Беседа на тему: Образование коминтерна

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

Образование коминтерна

(из цикла: «История Русской революции»)

24 ДЕКАБРЯ (суббота) в 19.00

докладчик: проф. И.Г. Абрамсон

Беседа проводится в онлайн-формате

В 1919 г., в Москве, на встрече делегаций коммунистических и других левых партий по инициативе РКП(б) и лично В.И. Ленина был учреждён Третий, Коммунистический Интернационал. Эта встреча, в которой приняли участие 52 делегата от 35 партий и групп из 21 страны мира, после учреждения на ней Коминтерна была преобразована в его Первый Конгресс. Всего в 24-летней истории Коммунистического Интернационала было 7 конгрессов, собиравших марксистов со всех континентов. Последний, 7-ой, состоялся в Москве в 1935 г.; в Москве же располагался центральный офис Интернационала.

Основная задача Коминтерна, его миссия, состояла в изучении и распространении опыта большевиков с учетом конкретной социально-экономической специфики каждой страны. А сверхзадача Интернационала, которую настойчиво артикулировал Л.Д. Троцкий, – подготовка мировой социалистической революции.

Между конгрессами работой Коммунистического Интернационала руководил избираемый на них Исполком, во главе которого последовательно стояли Н.И. Бухарин, Г.Е. Зиновьев, Г. Димитров.

В 1943 г., в разгар Второй мировой войны, по настойчивому предложению И.В. Сталина Коминтерн был распущен. Проходившие после войны встречи делегатов компартий, гостей съездов КПСС, разумеется, нельзя по их значимости сравнивать с постоянной работой органа, координирующего деятельность марксистских партий.

Сведения о докладчике:

Абрамсон Иосиф Григорьевич – доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета; главный научный сотрудник Научно-испытательного центра “Гипроцемент-Наука”; член Координационного совета и Правления Санкт-Петербургского союза ученых; почетный член Московского общества испытателей природы; автор многочисленных статей, в том числе по философии и политологии.

Ссылка для регистрации на беседу:

https://muss-event.timepad.ru/event/2273637/

Просьба регистрироваться до вечера 23 декабря.

Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам

Телефон для справок: 8(909)943-90-76 (Дмитрий)

E’mail: muss-96@yandex.ru