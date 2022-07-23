“Люди из народа” выдвигаются в премьер-министры Британии

Риши Сунак, бывший канцлер казначейства Великобритании, будет претендовать на должность главы правительства королевства и главы консерваторов.

Что известно об этом человеке? Он — потомок иммигрантов индийского происхождения из Восточной Африки. Его отец был врачом, а мать владела аптекой. Родился в 1980 году и получил хорошее образование, закончив Оксфордский университет и получив степень магистра делового управления (MBA) в Стэнфордском университете в США. Исповедует индуизм. Работал аналитиком в банке Goldman Sachs. Был партнёром ряда хедж-фондов и инвестиционных компаний. Точное состояние Риши и его жены до сих пор является предметом журналистских и парламентских расследований, он выдерживает регулярные нападки со стороны лейбористов, обвиняющих его в сокрытии доходов. Тесть Сунака Нараяна Мурти является долларовым миллиардером.

При том, что он, как и Борис Джонсон, был сторонником выхода страны из Евросоюза, у них возникли разногласия по срокам действия договоров о сотрудничестве с Европой. Команда Джонсона настаивала на более радикальном разрыве экономических связей, нежели Сунак.

В этом году Сунак своим приказом снизил топливный сбор (акциз) на 5 пенсов за литр, что было рекордом для Британии (почти на 9%), но это не помогло удержать цены на топливо и все связанные продукты. Он является последовательным сторонником снижения налогов на бизнес, утверждая, что именно это поможет сдержать рост цен. Естественно, такое снижение налогов быстро аукнется сокращением бюджета или же повышением налогов на труд, так что у трудящихся нет большого резона поддерживать его в роли премьера.

Однако, во-первых, решать, будет ли он в этой должности, будет Консервативная партия. А во-вторых, такой политик может канализировать народное недовольство. Примерно так к власти в США приходил Обама. На фоне кризиса 2008 года людям предложили удобную кандидатуру нового человека — первого чернокожего президента. И многие воспринимали его как символ перемен, и естественно, к лучшему. Слёзы радости представителей бедного афроамериканского расового меньшинства, показанные по американским телеканалам в день его победы, были совершенно искренними.

Здесь может быть разыграна такая же карта. Борис Джонсон играл в “человека из народа” благодаря своему поведению обаятельного хама, как бы говоря рядовым британцам: “я не интеллигент, я такое же быдло, как и вы”. И многим это нравилось! Сунак тоже будет преподнесён как “человек из народа”, но по-другому. Это будет “успешный человек, всего добившийся сам”, хотя и происходит он из обеспеченной семьи, и более того, подчеркивает, что именно семье обязан своим образованием. Ещё к тому же и первый цветной премьер Великобритании. Конечно же, это преподносится и будет преподноситься как пример того, что даже потомок иммигрантов, которым, разумеется, тяжко живётся, может благодаря своему упорному труду дойти до самых высот. А любое недовольство политикой Сунака будут стараться преподнести как недалёкий бытовой расизм: “Вы просто ненавидите индусов!” Команда Джонсона уже выступает против назначения Сунака, называя его предателем за недавнюю отставку, вызванную несогласием с политикой премьера. Превосходно! Если уже это говорит команда дискредитировавшего себя Джонсона, который уже достал всех, то тем более симпатии будут на стороне Сунака!

При том, что индийское национальное меньшинство составляет около полутора миллионов (2.3% населения Британии), избиратели индийского происхождения могут рассматриваться как серьёзный электоральный ресурс в дальнейшем на выборах. Дело в том, что их голоса примерно поровну распределяются между партиями с незначительным перевесом в сторону лейбористов. И если у них появится “свой премьер-консерватор”, то их поддержкой сможет заручиться Консервативная партия.

При таком просторе для манипуляций общественным мнением, который создаёт кандидатура Риши Сунака, можно представить, что у него большие шансы на победу.

Соперниками Сунака, в череде многих кандидатов на пост премьера, являются и следующие фигуры.

Олукеми (Кеми) Бэйднок — министр по вопросам равноправия и местного самоуправления. Дочь нигерийских иммигрантов (отец-врач, мать — профессор психологии), проведшая юность в США и Нигерии, затем вернувшаяся в Британию в возрасте 16 лет. Окончила университет Сассекса, получив профессию IT-специалиста (разработчик программного обеспечения), затем работала, разумеется, аналитиком в банке (Royal Bank of Scotland), затем на топ-менеджерских должностях в банке Coutts и издании The Spectator. Достойная соперница Сунака, тоже способная стать “выразителем надежд на перемены” не хуже него. Успешная женщина, и разумеется, из низов, и всего добившаяся сама. Ей даже в молодости приходилось работать в фастфуде!

Можно сказать, что с точки зрения спекуляции на стремлении к переменам Бэйднок даже больше подходит на роль главы правительства — она ещё и женщина, а не только цветная. Но женщина, Тереза Мэй, уже была во главе правительства. Что касается связей в кругах британской элиты, то у Бэйднок их меньше, чем у Сунака.

Суэлла Браверман, урождённая Фернандес, генеральный атторней Англии и Уэльса. Потомок индийских иммигрантов из Кении и Маврикия, окончившая Кембриджский университет (Куинз-Колледж). Тоже, разумеется, всего добилась сама. Будет достойной соперницей Сунака, поскольку и женщина, и цветная, и представитель религиозного меньшинства (буддистка). При этом придерживается жёстких правых взглядов, в частности, является сторонницей депортации нелегальных мигрантов в Руанду. Называет себя “дочерью Британской империи”. Наверняка будет “достойно нести бремя белого человека”

Пока по опросам наибольшие шансы из них имеет Сунак, лидирующий по результатам одного из опросов, в котором участвовало 2000 человек. Как видим, подобные кандидаты вполне могут заручиться поддержкой Консервативной партии, чтобы потом успокаивать многих британцев по старой обкатанной схеме. Простые люди из народа, к тому же цветные. Вспомним Обаму и поймём, что это, увы, работает.

P.S. В финальный тур выборов вышли Риши Сунак и Лиз Трасс.

Азат Абдуллатыпов

Источник: Красное ТВ