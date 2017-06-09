Читателям «Рабкора»

Уважаемые читатели «Рабкора» и последователи леворадикальных идей времен ВОСР. К вам обращается Георгий Коларов – автор предпоследней статьи по Венесуэле на сайте, которая вызвала вашу неоднозначную реакцию. Я действительно очень злюсь на наследников великого команданте Уго Чавеса, которые превратили боливарианские идеи в свою противоположность и таким образом надолго лишили венесуэльский народ возможности осуществить социализм XXI века. Венесуэльцев уже не убедить в преимуществах левых идей и общества социальной справедливости. По крайней мере, нынешнее поколение.

Я должен также полностью согласиться с моим другом Русланом Костюком, что аналогичные процессы происходят и в Никарагуа. Главный редактор «Рабкора» Борис Кагарлицкий, кстати, очень точно заметил, что моя статья создает впечатление, будто я симпатизирую оппозиции, в которой доминируют правые. Хотелось бы добавить, что, кроме правых, в ней состоят и левые – настоящие боливарианцы и левые радикалы. Позицию свою я уже выразил в письме к моему однокурснику Кириллу Ангелову (венесуэльскому социологу болгарского происхождения), опубликованном в Каракасе на испанском языке: «Я настоящий боливарианец и поэтому готов задушить Николаса Мадуро собственными руками».