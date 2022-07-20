Профсоюзы Британии переходят в наступление

В Великобритании прошла самая массовая за 30 лет забастовка железнодорожных работников под предводительством крупнейшего в Британии Национального профсоюза морских, железнодорожных и транспортных работников (RMT). Забастовка прервала движение поездов на 3 дня: 21, 23 и 25 июня. Железнодорожники выступали за индексацию заработных плат на уровне инфляции, улучшение условий труда, а также против сокращения более чем 2500 работников и увольнений ради перевода в аутсорс. Прямо сейчас к коллективным действиям готовятся перейти и представители других отраслей. Летом Британию может сотрясти общенациональная забастовка.

Недовольство рабочих вызвано повышением цен на электричество, газ и топливо, что привело к удорожанию всех товаров и услуг в логистических цепочках и рекордную инфляцию в 11,1%. Британский рабочий класс ещё со времён Тэтчер претерпел значительное ухудшение своего благосостояния и наступление на трудовые права. Неолиберальная экономическая политика привела к усилению имущественного неравенства в Великобритании. Так, сверхбогатые, составляющие 0,1% населения, за период 1984-2013 увеличили свою долю в национальном богатстве в 2 раза, до 9%. Это столько же, сколько имеют 50% беднейших жителей Великобритании.

Пандемия COVID-19 предоставила крупному капиталу и контролируемому им правительству Тори превосходную возможность ещё больше усилить наступление на трудовые права работников ради повышения своих прибылей, которые и так в 2021 году выросли у крупнейших компаний Великобритании (входящих в индекс FTSE 350) на 73% относительно допандемийного 2019 года. Помимо получаемых акционерами прибылей, правительство Тори щедро выделяло частным компаниям средства, чтобы предотвратить их крушение. 16 миллиардов фунтов было выделено железнодорожным компаниям за 2020-2021 годы, которые не только покрыли убытки до пандемии, но и показали совокупную прибыль порядка 600 миллионов фунтов. Национализация убытков и приватизация прибыли в действии.

Премьер Британии Борис Джонсон ранее воспевал «незаменимых работников», пока они умирали от ковида (в одном только Лондоне умерло более 100 работников транспорта) и молча терпели заморозку или даже снижение зарплаты ради того, чтобы их компании не закрылись. Теперь он же лицемерно обвиняет «профсоюзных баронов» в том, что они якобы препятствуют дальнейшему развитию железных дорог, сопротивляясь грядущим сокращениям штатов, сокращениям зарплат, ухудшению условий труда, переводу на аутсорс и прекарную занятость без трудовых договоров вообще.

Вопреки всем «просьбам потерпеть» и увещеваниям правящих кругов, терпение у рабочего класса подошло к концу. Британские железнодорожники были первыми, у кого оно кончилось: их RMT выступил авангардом рабочих протестов. Помимо собственно требований в интересах своих членов, активисты и лидеры RMT призывают работников всех отраслей к солидарности и объединению в единый фронт для того, чтобы противостоять отчаянным попыткам политиков внести раскол между работниками разных отраслей обвинениями в адрес железнодорожников в том, что они «не дают врачам и медсёстрам добраться до своих больниц, учителям и преподавателям – до своих школ и университетов». Такое обвинение прозвучало из уст министра транспорта Гранта Шэппса.

Тем не менее, несмотря на развёрнутую чиновниками и их медийной обслугой кампанию дискредитации коллективных действий рабочих, опросы общественного мнения показывают рост положительного отношения к забастовкам. Если до проведения самих акций забастовки RMT поддерживало всего 37% британцев и 45% было против, то после их проведения, 28 июня, ситуация поменялась: 45% британцев стали выступать в поддержку требований железнодорожников, а 37% – против.

В последний день объявленной RMT трёхдневной забастовки, 25 июня, у вокзала Кингс Кросс в Лондоне прошёл митинг солидарности с бастующими железнодорожниками. Генеральный секретарь RMT Майкл «Мик» Линч выступил с пламенной речью, призвав всех наёмных работников независимо от расы, цвета кожи и других характеристик, самостоятельно организовываться и не надеяться на политиков, заявив лозунг «С нас хватит беднеть!», и что это будет «Бой всех наших жизней». Линч демонстрирует принципиальную позицию честного профсоюзного лидера и отсутствие всякого политиканства. Стоит обратить внимание на его участие в прямых эфирах практически на всех основных телеканалах Великобритании: от BBC до itv и Channel 4. Чёткая аргументация по насущным проблемам рабочего класса вкупе с принципиальностью позиции позволила показать всю недалёкость журналистов крупнейших СМИ Британии и их роль обслуги на побегушках у крупного капитала.

Отдельно стоит отметить позицию лейбористов. Блэйрист сэр Кир Стармер, сменивший на посту руководителя партии Джереми Корбина, не поддерживает забастовки и даже запретил членам Парламента от Лейбористской партии присоединяться к бастующим работникам на линиях пикетов, чем выразил откровенно соглашательскую позицию нынешних плюшевых лейбористов, захвативших власть в партии в результате чётко спланированной операции.

Динамика коллективных действий британских рабочих продолжает нарастать: вслед за железнодорожниками забастовки начали уборщики и администраторы Госпиталя Святого Георга в Лондоне (одной из крупнейших учебных больниц в Европе), работники домов престарелых компании St. Monica Trust в нескольких графствах. Уже провели голосование о готовности к забастовке 500 багажных работников аэропорта Хитроу (94,7% за забастовку), топливозаправочной компании AFS в Хитроу (93% за забастовку), 2400 управляющих отделениями Королевской почты (86% за забастовку), работники ещё 11 500 отделений Королевской почты, входящие в профсоюз CWU (97,3% за забастовку), 28 400 работников телекоммуникационной компании Openreach (95,8% за), 10 300 работников British Telecom (91,5% за) и работники паромной компании Red Funnel (88% за забастовку).

74-летие со дня создания современной системы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS) медицинские и немедицинские работники готовятся отметить массовыми забастовками, столкнувшись с теми же проблемами, что и железнодорожники. Профсоюз школьных учителей NASUWT будет проводить голосование о проведении забастовки, если правительство не одобрит повышение зарплаты на 12%. Волне коллективных действий не может помешать даже вступившая в силу в 2017 году модифицированная версия закона о профсоюзах времён Тэтчер (Trade Union Act), в котором право работников на законную забастовку ограничено, а процедура её начала усложнена.

В условиях системного кризиса капитализма, всё более погружающегося в мировой конфликт, солидарность – это единственный действенный инструмент борьбы наёмных работников за свои права. Однако, пока ещё ни в одной стране мира не появилось по-настоящему массового низового движения, ставящего целью преодоление капитализма. На текущем этапе левым силам повсеместно необходимо как минимум устанавливать контакты и всячески поддерживать деятельность любых организовавшихся рабочих: как для получения активистами ценного практического опыта и избавления от «детских болезней» и иллюзий, так и для ведения идеологической и просветительской работы в среде работников различных отраслей и трансформации их экономических требований в политические.

Источник: https://telegra.ph/Profsoyuzy-Britanii-perehodyat-v-nastuplenie-07-14