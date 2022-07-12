Конец скандинавского идеала

Во время холодной войны страны Скандинавии в основном рассматривались как пример просвещенного, антимилитаристского общества, ведомого принципами социальной справедливости, и обладающими моральным превосходством над двумя противоположными полюсами современности — США и СССР. Лучше всего эту модель демонстрировали две страны — Швеция и Финляндия.

Эти страны объединяет долгая общая история: веками Финляндия была частью Швеции, пока в ходе наполеоновских войн, Швеция не уступила её России. С 1814 года Швеция стала избегать войн, либо объявлять себя нейтральной стороной как во время Второй Шлезвигской (Австро-прусско-датской) войны 1864 года.

История Финляндии не была такой тихой и мирной. Являясь автономией в составе Российской Империи, она в 1906-м году первой в Европе получила всеобщее избирательное право. Русская революция привела Финляндию как к независимости, так и к гражданской войне 1918-го года, между финскими красными и белыми, в которой местные белые победили при поддержке Германии. Затем, недавно получившая независимость Финляндия, вступила в российскую гражданскую войну, из которой вышла в 1920 году после подписания Тартуского мирного договора. Несмотря ни на что, Финляндия оставалась демократической. Социал-демократы были допущены до выборов, и с 1920-х годов стали входить в коалиционное правительство

На протяжении 1920-х и 1930-х годов социал-демократия набирала силу в Швеции, Финляндия же в те годы прошла через период турбулентности, включавший провальное фашистское восстание 1930-го года. В Швеции социал-демократическая партия пришла к власти в 1932 году и оставалась в правительстве, одна или в коалиции, до 1976 года. Благодаря своим социальным реформам и этическому лидерству, отражавшимся в активной внешней политике, социал-демократическая Швеция стала витриной Скандинавской модели.

Соглашение с Советским Союзом.

Между тем, после двух войн против Советского Союза (Советско-финская и Вторая мировая война), в Финляндии произошли серьезные электоральные изменения, следствием которых стала победа на выборах Социал-демократической партии Финляндии и нового, более левого Демократического Союза народа Финляндии. Для выхода из войны в 1944 году Финляндии пришлось дистанцироваться от немцев, а также пойти на территориальные уступки Союзу. В 1948 году Финляндия стала единственной некоммунистической страной, подписавшей соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с СССР. Она отказалась от помощи США по плану Маршала и стала по факту нейтральной.

В 1952 году, премьер-министр Финляндии Урхо Кекконен, произнёс сильную речь в поддержку мира, в которой подчеркивались нейтралитет Финляндии и её скандинавская идентичность. Одновременно, когда социал-демократическое движение достигло господства в странах Скандинавии, Кекконенская политика невмешательства позволила Финляндии применить шведскую модель с некоторыми изменениями, и построить демократическое государство всеобщего благосостояния. Этот период также был временем резкого экономического роста, быстрого технологического развития, урбанизации и сокращающегося неравенства.

Активный интернационализм Швеции проистекал из общественных ценностей, которые влияли на ее внешнюю политику. Предполагаемое превосходство скандинавской социальной модели, казавшейся рациональной, просвещенной и миролюбивой, во многом основывалось на том, что военное напряжение там было гораздо ниже, чем в центральной Европе. И это несмотря на то, что Норвегия и Дания являлись членами НАТО, а Финляндия имела соглашения с СССР. В 1955 году Финляндия присоединилась к Северному совету, основанному Норвегией, Швецией, Исландией и Данией тремя годами ранее. С 1950-х этот межпарламентский форум позволил установить свободное перемещение граждан между государствами членами совета, общий рынок труда и общие системы социальной защиты.

После развала СССР, вопрос о том есть ли будущее у скандинавской модели вновь встал на повестку дня, однако, суть этого вопроса была скорее в том, существует ли какая-то социально ориентированная демократическая альтернатива неолиберальной глобализации под руководством США. Изменения, начатые в 1970-х, делали неотложным решение данного вопроса. Подъем транснациональных корпораций, борьба за фонды трудящихся и первый нефтяной кризис в 1976 году привели Швецию к первому за 44 года поражению социал-демократов.

Когда социал-демократы вернулись к власти в 1982 году, их “третий путь” был предопределен скорее в качестве компромисса между социал-демократией и неолиберализмом, чем между капитализмом и социализмом. Новое правительство также пыталось использовать финансовую либерализацию как инструмент макроэкономической политики, повышавшей влияние глобальных рынков капитала на шведский платежный баланс и процентные ставки, и в конце концов решило дерегулировать финансовые рынки. Этому примеру в середине 1980-х последовали Финляндия и Норвегия. Финансовая дерегуляция привела к циклу взлетов и падений, и крупному банковскому и валютному кризису в начале 1990-х. Этот кризис был в особенности тяжелым в Финляндии, так как он наложился на распад СССР, и последовавший за распадом коллапс торговых отношений между ними.

“Финляндизация” под атакой

После холодной войны, сторонники неолиберализма атаковали “Финляндизацию”. В каждой скандинавской стране тогда говорили о необходимости идти в ногу со временем. Для каждой социальной проблемы был неолиберальный рецепт её решения, состоявший из жесткой экономии, снижения налогов, приватизации, привлечения внешних подрядчиков и применения теории управления.

В 1990-х вскрылись тесные связи Швеции с НАТО во время Холодной войны. Швеция всё ещё была лидером скандинавских стран, но безвозвратно уводила их от скандинавской модели. Финляндия вслед за Швецией подала заявку на членство в ЕС в 1992 году. Норвежское правительство также подало заявку, но проиграло референдум о присоединении в 1994 году. Финляндия и Швеция вступили в ЕС в 1995.

Финляндия и Швеция были определены как европейские и западные страны, в отличие от нейтральных стран Скандинавии. Тем не менее, некоторое время две эти идентичности сосуществовали, а возможно и до сих пор сосуществуют. Это также было временем начала дебатов о вступлении в НАТО. С 1994 года Финляндия и Швеция принимали участие в программе НАТО “партнерство ради мира”. В частности, финские вооруженные силы присоединились к системам НАТО и недавно решили купить 64 истребителя F-35, способных нести ядерное оружие. В 2000-х и 2010-х годах, обе страны принимали участие в НАТОвских операциях по “поддержанию мира” и обе подписали соглашение НАТО о поддержке принимающей страны.

Дальнейший сдвиг вправо?

Реакция на российско-украинский конфликт основана во многом на этих постепенных изменениях в общественном сознании, медиа-повеcтке и политической риторике, которые готовили почву для дальнейшего сдвига вправо. В этом смысле, конфликт и его влияние на общественное мнение лишь стали предлогом для завершения, начатого задолго до этого, процесса вступления в НАТО. Членство в НАТО будет иметь далеко идущие последствия как для самих Финляндии и Швеции, так и для всей системы международных отношений в Европе и мире. Это событие сигнализирует о конце скандинавского прогрессивного интернационализма — как минимум на данный момент.

Часто говорят, что нейтралитет — это опора шведской национальной идентичности, в то время как у Финляндии он был основан в большей степени на прагматизме и политическом реализме. С надеждой, что Холодная война трансформируется, внешняя политика Финляндии стала несколько более активной и новаторской, о чем свидетельствует процесс, завершившийся совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 году в Хельсинки. Кекконен надеялся, что Финляндия станет строителем мостов между Западом и Востоком. Идея заключалась в том, чтобы преодолеть дилемму безопасности посредством укрепления доверия и разоружения, и создать нормативную базу для будущего сближения блоков.

Ставка на лучшее сдерживание

В то время как в ходе Холодной войны страны Северной Европы пришли к созданию плюралистического сообщества безопасности между собой и способствовали солидарности и общему благу в своих внешних отношениях, решение о вступлении в НАТО было принято на фоне милитаризации общества и новой веры в способность военной мощи предотвратить войну за счет лучшего сдерживания. Расширение НАТО базируется на теории сдерживания, включающей ядерное сдерживание, которое основывается на предположении, что акторы действуют, исходя из рациональной логики.

Концепция общего блага исчезла из этих дискуссий, за исключением надежды на то, что стабильность может быть достигнута с помощью принципа сдерживания, внушающего страх тому, кого боятся. Его логическое завершение — гарантированное взаимное уничтожение.

Во времена Холодной войны нейтралитет рассматривался — по крайней мере иногда — как попытка предотвратить мировой конфликт, угрожающий человечеству, но сегодня он является частью узкой стратегии гарантированного взаимного уничтожения. Более того, страх перед Россией подпитывает упрощенный миф о противостоянии между героическими защитниками свободы и империей зла.

Вооруженный конфликт России и Украины толкнул Финляндию и Швецию в объятия НАТО. Однако их заявления о вступлении являются еще одним шагом в эскалации напряженности между Россией и НАТО и, в меньшей степени, между Россией и ЕС. Расширение НАТО на восток продолжающееся с 1990-х годов является ключевым фактором нынешнего конфликта. Мир не был так близок к ядерной войне со времен Карибского кризиса 1962 года, и любой дальнейший шаг в этом направлении опасен. Членство в НАТО влечет за собой приверженность ядерному сдерживанию, а это означает, что мы вряд ли увидим какие-либо попытки укрепления доверия или разоружения со стороны Финляндии и Швеции в обозримом будущем. Скандинавская идея почти исчезла.

Решение Швеции и Финляндии не только несёт угрозу дальнейшей эскалации конфликта России и НАТО, но и увеличивает зависимость ЕС от США. Еще более серьезно то, что усиливается процесс разделения мира на два лагеря и военная взаимозависимость. Расширение НАТО вызывает беспокойство не только в России, но и на всём глобальном Юге и Азии. Это ничем не отличается от беспокойства австралийцев и американцев из-за недавно подписанного соглашения о безопасности между Китаем и Соломоновыми Островами.

Текущее развитие событий напоминает процессы, которые привели к началу Первой Мировой войны: на данный момент глобальная военная катастрофа уже не может быть предотвращена. Даже если этого не случится в ближайшем будущем, текущие процессы являются частью глобальной тенденции, результаты которой могут проявиться в ближайшие 10–20 лет, если только ход мировой истории не изменится, например, в результате появления нового движения неприсоединения. Финляндия и Швеция со своим решением о присоединении к НАТО сейчас находятся на неверной стороне истории.

Хейкки Патомяки

Перевод Артура Мартыгина

Источник: https://www.thenation.com/article/world/finland-sweden-nato/