Просмотр и обсуждение художественного фильма: «Следствие закончено, забудьте».

Молодежный университет современного социализма проводит

демонстрацию и обсуждение художественного фильма:

«Следствие закончено, забудьте».

Италия-Франция, 1971

режиссер: Дамиано Дамиани

21 декабря (среда) в 19.00

Встреча проводится в клубе «Только сами»

(ст. метро «Смоленская» (Филевская линия), проезд Шломина, д. 6,

подъезд 2, подвал)

(из цикла «Итальянский политический кинематограф 1960-1970-х гг. – кульминация культурной гегемонии левых в Европе»)

«Следствие закончено, забудьте» – один из лучших фильмов Дамиано Дамиани – пик его творчества. Наряду с другой картиной режиссера «Признание комиссара полиции прокурору республики» (1971) эта лента вошла в золотой фонд итальянского кино. А актуальность ее с годами только возросла… Махинации бизнесменов, срастание бизнеса и власти, результатом чего становятся страдания простых людей, – все это до боли знакомо и продолжается в наши дни. На все эти социальные язвы Д. Дамиани смотрит сквозь призму тюремного быта.

Молодой архитектор Джованни Ванци (Франко Неро) сбил женщину на пешеходном переходе. На время следствия его помещают в тюрьму, где он знакомится с ее обитателями: матерыми уголовниками, убийцами, сумасшедшими, жестокими надзирателями и крупным чиновником Сальваторе Роза, который сел, чтобы прикрыть махинации своих начальников. Но и здесь этот человек чувствует себя королем. Очень быстро Ванци убеждается, что в тюрьме те же порядки, что и за ее стенами: неравенство людей, подкуп, господство мафии. Здесь также правят деньги и влияние. Здесь все доносят друг на друга.

Через некоторое время главного героя подсаживают в камеру к инженеру Пезенти (Риккардо Куччолла), на которого точит зуб крупная компания и ряд чиновников. Они на все готовы, чтобы заставить этого человека замолчать, ибо он обладает неоспоримыми доказательствами их вины в гибели тысячи человек на строительстве плотины. Постепенно Ванци понимает, что он марионетка в невидимых и могущественных руках и что его используют для ликвидации последнего свидетеля свершившихся злодеяний. На его глазах мафиози зверски расправляются с Пезенти, отказавшимся скрыть имена крупных дельцов, виновных в катастрофе. Убийцы принуждают Ванци засвидетельствовать «самоубийство» инженера. Его шантажируют, терроризируют, угрожают такой же расправой…

Картина поражает своей необыкновенно реалистичностью. Тюрьма в ней – одна из самых реалистичных тюрем в мировом кино. Ее обитатели смотрятся очень достоверно. На примере главного героя великолепно показано как тюрьма за несколько дней превращает приличного человека в измученное унижениями и пытками существо, готовое на все ради облегчения своих страданий. Режиссер мастерски вырисовывает характеры и второстепенных персонажей. Начальник охраны поначалу кажется честным человеком. Однако его сын, окончивший университет, отчаивается найти приличную работу, и начальник охраны начинает плясать под дудку заключенного Сальватора Роза в обмен на обещание того помочь устроить сына в хорошую компанию. Постепенно этот человек становится не лучше преступников, содержащихся в тюрьме.

Особого внимания заслуживает музыка, написанная знаменитым Эннио Морриконе. В фильме ее почти нет. Тем лучше запоминаются несколько мрачных мелодий к отдельным сценам, которые создают гнетущую атмосферу и усиливают жутковатое впечатление от картины. При этом надо отметить, что чрезвычайно тяжелый фильм Д. Дамиани пронизан тонким итальянским юмором, выгодно отличающим его от подавляющего большинства «тюремных» кинолент.

Фильм снят по мотивам романа Лероса Питтони «За тюремной решеткой». Авторы сценария Д. Дамиани, М. Де Рита и А. Майури; оператор К. Рагона; художники У. Турко и М. Картени; в главных ролях Франко Неро, Жорж Вильсон, Джон Стайнер, Риккардо Куччолла, Ферруччо Де Череза.

Как добраться до клуба:

Станция метро «Смоленская» Филевской линии, выход там один. Выйдя на улицу, нужно повернуть направо и идти до церковных ворот. Потом еще раз повернуть направо и идти вдоль церковной ограды, справа будет сквер. После того, как ограда закончиться, взять чуть правее и пройти сквозь арку дома №6 (табличка с номером на доме есть). Войдя во двор, повернуть направо, к ближайшему подъезду. Это очень близко от метро!

В Н И М А Н И Е !

Встреча у подъезда за 5-10 минут до начала мероприятия.

Опоздавших просим звонить по контактному телефону.

Телефон для справок: (909)943-90-76 (Дмитрий).

E’mail: muss-96@yandex.ru