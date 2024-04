Ровно год назад, 26 апреля 2023, ушел из жизни историк, философ-марксист Юрий Иванович Семёнов

Юрий Иванович был учёным, имевшим весьма широкую область интересов: философия истории, антропология и история первобытности, политическая экономия докапиталистических обществ.

Дать представление о результатах его работы стоило бы немалых трудов. Вся его долгая жизнь, а прожил он 93 года, была посвящена служению истине. Попытаюсь кратко и конспективно показать, почему современным марксистам стоит изучать интеллектуальное наследие Юрия Ивановича.

Антропогенез и ранняя история человечества

В советские годы Семёнов занимался в основном антропологией и историей первобытности, поскольку в этой сфере, по его словам, давление квази-марксистской идеологии было наименьшим в сравнении с другими общественными науками. Он отстаивал идею о том, что становление человека современного типа (антропогенез) нельзя понимать в отрыве от становления общества, что это две стороны единого процесса — антропосоциогенеза.

Общие положения, касающиеся ранней истории человечества, вели своё происхождение ещё от работ Л. Моргана и Ф. Энгельса, и Юрий Иванович был одним из тех, кто критиковал эти идеи (гипотеза о матриархате), уточнял и развивал их (трудовая теория происхождения сознания).

Также у Семёнова есть книга, посвященная эволюции брака и семьи, обзорные работы по истории религии, генезису общественной власти.

Философия

По словам самого Юрия Ивановича, философией он стал специально заниматься достаточно поздно — уже в постсоветский период, тогда как в советские годы был погружен в этнологию и историю первобытности. И действительно, его шеститомник (в новом издании семитомник) “Введение в науку философии” вышел только в 2010-х.

Однако и более ранние его работы “дышат” диалектическим методом, в них видно, как анализ конкретного материала опирается на решения философских проблем.

Что же это за проблемы? Прежде всего следует сказать, что Семёнов дал эксплицитное материалистическое решение проблемы общего и отдельного (единичного). В чем состоит вопрос? Человек мыслит понятиями. В одном из видов понятий находит свое отражение общее (дерево вообще, популяция вообще, человек вообще и т.д.). Спрашивается, существует ли общее в объективном мире или выдумывается людьми?

Первый ответ состоит в том, что общее существует только идеально, в головах людей, но не в объективном мире. Такая позиция называется номинализмом. Ее изъян — наше мышление не адекватно миру, имеет жёсткие рамки. Наука становится излишней, так как не может дать никакого принципиально нового знания в сравнении с чувственным познанием.

Второй ответ — общее существует до единичных вещей, которые суть только воплощения вечной идеи. То есть идеальное дерево вообще предшествует действительным конкретным березам, елям, соснам и т. д. Такая позиция называется реализмом. Беда реализма — бездоказательность, к тому же на вопрос “как общее проникает в наше сознание?” убедительного ответа нет.

И номинализм, и реализм абстрактны, неверны. Третье решение проблемы состоит в том, что общее признается объективно существующим, признается частью материального мира. Однако это существование коренным образом отличается от бытия материальных тел: тела существуют сами по себе, субстанциально, а общее существует в ином и через иное — Семёнов использует для этого вида бытия термин “объектальное”. (Наглядный пример — шахматная доска: фигуры материальны, поставленный мат объектален). Таким образом, материальный мир есть единство собственно материального и объектального.

Намёки на это третье решение (Семёнов назвал его материалистическим универсизмом, или объектализмом) имелись у Аверроэса, арабского последователя Аристотеля. По существу такой позиции держался К. Маркс, в ее пользу высказывался в “Философских тетрадях” В. Ленин. Семёнову принадлежит экспликация этого решения, создание нового понятия, которое пригодится при рассмотрении ряда иных проблем.

У Михаила Балбуса есть отличная серия роликов по этой теме, где позиция Ю. И. Семёнова сопоставляется с позицией Э. В. Ильенкова по проблемам идеального, общего и всеобщего.

Хотя введение Юрием Ивановичем понятия объектального и критикуется (не только оппонентами, но и учениками, в частности Г. А. Завалько утверждает, что это суть синоним умопостигаемого), тем не менее, оно оказывается весьма полезным при рассмотрении психофизиологической проблемы, вопроса о пространстве и времени, вопроса о мышлении как объективном процессе и о физиологических механизмах воли.

Кроме того, Семёнов работал над проблемой логики разумного мышления вообще, научного познания в частности, классифицировав различные виды понятий, показав путь от фактов, через их обобщение, холизацию и эссенциализацию, к теории как высшей форме разумного мышления. Поиски в области гносеологии составляют четвертую книгу его шеститомника.

Вообще, философские позиции Семёнова могут стать той точкой, где возможен диалог “онтологистов” и “гносеологистов”, снимающий крайности обоих подходов.

Философия истории и общий ход мирового исторического процесса

Пожалуй, именно работы в данной области знания вызывают наибольшее число вопросов и дискуссий. Надо сказать, совершенно справедливо.

Начну с того, что мне кажется бесспорным.

Во-первых, Семёнов ввел необходимое для решения некоторых проблем понятие “социально-исторический организм” (социор), которое обозначает отдельное конкретное общество, локализованное в пространстве и времени, существующее относительно автономно от других и являющееся первичным субъектом исторического развития.

Социоры объединяются в социорные гнезда, социорные системы, сливаются друг с другом, поглощаются один другим, возникают, погибают and so on.

Во-вторых, правильной мне представляется его трактовка формационной теории. Сущность исторического процесса состоит в смене общественно-экономических формаций (каждая формация основана на определенном способе производства). В одной из версий этой теории ОЭФ сменяют друг друга линейно: представляется, что так или иначе каждый социор проходит определенные стадии развития (первобытнообщинный строй, рабовладение, феодализм, капитализм).

Но такая схема не соответствует историческим фактам. В одних обществах не существовало одного из способов производства, в других иного (а то и нескольких), не говоря уже о том, что некоторые общества гибли, не переходя к более прогрессивной формации.

Реакцией на кризис такого линейно-стадиального подхода явился цивилизационный подход. Теории, объединяемые термином “цивилизационизм”, или, как это называет Семёнов, плюрально-циклический подход, говорят о существовании самодостаточных цивилизаций (культур, культурно-исторических типов), бесконечно движущихся по кругу от рождения и расцвета до упадка и гибели. Прогресс общества здесь исключается. Критерии выделения различных цивилизаций нечёткие; число и набор их разнятся от автора к автору. Единство мировой истории теряется из виду.

Обе крайности содержат в себе зерна истины. Их синтез даёт теорию исторического процесса в русле глобально-стадиального подхода. Он, в противоположность линейно-стадиальному, признает вариативность исторического развития, обусловленную среди прочего отношением социоров центра исторической арены и ее периферии.

Так, например, эпоха Античности показала взрыв культуры не только по причине того, что базировалась на более прогрессивном способе производства, но и потому, что испытала культурное влияние обществ Древнего Востока, бывших передовыми в предшествующую эпоху: получило в почти готовом виде металлические деньги и буквенную письменность. Эти два достижения были результатом долгих столетий развития древневосточных государств.

ОЭФ сменяют друг друга не в каждом отдельном обществе, а через передачу эстафеты от одного социора к другому.

Другие семёновские концепции и конкретизация вышеописанных носят уже ярко выраженный дискуссионный характер. Что же это за идеи?

Во-первых, Семёнов отстаивает идею о том, что древневосточные общества (государства Месопотамии, Древнего Египта, Древнего Китая) были основаны на азиатском способе производства, который Семёнов называет политарным.

Суть его в том, что частная собственность носит не персональный, а общеклассовый, по сути, и тем самым государственный по форме характер. То есть господствующий класс составляет государственная бюрократия, а угнетаемый класс представлен крестьянскими общинами, у которых государство изымает прибавочный продукт.

Ясно, что в таком обществе одним из ведущих стимулов к труду является внеэкономическое принуждение, государственное насилие, которое Юрий Иванович называет политарным террором. Политарный террор направлен как на крестьянство, так и на представителей правящего класса (политаристов). Смерть может настигнуть любого из них, кроме верховного (царя, императора), который называется политархом. Политарх обладает правом на жизнь и смерть всех своих подданных. Для сохранения государственной системы он вынужден осуществлять время от времени это второе право.

Таким образом, магистральную линию всемирной истории Ю. И. Семёнов рисует так: первобытный коммунизм → политаризм → серваризм (античный, рабовладельческий способ производства) → феодализм → капитализм.

Во-вторых, Юрий Иванович описал множество способов производства, которые не лежали в основе магистральных, формационных обществ. Общества с этими способами производства образовывали параформации, которые в основном были тупиковыми, не способными к прогрессивному развитию.

К этим способам относятся доминарный, магнарный, доминомагнарный. Иногда это своеобразные гибриды политарного уклада, с другими экономическими укладами: абсолютистский политаризм, державополитарный способ производства, политодоминарный, политарно-капиталистический и т.д.

Строй, существовавший в обществе Союза ССР был, по мнению Юрия Ивановича, одним из параформационных, основанным на общеклассовой частной собственности. Автор называет его неополитарным или индустриально-политарным.

Привлекательна эта концепция тем, что пытается объяснить крах советского проекта не случайными и субъективными причинами (вроде злодейства Сталина/Хрущева/Горбачева, или предательства партийного аппарата, или гибели убежденных коммунистов в ВОВ), а объективными закономерностями социально-экономических отношений. Неополитаризм, серьезно подняв уровень производительных сил, стал впоследствии тормозом их дальнейшего развития. Для социалистической революции реальных причин не было, а потому произошла контрреволюция и реставрация капитализма.

Ещё одним аспектом, за который стоит критиковать концепции Ю. И. Семёнова, выступает его видение современного капитализма. Здесь, если можно так сказать, идеи мир-системного анализа проявились худшими своими сторонами. Семёнов утверждает, что капитализм центра и капитализм периферии представляют собой ни много ни мало два разных способа производства: один — формационный, способен к дальнейшему развитию, другой — тупиковое дополнение к нему.

Кроме того, современный миропорядок Семёнов считает ультраимпериализмом. И отсюда то, что кажется мне иллюзиями — возможность объединения стран периферии для уничтожения господства гегемона (США и стран Европы). Потеря зависимой периферии должна в свою очередь вызвать в странах центра революционный подъем, результатом которого станет социалистическое переустройство общества.

Заключение

Юрию Ивановичу принадлежит авторство множества исключительно полезных понятий для анализа общественных процессов и оригинальная картина хода исторического процесса. Обходить их вниманием было бы неправильно.

Множество других идей по самым разным темам изложены в качестве самых первых набросок в шести(семи)томнике “Введение в науку философии” — большой простор для будущих исследований.

Конечно, в настоящем материале представлена, притом крупными мазками, только малая часть теоретического наследия Семёнова, но надеюсь, что эта статья сможет заинтересовать читателей в самостоятельном изучении последнего.

Найти оцифрованные книги Юрия Ивановича, спасибо добрым людям, можно здесь, критику тут и тут.

Тг-канал автора: @‌abitofbothpsy