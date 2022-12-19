Дайджест новостей на 19 декабря
[В мире]
Глава МИД Франции заявила, то Европе следует искать большей автономии от США
Американские хайтек-компании массово увольняют сотрудников и сокращают издержки
В Молдавии и Приднестровье вслед за Украиной сообщили об отключении света
Взрыв в центре Стамбула 11 ноября. Главное
[Внешняя политика]
Песков заявил, что украинцы остаются без электричества из-за нежелания Киева вести переговоры с Россией
Глава НАТО не увидел признаков подготовки России к военным действиям против альянса
«Росатом» предупредил о риске атомной катастрофы на Запорожской АЭС
Украина приостановила прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба»
[Внутренняя политика]
Госдума разрабатывает проект о предоставлении мужчинам декретного отпуска
Минюст предложил разрешать обвиняемым продолжать заниматься бизнесом
Екатеринбургских чиновников пересаживают с японских машин на корейские
Чем займется «Группа по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры»
[Экономика]
Для жителей Среднего Урала взносы на капремонт вырастут на 40%
В городах России сократили 200 маршрутов общественного транспорта
Оборот ювелирного рынка в России за I полугодие 2022 года достиг 140 млрд рублей, то на 1,3% меньше аналогичного показателя прошлого года
Оборот Ozon за девять месяцев 2022 года вырос до 535,2 млрд рублей
[Общество]
Как проходит мобилизация в Саратовской области
В регионах отчитались о росте числа браков на фоне мобилизации
Представители общественности требуют приостановления мобилизации в Кабардино-Балкарии
Повестки принесли семье мобилизованного и погибшего адвоката Никифорова из Петербурга
[Происшествия]
Следствие проверит видео с казнью «бывшего заключенного из ЧВК Вагнера»
[Пенсии]
Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Минтруда заявили о наличии средств для выплат пенсий в новых регионах
Число работающих пенсионеров в России снизилось до минимума за 18 лет