, 2007.70 с.

[v]

Евразийская миссия:программные материалы / Международное евразийское движение ; [авт. текстов А. Г. Дугин]. М.: Международное “Евразийское движение”, 2005. 33 с.

[vi]

Дугин А.Г. Геополитика постмодерна : времена новых империй, очерки геополитики XX века. СПБ.: Амфора, 2007. 69 с.

[vii]

Амин С. Россия: долгий путь от капитализма к социализму. М.: ИНИР, 2017.140 с.

[viii]

Малофеев также как и многие другие олигархи спокойно спонсировал до Крымских событий украинских ультраправых. Подробнее.: https://blackintl.net/?page_id=278. Вспоминается также момент из фильма Константина Семин и Владимира Меньшова «Специальный корреспондент. Украина», где Константин берет интервью у пророссийского активиста в Донецке. В ходе интервью активист заметил, что некоторые российские олигархи специально финансируют ультраправых украинских националистов для лоббирования собственных интересов.

[ix]

https://www.inopressa.ru/article/09Jun2014/repubblica/antieu.html

[x]

Подробнее о деятельности платформы и ее участников можно посмотреть видеоролик на канале Вестник Бури – https://www.youtube.com/watch?v=uUiDihPvBLU. Также на сайте Wikileaks есть расследование о деятельности данной организации – https://wikileaks.org/intolerancenetwork/