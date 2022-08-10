Экс-кандидат в вице-президенты Филиппин арестован за клевету в киберпространстве

Бывший кандидат в вице-президенты и председатель Laban ng Masa (крупная избирательная коалиция демократических социалистических и левых прогрессивных сил на Филиппинах) Уолден Белло был арестован полицией по двум пунктам обвинения в киберклевете в понедельник, 8 августа. Ордер на арест был выдан в понедельник, 8 августа, отделением 10 регионального суда первой инстанции города Давао судьей Ретриной Эспе Фуэнтес.

Арест Белло подтвердил его исполнительный секретарь и официальный представитель Laban ng Masa Леомар Доктолеро. Бывший кандидат в вице-президенты был доставлен в 8 участок проекта 4 полицейского округа Кесон-Сити (QCPD).

«Уолден только что был арестован за киберклевету офицерами QCPD. В настоящее время его доставили в отделение полиции QC 8, П. Туазон», — сказал Доктолеро.

Адвокаты Белло заявили, что будут ходатайствовать о приостановке разбирательства в RTC 10 после того, как Белло внесет штраф.

Белло вменяют два случая киберклеветы, по каждому из которых установлен штраф в размере 48 000 песо. Подполковник полиции подтвердил Рапплеру факт ареста Белло. Он добавил, что Белло будет переведен в лагерь Карингал в Кесон-Сити, штаб-квартиру QCPD.

Доктолеро отметил, что они ожидали ареста, т.к. Белло уже было предъявлено обвинение по этому делу в прошлом месяце. «Мы ждали ордера на арест из-за обвинительного заключения прокурора Давао. Это правонарушение подлежит штрафу, и адвокат уже в пути, чтобы оказать ему помощь».

Сторона Белло подала ходатайство о пересмотре дела в прокуратуру Давао, но оно было отклонено, пояснил Доктолеро.

«Резолюция по его обвинительному акту была обнародована 9 июня. Мы подали ходатайство о пересмотре дела в прокуратуру, которое впоследствии было отклонено».

Опасный прецедент

Согласно филиппинскому законодательству, киберклевета является правонарушением, наказуемым штрафом. В соответствии с рекомендациями по внесению штрафа за преступления, связанные с киберпреступностью, штраф за киберклевету обычно устанавливается в размере 10 000 песо.

В сообщении для журналистов команда Леоди де Гусмана сообщила, что экс-кандидат в президенты и напарник Белло в избирательной кампании направился в 8-ой участок QCPD, чтобы продемонстрировать поддержку Белло.

В разгар предвыборной кампании в начале этого года Джефри Тупас, бывший сотрудник по информационным технологиям вице-президента Сары Дутерте, подал жалобу на Белло о киберклевете. Она требует возмещения ущерба в размере 10 миллионов песо после того, как Белло якобы в социальных сетях обвинил ее наркомании и торговле наркотиками.

Ранее Белло назвал поступок Тупаса «явно политически мотивированным шагом».

В петиции о пересмотре, поданной 29 июля, сторонники Белло утверждают, что пост в Facebook не освещал бы рейд с наркотиками, если бы Тупас не был госслужащим со «столь удачным» положением в правительстве.

Отклонение прокурором аргумента стороны защиты о том, что пост Белло просто ставит вопрос, создает «опасный прецедент», говорится в петиции.

«Только представьте себе масштабы нарушений свободы слова, которые возникнут, если наша правосудие ограничит количество вопросов, которые люди могут задавать!» говорится в петиции.

Сторона Белло также утверждает, что пост был написан его командой по связям с общественностью, а не самим бывшим кандидатом в вице-президенты, и что до сих пор нет доказательств того, что он лично опубликовал его на Facebook.

«[Bello] даже не имеет статуса администратора или модератора на указанной странице в Facebook», — говорится в сообщении.

Во вторник, 9 августа, Белло выступил с осуждением «глупого обвинения в киберклевете, выдвинутое стороной [вице-президента] Сары Дутерте».

«Эти люди ошибаются, если думают, что могут заставить меня замолчать и отобрать у меня право на свободу слова», — написал он в Twitter.

Йаиро Болледо

Источник: https://www.rappler.com/nation/police-arrest-ex-vice-presidential-candidate-walden-bello-cyber-libel/