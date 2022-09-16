Ильенков: Теория личности и Тайна идеального

В некоторых отношениях человек напоминает товар. Так как он родится без зеркала в руках, то человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и Павел как таковой, во всей его павловской телесности, становится для него формой проявления рода «человек».

К.Г.М.

Эвальд Ильенков – советский философ, чей круг научных интересов охватывал вопросы психологии, педагогики, теории познания и логики. Но, несмотря на свой выдающийся ум и оригинальный образ мысли, в какой-то момент Ильенков стал весьма неудобным философом если не в Советском Союзе, то, по крайней мере в институте, в котором работал.

Уже в наше время, спустя десятки лет Институт философии Российской Академии Наук опубликовал собрание сочинений Эвальда Васильевича. Ценность этих книг в том, что ряд статей был восстановлен по рукописям автора и предстал читателю в том виде, в котором они были задуманы Ильенковым, т.е. без купюр и цензуры. В одном из этих томов опубликованы две работы, которые очень тесно связаны друг с другом, и которые можно объединить одним общим эпиграфом.

В первую очередь, это статья по психологии «Что же такое личность?», где излагается весьма нестандартное представление о личности человека. Здесь нужно заметить, что Ильенков не был кабинетным философом. В 70-х годах он участвовал, а позже и руководил т. н. «Загорским экспериментом», в ходе которого производилось обучение в высшем учебном заведении, на факультете психологии воспитанников Загорского детского дома – детей с полной потерей зрения и слуха. Впоследствии один из учеников Ильенкова даже защитил докторскую диссертацию по психологии. Статьи о «Загорском эксперименте» также входят в данный том.

Во-вторых, это работа, название которой вынесено на обложку книги – «Диалектика идеального». Статья относится к числу наиболее известных работ Ильенкова. Она касается такого аспекта человеческой действительности, такого «нечто», о самом факте существования которого многие никогда не задумывались. Несмотря на то, что этим «нечто» пронизано всё существование человека, а его источником является человеческая личность.

I

Немецкий физик Вернер Гейзенберг, рассуждая об открытиях в области квантовой физики, в своей книге «Физика и философия» писал так: «Выводы современной физики… во многом изменили представление о мире, унаследованное от прошлого века. Они вызывают переворот в мышлении и потому касаются широкого круга людей». В отношении теории личности, предложенной Эвальдом Ильенковым, также можно сказать, что она способна произвести переворот в мышлении многих людей, т.к. эта теория разительно отличается от широко распространённого понимания личности.

Сущность человека

Что такое личность? В массовом сознании бытует представление о личности, как совокупности черт характера, жизненных ценностей, наследственных признаков и т. п. Её могут ошибочно отождествлять с самосознанием и путать с Я-концепцией. Так или иначе, но личность часто представляется чем-то, что находится как бы «внутри» отдельного человека. Эвальд Ильенков формулирует совершенно иную концепцию личности, исходя из последовательного материализма и основываясь на атеистическом понимании мира. Но кому-то такой материализм может показаться весьма необычным.

Ильенков изящно отметает биологизаторский и некоторые социологизаторские концепции личности. Для него не имеет значения, является ли, например, экстраверсия чертой унаследованной или приобретённой. Ильенков просто-напросто называет личностью нечто качественно иное.

Начинает Ильенков с определения человеческой сущности, с определения того, что является чем-то общим для всех людей и что делает человека тем, кто он есть. Такой сущностью Ильенков называет принадлежность к человеческому роду. При этом речь идёт не о биологическом сходстве между людьми, которое выступает хоть и важной, но лишь предпосылкой для существования личности. Важной характеристикой человеческого сообщества является то, что оно является социальной системой. В ней люди всегда взаимодействуют друг с другом ради достижения тех или иных целей; и неважно будет ли такое взаимодействие сотрудничеством или противостоянием.

Социальные связи

Прежде чем переходить непосредственно к взглядам Ильенкова на личность, необходимо упомянуть о колоссальном влиянии, которое оказывает на человека взаимодействие с другими людьми.

Работая с детьми в Загорском детском доме, Ильенков не понаслышке знал, насколько важно для развития психики ребёнка реальное взаимодействие со взрослым. Навыки прямохождения, мелкая моторика, речь и абстрактное мышление, которое необходимо для решения сложных, но нередко вполне прикладных задач, развиваются у человека во взаимодействии с другими людьми. И пусть даже у ребёнка незаурядные генетические задатки, будучи изолирован от других, он никогда не сможет освоить даже самую элементарную человеческую деятельность; и тем более гордо заявить, что «сделал себя сам». Более подробно Ильенков пишет об этом в статье «Александр Мещеряков и его педагогика», которая входит в эту книгу наравне с другими статьями о Загорском эксперименте.

Сила воздействия на человека окружающих его людей хорошо известна специалистам по социальной психологии – одному из самых внушительных разделов психологической науки. Например, такие социальные психологи, как Соломон Аш и Стенли Милгрем в своё время провели научные эксперименты, продемонстрировавшие влияние других людей на поведение, мысли и оценочные суждения индивида.

Другой психолог – Дэвид Д. Майерс в своей «Социальной психологии» со ссылкой на Клода М. Стила так пишет о склонности человека оправдывать ожидания окружающих его людей. «…Если женщины осознают, что от них не ждут высоких достижений ни в математике, ни в естественных науках, они могут начать вести себя в соответствии с этими ожиданиями. Они скорее предпочтут не опровергать эти предрассудки, а реализовать свои возможности в других областях». Впрочем, ожидания могут быть и более позитивными. Например, если вы мужчина в патриархальном обществе, то ожидания вашего окружения относительно вас, скорее подстегнут вас к свершениям.

Если же смотреть в ретроспективе, то можно отметить роль социального взаимодействия в эволюции человека. Например, антрополог Марина Бутовская рассказывает, что «…человека сделали человеком именно социальные отношения. Можно сказать, что разум и интеллект развивались не для того, чтобы эффективнее срывать бананы с дерева, а для того, чтобы эффективно функционировать в коллективе».

Также антропологи отмечают значение взаимопомощи, как частного случая социального взаимодействия. Например, популярный российский антрополог и кандидат биологических наук Станислав Дробышевский, говорил, что взаимопомощь – это видовая характеристика человека. Более того, взаимопомощь, как качество человека, уже давно распространяется и на представителей других видов. В качестве примера он приводит заботу о собаках, чьё приручение, по разным данным, началось от 14 до 30 тысяч лет назад. Здесь также нельзя не вспомнить тезис Его Сиятельства князя Кропоткина, который провозгласил взаимопомощь фактором эволюции.

Ну и наконец, не менее интересные примеры значимости социальных связей можно привести из сферы искусства. Сценарный консультант Джон Труби в своей книге «Анатомия истории» – практическом руководстве для написания литературных произведений и сценариев к фильмам – пишет: «Самая большая ошибка, которую допускают авторы в работе над персонажами: они представляют главного героя в отрыве от остальных действующих лиц. Герой один, в вакууме, никак не связан с остальными. В итоге мы имеем не только неинтересного героя, но картонного противника и еще менее убедительных персонажей второго плана».

Тезис Джона Труби справедлив не только для художественных работ. В документальном фильме режиссёра Барбе Шрёдера об известном адвокате Жаке Вержесе, образ главного героя рисуется его друзьями, товарищами, клиентами, членами семьи и коллегами. Мэтр Вержес предстаёт зрителю во взаимосвязях со всеми этими людьми.

Выше мы коснулись тех случаев, когда социальные связи есть. Но нередко ценность и значение тех или иных вещей в полной мере осознаётся, когда они отсутствуют. Длительная социальная депривация, с которой сталкиваются люди, находясь в одиночных тюремных камерах, сопровождается не только психическими, но и физиологическими расстройствами. А смерть близкого человека воспринимается людьми как потеря части самого себя, части своей личности.

Что такое личность и где она существует?

Итак, сущность Человека вообще – это принадлежность к человеческому сообществу. Далее Ильенков подводит читателя к определению понятия личность. Разница между сущностью человека и конкретной личностью, пишет Эвальд Васильевич, «это разница между всей совокупностью социальных отношений [охватывающей всех людей] и той локальной зоной данных отношений, в которой существует конкретный индивид, той их ограниченной совокупностью, которой он увязан непосредственно, через прямые контакты». Т.е. личность конкретного человека – это «узел» в сети взаимных отношений, которыми этот человек непосредственно связан с другими людьми.

Этот взгляд на личность можно сравнить с концепцией «взаимозависимого Я», которую разрабатывали психологи Хайзел Маркус и Синобу Катаяма. Такая личность чаще определяет себя через принадлежность к другим. Рассказывая о себе, такой человек скажет: Я – друг такого-то, Я – коллега такого-то, Я – сын такого-то и т. д.

Такую Я-концепцию не стоит путать с навязчивой психологической зависимостью от других людей, которая сопровождается, например, ревностью и страхом со стороны зависимого человека. Это, в свою очередь, приводит зависимого индивида к депрессиям и провоцирует ссоры на почве ревности. Речь также не идёт о растворении индивидуального в коллективном и подчинении всех частных интересов, интересам других. Но в ряде случаев вопрос о разнице между «взаимозависимым Я» и патологической зависимостью от других может быть связан с системой ценностей конкретного человека, в т.ч. психолога.

Так вот, если конкретная личность – это некоторая совокупность непосредственных взаимоотношений одного человека, как минимум, с ещё одним человеком, то «внутри» одного человека существует лишь часть личности, одномерная её проекция. Полноценная же личность может существовать, только если есть минимум двое. Следовательно, телом такой личности будет «по меньшей мере два таких тела „Я“ и „Ты“, объединённых как бы в одно тело социально-человеческими узами». Т.е. личность существует как бы в «пространстве» между людьми, находящимися в непосредственном взаимоотношении.

Именно «как бы», потому что Ильенков разделяет с одной стороны – понятие «тело человеческой особи», органическое тело и с другой стороны – «тело человека». Как и Карл Поппер он пишет, что «тело человека» включает в себя все те искусственные «органы», которые человек создал: автомобили, чтобы быстрее передвигаться; книги, чтобы сохранять знания; средства коммуникации, чтобы общаться на больших расстояниях, и т. д. Более того, человеческая эволюция – это отчасти совершенствование этих искусственных «органов». Но наша эволюция – это ещё и совершенствование взаимоотношений между людьми. Тех самых взаимоотношений, которые соединяют отдельных людей в личность.

Теория деятельности

Взаимоотношения между людьми проявляются в их совместной деятельности. И здесь мы подходим к тому, что концепция личности Ильенкова тесно связана с теорией деятельности. Эта теория развивалась более пятидесяти лет и имела огромное значение для советской психологии. Очень коротко об этой теории можно сказать следующее.

Деятельность побуждается мотивами людей, а не инстинктами или внешними стимулами. Для одних людей важно развитие и приумножение научного знания, другие больше заботятся о накоплении ресурсов, третьи готовы рисковать жизнью, чтобы их потомки жили лучшей жизнью. Исходя из своих мотивов, люди выбирают тот или иной вид деятельности. А по деятельности и поведению мы судим об индивиде и о Личности. Более того, в ходе деятельности у человека могут формироваться новые мотивы. Так друзья, которые в детстве гоняли в футбол, со временем могут захотеть стать профессиональными футболистами или тренерами.

Деятельность состоит из отдельных действий. Действие всегда направлено на достижение некой цели: создание дата-центра для сохранения знаний, продажа здания для приумножения капитала, решение военной тактической задачи, игра в театральной пьесе или получение высшего юридического образования. Все эти цели достигаются в рамках того или иного вида деятельности.

Но кроме описанной выше практической, видимой деятельности, которую можно назвать внешней деятельностью, у человека есть ещё внутренняя деятельность. Последняя имеет два важных отличия. Во-первых, действия производятся не с реальными объектами, а с их образами в сознании человека. И результатом такой внутренней деятельности будет не реальный продукт или событие, а мысленный образ.

Во-вторых, внутренняя деятельность произошла из той самой практической, внешней деятельности, путём переноса отдельных действий во внутренний план. Этот процесс называется — интериоризация (от лат. interior — внутренний). Но для успешного воспроизведения того или иного действия в своих мыслях, нужно сначала освоить эти действия на практике. Так человек учится у другого человека говорить сначала вслух, но со временем научается говорить «про себя»; он овладевает навыком прямохождения, но повзрослев, с легкостью представляет в уме, как идёт по улице на свидание.

Умением контролировать своё поведение и управлять своими эмоциями человек также овладевает с помощью других, путём процесса интериоризации. Команды и тычки родителей «не шаркай ногами», «успокойся» и «пора вставать» со временем становятся внутренними инструментами саморегуляции повзрослевших детей.

Именно обучение ключевым умениям у других людей и трансформация внешней деятельности во внутреннюю являются теми процессами, которые образно переданы в эпиграфе к этому повествованию: «…человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку».

Индивидуализм

Западная городская культура тяготеет к индивидуализму. В его основе лежит понимание личности, как отдельного индивида, обладающего набором характеристик (хорошая память, эмоциональность, педантичность, экстраверсия, наличие определённой системы знаний, ценностей и т. д.). В этой культуре принято превозносить персональные достижения, а тяга к частной выгоде и гипертрофированная независимость считаются положительными качествами. Нередко это всё переходит в абсурд.

Энтони Бёрджес (английский писатель консервативного толка) ярко описал «независимых личностей», которым согласованная совместная деятельность виделась, как проявление некоего «тоталитаризма»: «Студенты американских колледжей говорили ’’Совсем как «1984», чувак!’’, когда их просили не курить марихуану в аудитории и мягко советовали немного почитать чего-нибудь по теме курса обучения». Сам же я не раз наблюдал, как идею, рождённую в коллективе во время «мозгового штурма», в конечном итоге приписывали отдельному человеку, которого к этой мысли подвели остальные участники. А о том, как результаты труда многих присваиваются кем-то одним, не слышал только глухой.

В своей статье Эвальд Васильевич отчасти развивает идеи голландского философа Бенедикта Спинозы, следующая цитата которого приводится в комментариях: люди должны «во всём согласоваться друг с другом, чтобы души и тела всех составляли как бы одну душу и одно тело». Спиноза был вполне европейским философом, но подобные консолидирующие идеи нередко воспринимаются носителями западного мировоззрения, как чуждые, что находит выражение в современной массовой культуре. Взять хотя бы цивилизацию боргов из культового сериала «Звёздный путь: Следующее поколение». Борги, хоть и с оговоркой, но всё же были показаны враждебной цивилизацией.

Нередко индивидуалистические ценности транслируют и учёные-психологи. И так как психологическая наука очень чувствительна к системам ценностей носителей научного знания, то менее компетентный человек не всегда может отличить объективное научное знание от ценностных предпочтений того или иного специалиста.

Возьмём для примера классическую книгу по психологии – «Когнитивно-поведенческая терапия: от основ к направлениям» автора Джудит Бек. Когнитивно-поведенческая школа претендует на звание наиболее научно обоснованного направления в психологии. А эта книга является ценным пособием как для практикующих психологов, так и для тех, кто хочет научиться самостоятельно решать свои психологические проблемы. Но даже в такой работе проскальзывают ценностные установки. В одном из примеров автор приводит такую рекомендацию. «Знаете, Салли, иногда у меня бывают похожие мысли: „Мне нужно сделать так, чтобы все были счастливы“. Но затем я напоминаю себе, что я должна в первую очередь заботиться о самой себе…».

В западной культуре немало ярких образов, как оправдывающих и поддерживающих индивидуализм, так и осуждающих его. С долей условности к первой категории можно отнести полотно «Странник над морем тумана» немецкого живописца Фридриха. А также героя графического романа Алана Мура – Ви, прятавшегося за маской Гая Фокса.

Когда же дело доходит до крайнего индивидуализма или отшельничества, то не трудно предположить, что с точки зрения Ильенкова – это путь упадка и деградации человека. Примером осуждения индивидуализма в западной культуре является Эбенезер Скрудж из «Рождественской истории» Чарльза Диккенса, а также главный герой «Дня сурка» – Фил Коннорс. Индивидуализм Фила создатели картины изящно подчёркивают стихами Вальтера Скотта из «Сказания о Последнем Менестреле»:

«Бедняга, замкнувшись в мыслях о себе

Земного счастья он лишился,

И, дважды умерев, спустился

В тот прах, откуда он восстал

Без скорби, почестей и славы».

Да, в ряде случаев человек с более независимым мнением и поведением может раскачать застоявшееся общество. Часто это бывает важно и даже необходимо. Но творцами коренных перемен всегда становятся не отдельные индивиды, а личности в том смысле, как их понимал Ильенков.

Развитие личности

Теперь мы подходим к последней части статьи, включающей вопросы, которые сейчас бы отнесли к категории личностного роста.

Во-первых, сам факт осознания взаимосвязи между друзьями, товарищами, родственниками, коллегами даёт отдельному человеку уверенность в своих силах, возможность задействовать интеллектуальные и вещественные ресурсы для серьёзных, а иногда рискованных дел. Но вместе с тем ощущение взаимной зависимости людей даёт каждому чувство ответственности за свои действия. Или за своё бездействие.

Во-вторых, напрашивается вполне логичный и очевидный вывод: изменения в жизни можно осуществлять, меняя круг людей, с которыми человек много взаимодействует, с которыми занят общим делом. Если же понимать, к мнению каких людей человек прислушивается и внести изменения в этот состав, то можно изменять желания этого человека. В том числе, если этот человек – ты.

В-третьих. Ильенков заключает, что личность должна стремиться создавать нечто социально значимое, что затронет всех людей, что будет им близко. В качестве примеров таких личностей Эвальд Васильевич называет Наполеона, Бетховена, Платона. При этом личность, например, Наполеона не сводится к отдельному человеку, а включает всех творцов Великой французской революции и даже её врагов, с которыми Наполеон, так или иначе, взаимодействовал.

«Подлинная личность, – пишет Ильенков, – становится возможна лишь там, где налицо назревшая необходимость ломать старые стереотипы жизни, где кончился период застоя, господства косных штампов и настала пора революционного творчества, лишь там, где возникают новые формы отношений человека к человеку». Подлинная личность рождается на переднем крае развития всеобщей культуры, в создании того, что «становится достоянием всех, а потому и не умирает вместе со своим «органическим телом».

II

Ведьма взвесила королевскую корону в руках –

до того тяжела, что тяжесть её не измеришь

простыми фунтами и унциями.

Т. Пратчетт. Вещие сёстры

Статья «Диалектика идеального» впервые увидела свет не на русском языке, а на английском под названием «The Concept of the Ideal». Сокращённый перевод статьи выполнил кембриджский славист Роберт Даглиш – горячий поклонник советской культуры, который переводил на английский язык сочинения Михаила Шолохова и снимался в советских фильмах. На русском языке статья впервые была опубликована под названием «Проблема идеального» уже после смерти Эвальда Ильенкова.

Сразу стоит отметить, что под «идеальным» в этой работе подразумевается не совершенный образец чего-либо. Это понятие рассматривается здесь вот в каком ключе. Есть такая категория явлений, которые можно отнести к содержанию человеческого сознания. Это может быть какой-то замысел, случайная мысль, воспоминание или внутреннее переживание по поводу чего-либо.

Так вот. Существует традиция причислять все эти явления к миру идеального. Те, кто так рассуждает, отделяют содержание сознания от мира «материальных» вещей, существующих вне человека и помимо его воли. Если следовать их образу мысли, то получается следующее: всё, что «внутри» сознания – это идеальное, а то, что снаружи – материальное. Немалая часть «Диалектики идеального» посвящена агрессивной критике именно такого подхода. И больнее всего Ильенков бьёт по советским псевдоматериалистам, «материалистам философски малограмотным», которые не смогли понять, что никакого ума и совести под черепной коробкой действительно нет. Но прежде чем разбираться в том, что идеально, а что материально, нужно ответить на вопрос…

Зачем говорить об идеальном?

Во-первых, понятие идеального тесно связано с понятием истины, точнее – с понятием истинности. Истинности, как атрибута чего-то объективно существующего, в отличие от субъективной мимолётной фантазии. Но речь идёт не о таких объективных материальных объектах или явлениях, как, например, дерево, горная порода или молния. Однако же деньги любой страны, пусть даже бумажные или металлические, относятся к сфере идеального, также как World of Warcraft, нормы поведения в обществе, книга по психологии и даже человеческое сознание. Категория идеального необходима для анализа всех этих и многих других вещей, для понимания их природы.

Во-вторых, понимание идеального и его роли отличает материализм от идеализма. При этом надо подчеркнуть, что материалистический взгляд на мир не отрицает объективного факта существования идеального. И в-третьих, понятие идеального тесно связано с концепцией личности человека. И если вам интересна природа подобных вещей, то данная работа как раз об этом.

Наиболее исчерпывающее определение идеального, которое приводит Ильенков, способно запугать многих начинающих энтузиастов, которые заинтересуются работами Эвальда Васильевича. С другой стороны, весь остальной текст «Диалектики идеального» как раз и написан для того, чтобы раскрыть природу этой категории, прибегая к примерам, противопоставлениям и к истории развития этого понятия. А некоторые рассуждения Ильенкова позволяют провести новые неожиданные параллели.

Смерть и «большая ложь»

Идеальное занимает одно из центральных мест в книге известного английского писателя. Это сказка для взрослых, в которой герои – ни много ни мало сам Смерть и его внучка – пытаются спасти от небытия солярное божество. В одном из фрагментов автор применяет распространённый драматургический приём и в диалоге героев проговаривает основную мысль своего произведения.

– Я только хочу спросить из чисто академического интереса. Скажи мне…

– Что было бы, если бы ты его не спасла?

– Солнце всё равно бы взошло, правда?

– Нет.

– Ой, да ладно! Это же астрономия.

– Солнце бы не взошло!

– И что же, скажи на милость, случилось бы?

– Мир осветил бы обыкновенный шар горящего газа.

Уверен, далеко не всем поклонникам сэра Терри Пратчетта пришло бы в голову, что одна из его самых известных книг написана не только и не столько о вере в богов, сколько о том самом идеальном. Вот что пишет сам Ильенков:

«Вещи, которые, будучи вполне материальными, осязаемо-телесными образованиями, всё своё значение функцию и роль обретают от „духа“, от „мышления“ и даже обязаны ему своим определённым телесным существованием». Вне мышления и без мышления нет и простого слова «есть лишь колебания воздуха». (Здесь Ильенков использует термин «дух», отдавая дань уважения Гегелю за его вклад в развитие категории идеального).

Возвращаясь к Пратчетту нужно отметить, что его заслуга заключается не в том, что он написал много всякого фэнтези, которое развлекает людей в часы досуга. А в том, что, следуя представлениям Гегеля об искусстве, он с помощью лёгкой литературы пытался сделать понятными и осознаваемыми – ни много ни мало – краеугольные идеи человеческого существования. В том же диалоге он пишет:

– Ты хочешь сказать, что людям нужны фантазии, чтобы скрасить жизнь?

– Нет. Людям нужны фантазии, чтобы быть людьми. Той точкой, где падший ангел встречается с восстающим приматом.

– Зубные феи, Деды Морозы…

– Да! Это тренировка. Для начала нужно научиться верить в мелкую ложь.

– Чтобы верить в крупную?

– Да. Справедливость, милосердие, долг… В таком духе.

– Это совсем другое.

– Ты считаешь? Тогда разними вселенную на части, изотри в тончайшую труху, просей сквозь мельчайшее сито и покажи мне хоть один атом справедливости, хоть одну молекулу милосердия…

Человеческая вера у Пратчетта выступает тем творческим началом, благодаря которому человек создаёт то неосязаемое, которое существует помимо воли отдельных людей, но которое играет ключевую роль в жизни всего человеческого рода. А «ложь» здесь является синонимом «невещественности», «нематериальности», частью того самого идеального, к которому относятся «справедливость, милосердие, долг». В сказке Пратчетта божество возвращается к жизни, когда в него вновь начинают верить люди. Потому что их вера вновь делает его частью актуальной человеческой культуры, частью категории идеального.

Печать идеальности

Продолжая раскрывать читателю природу идеального, Ильенков обращается к экономике. И здесь одним из ярких примеров является стоимость. Если очень упрощённо, то дело обстоит так. Согласно трудовой теории стоимости, стоимость – это вовсе не затраты на приобретение чего-либо. Стоимость – это труд человека, превращённый в некий товар. А товар – это нечто, предназначенное для обмена, продажи. В процессе обмена товар приравнивается, соотносится с другим товаром. Например, когда за одну комсомолку дают двадцать баранов. И вот эта женщина уже перестаёт быть только человеком, а превращается в товар, на «создание» которого её родственники затратили труд. Ведь они её «ро́стили», вкладывали в неё свои силы. Здесь и проявляется то самое идеальное, когда человек, оставаясь самим собой, приобретает новое назначение в процессе человеческих взаимоотношений; в данном случае – он становится товаром в процессе обмена. Аналогичный процесс происходит и с баранами…

Более простой и политкорректный пример – с деньгами, которые являются универсальным эквивалентом при обмене. Вспомним ту эпоху, когда широко в ходу были золотые и серебряные монеты. В процессе человеческих взаимоотношений металл обретал новое значение, новый смысл, который от природы не принадлежал ни золоту, ни серебру. Физически, являясь кусочком металла, серебряный талер выражал стоимость, человеческий труд. Он обменивался на одежду, им платили за услуги, оплачивали рабочее время наставников, обучавших астрономии родовитых отроков, покупали домашний скот и прочее. Несмотря на всё это, в химическом составе этого кусочка серебра не было и одной молекулы той самой стоимости.

«Идеальность – это своеобразная печать, наложенная на вещество природы общественно-человеческой жизнедеятельностью, это форма функционирования физической вещи в процессе общественно-человеческой жизнедеятельности. Поэтому-то все вещи, вовлечённые в социальный процесс, и обретают новую, в их физической природе никак не заключённую и совершенно отличную от последней „форму существования“, идеальную форму».

И только радикальные идеалисты будут утверждать, что выражение стоимости книги в одной тысяче рублей и последующий процесс купли-продажи совершается лишь в голове продавца. «Каждый может тратить деньги, не зная, что такое деньги», – пишет Ильенков. Потому что идеальное существует объективно и не сводимо к простому содержанию сознаниядаже всех людейна Земле.

Фетишизм

Другой, наиболее дикой и первобытной формой идеализма является фетишизм. Фетишисты в своих фантазиях приписывают естественно-природным объектам свойства, которые на самом деле принадлежат не им как таковым, а воплощённой в них человеческой деятельности. Для них золото и серебро, даже существуя глубоко в земле в виде неразведанных, необнаруженных залежей руды, способны выражать стоимость загородной недвижимости. С таким же успехом можно обвинять какого-нибудь Александра Ивановича, сыгравшего в театральной пьесе роль танагламисского и ковдорского, в том, что этот Александр Иванович на самом деле убил короля и занял его место.

Фетишизм – это «самая грубая форма идеализма, которая ничем не отличается от поведения животного, пытающегося облизывать и кусать электрическую лампочку, служащую для него сигналом приёма пищи. Для животного, как и для фетишиста, лампочка и химический элемент вовсе не „сигналы“, не обозначение „чего-то другого“, а самая что ни на есть физическая часть физической ситуации, непосредственно определяющей их поведение».

Ильенков считает, что причина подобных ошибок носит психологический характер. Человеческая психика в своём чувственном опыте не умеет отличать естественно-природные свойства вещей от свойств, которые возникают в процессе социальной деятельности человека. Конечно, подобное заявление можно считать справедливым лишь в том случае, если не включать в определение психики понятие «мышление».

Заключение. Идеальное и личность

Рассказ об идеальном Эвальд Васильевич заканчивает неожиданным, но вполне логичным выводом. Да, идеальное нельзя приравнивать к содержанию индивидуального сознания. Между тем, идеальное всё же существует внутри человека. А точнее – внутри человеческой личности. Внутри той самой личности, о которой мы говорили в первой части. Здесь, в конце «Диалектики идеального» находится точка соприкосновения теории личности Ильенкова и его концепции идеального.

Что такое личность? Это «реальная совокупность реальных людей», объединённых одним общим делом, объединённых процессом совместного созидания их жизни. Внутри этой личности и существует идеальное. Потому что внутри личности находятся все те вещи, которыми опосредованы совместно-созидающие свою жизнь индивиды: слова, книги, здания, космические спутники, и орудия труда, начиная от каменного топора до современной компьютерной техники. Идеальное – это целесообразная деятельность личности, опредмеченная, овеществлённая в природном материале; это форма вещи, но вне этой вещи, а именно – внутри личности.

Послесловие

В своём рассказе я умышленно обошёл тему диалектики. Диалектическая составляющая статьи Ильенкова показалась мне неоднозначной. Но сколь-нибудь подробный разбор этого аспекта значительно увеличил бы и без того объёмный текст, а также потребовал бы большего времени на его подготовку.

По тем же причинам я не рассматривал взгляды оппонентов Ильенкова. Например, профессор В.М. Межуев считал, что Ильенков в своём понимании идеального отошёл от Маркса в сторону Гегеля. Я также не касался ряда теорий и подходов, которые могли быть рассмотрены в связи с теорией личности Ильенкова. Например, в рамках миросистемного анализа профессор И. Валлерстайн составными элементами социальных классов называет не отдельных индивидов, а домохозяйства – экономически связанных друг с другом людей.

Не менее интересно было бы провести сравнительный анализ мира объективного знания К. Поппера (который упоминает в статье сам Ильенков) и концепции идеального, которая была рассмотрена выше.

Для тех, кому интересна судьба самого Эвальда Васильевича, могу рекомендовать документальный фильм Александра Рожкова «Ильенков». Также советую уделить внимание вступительным статьям и комментариям, содержащимся в упомянутом собрании сочинений.