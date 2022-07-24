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BadComedian и спор о пропаганде

Полковник Васин приехал на фронт

Со своей молодой женой.

Полковник Васин созвал свой полк

И сказал им: Пойдем домой.

Мы ведем войну уже семьдесят лет,

Нас учили, что жизнь — это бой,

Но по новым данным разведки

Мы воевали сами с собой.

Я видел генералов,

Они пьют и едят нашу смерть,

Их дети сходят с ума

От того, что им нечего больше хотеть.

А земля лежит в ржавчине,

Церкви смешали с золой.

И если мы хотим, чтобы было куда вернуться,

Время вернуться домой.

Борис Гребенщиков. «Поезд в огне»

Очередной обзор, опубликованный в YouTube Евгением Баженовым (он же BadComedian), вызвал неожиданно бурную реакцию в социальных сетях. На Баженова набросились с разных сторон — российские госпатриоты, украинские национально-озабоченные блогеры, левые догматики и либералы. Кто-то обвиняет создателя ролика в левачестве, а другие, напротив, возмущаются тем, что он не выступил с принципиальными классовыми позициями и не призвал… В общем, к чему нужно призывать, все знают сами, только повторять вслух нельзя, благо в России уже не сажают за мысли, но зато безжалостно карают за произнесение некоторых слов.

Проблема в том, что Баженов, опубликовав ролик, посвященный фильмам, продвигающим украинскую и российскую пропаганду, не просто разоблачил позиции обеих сторон, но и продемонстрировал, что обе стороны прибегают к одним и тем же аргументам, к одним и тем же образам, да и вообще продвигают одну и ту же идеологию. Отсюда легко сделать вывод, что конфликт вообще не идеологический, а речь идет не о ценностях «украинской свободы» или «русского мира», а о конкретных интересах, про которые пропагандисты обеих сторон предпочитают умалчивать. Кстати, про эти интересы, ради которых солдаты отправлены сражаться в сопредельное государство, автор видео говорит совершенно конкретно. Не об абстрактной любви к Родине идет речь, а о конкретных объектах, предприятиях, о финансовых потоках и транспортных коридорах, в свою очередь генерирующих те самые финансовые потоки.

Вполне понятно, что в ответ на Баженова нападают не только те, кто отвечает за идеологическое оболванивание граждан с той или другой стороны, но и те, кто соглашаясь с ним в мелочах, одновременно предъявляют моральное обвинение: в сложившейся ситуации, независимо от содержания идеологии той или другой стороны, неправильно будет ставить их на одну доску, учитывая то, на чьей территории ведутся боевые действия и то, как они ведутся. Это совершенно логично, но в том-то и дело, что речь в ролике Баженова не о военных действиях, а именно об идеологии.

Не думаю, что кто-то из противников т. н. спецоперации изменит своё мнение о ней, посмотрев ролик Баженова. И не потому даже, что их мнение уже вполне сложилось. Просто в ролике нет ничего такого, что могло бы использоваться для оправдания и обоснования военных действий. Ведь не можем же мы утверждать, будто российская армия отправилась в поход для того, чтобы наказать соседнюю страну за то, что там производят идиотские сериалы как две капли воды похожие на наши! Напротив, BadComedian последовательно деконструирует мифы, которыми наполнено российское телевидение.

А вот украинских зрителей BadComedian может заставить задуматься. Но вовсе не о том, что стрельба по ним крылатыми ракетами или другими снарядами — дело богоугодное и правильное. Просто обнаружив, что их собственные пропагандисты заимствуют большую часть своих аргументов и образов из идейного арсенала неприятеля, украинские зрители вполне логично придут к выводу о том, что расчеловечивание граждан соседней страны (даже ведущей против них военные действия) — не лучший ответ на происходящее. Ни с политической, ни с моральной точки зрения. Взаимному озлоблению должен быть противопоставлен радикальный гуманизм. Без этого невозможно ни сохранение и демократическое развитие Украины, ни освобождение России. А трезвый взгляд и здравый смысл, демонстрируемые в видео Баженова, сами по себе в нынешних условиях становятся высшей формой радикализма, подрывающего основы иррационализма и безумия, предлагаемых нам в качестве обоснования существующего порядка вещей.

Потому-то, независимо от того, что говорит Баженов про украинских киноделов, главной жертвой ролика является именно российская пропаганда. И её зрители. Трудно представить, что наносит идеологии олигархического «Русского мира» более серьезный и роковой удар, чем констатация очевидного тождества этих идей — с идеями противника, объявленными «нацистскими». Ведь всё психологическое обоснование военных действий, которые ведутся на чужой территории, состоит в том, что «они» — какие-то совершенно другие, противоположные нам, что у них какая-то очень страшная, опасная для нас идеология, что они одним фактом своего существования представляют угрозу, что они «оболванены» пропагандой (и поэтому их надо не переубеждать, а сразу убивать). И вдруг выясняется, что никакой особой другой идеологии там нет, что всё «оболванивание» сводится к тому, что украинский политический телевизор с небольшими изменениями повторяет то же самое, что и российский. Короче, получается как в известной песне Бориса Гребенщикова: «по новым данным разведки мы воевали сами с собой».

Бессмысленность происходящего становится тем более очевидной, что новости с каждым днем сами превращаются в демотивирующий фактор для тех, кто поверил Владимиру Соловьеву, Дмитрию Киселеву, Маргарите Симоньян и всем прочим, несть им числа. Пропаганда начинает противоречить самой себе и путаться в показаниях. А потому удар, нанесенный ей сейчас фильмом Баженова, оказывается, если и не смертельным, то крайне болезненным.

Разумеется, многим хочется услышать от автора роликов о плохом кино политическое высказывание и программное заявление, одно из тех, на которые так щедры маленькие радикальные группы с ограниченным влиянием в обществе. Проще всего в ответ напомнить, что Евгений Баженов всё же не является политической фигурой, да и говорит он вообще не о спецоперации, а о кино, причем — снятом до её начала. Но давайте зададимся более серьезным вопросом: какую цель мы достигаем подобными заявлениями? Судьба конфликта на Украине определяется не нашими пацифистскими речами, а тем, что происходит непосредственно на месте событий. Мы не можем, с нашими ограниченными ресурсами, повлиять на их исход, но мы можем и должны влиять на общественное мнение в России, демонстрируя пустоту, противоестественность официального дискурса, его враждебность отечественной культуре и интересам большинства населения. Именно то, что и делает BadComedian своими роликами.

И конечно, очень удобно, сидя в социальных сетях под анонимными аккаунтами, писать смелые посты, критикуя тех, кто действует открыто, публично, рискуя непосредственно столкнуться со всей мощью репрессивной машины. Да, границы собственной смелости каждый определяет самостоятельно. Исходя не только из уровня риска, но и из его целесообразности. Поставить всё на карту ради одного высказывания? Да, это возможно. Иногда это бывает даже необходимо. Но тут важно не только содержание высказывания, но и тот определенный момент, когда оно прозвучит.

Не сомневаюсь, мы ещё будем разбираться с той ролью и той ответственностью, которую несет российская госпропаганда за произошедшие в ходе конфликта разрушения, за жертвы с обеих сторон, не говоря уже об искалеченных мозгах миллионов зрителей. Всему своё время. Счет будет предъявлен и оплачен. Но это задача, решать которую будут уже совершенно иные люди и иными способами.

Напоследок позволю себе пространную цитату из выступления Максима Шевченко, с некоторых пор нашего постоянного автора.

«BadComedian (Евгений Баженов) сделал серьёзный вклад в формирование будущего, в котором империализм (а, может быть, и капитализм в целом) будет восприниматься как зло и преступление против человечества.

За четыре дня двух с половиной часовой фильм посмотрели более 8 млн человек в разных странах.

Надеюсь, что больше всего смотрящих в России и Украине.

Основаная аудитория — молодые люди, которые привыкли прикалываться жестким и остроумным шуткам BadComedian, уничтожавшему в своих обзорах халтурщиков от кино.

Но сейчас такие времена, когда «клюквенный сок» и актерство на экране оборачиваются реальной кровью и страданиями в реальной жизни.

Именно этой связи между взаимной пропагандой ненависти и национальной исключительности, которой занимались по поручению правящего капитала, с 1991 года, пропагандисты обеих стран, и происходящей сегодня трагедии, посвятил обзор BadComedian.

Смеяться в этом обзоре не хочется даже там, где обычно от души хохочешь над тупостью, глупостью и чванством власть имущих и их информационной обслуги.

Баженов мне все больше напоминает Тиля Уленшпигеля, который прошёл, по ходу великого романа Шарля де Костера, путь от площадного шута и пересмешника до повстанца-гёза, смех которого на фоне бесконечной тирании и беззакония звучит как призыв к борьбе.

Здравый смысл — это и есть сегодня главная платформа сопротивления злу.

Власти и капиталисты разных стран хотят лишить нас рассудка и сделать оловянными солдатиками, которыми они будут играть в свои кровавые игры.

Мы же должны не поддаваться и понимать, что у русских, украинцев, да и всех народов на Земле, — общая судьба и общие цели борьбы: против жестокой тирании капитала и служащей ему государственной машины.

Спасибо, Евгений, за внятное вспоминание об этом».