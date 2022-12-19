Главная Рубрики События 2022 Декабрь 19 Дайджест новостей на 19 декабря

Дайджест новостей на 19 декабря

 

Дайджест новостей на 19 декабря

 

[В мире]

 

Глава МИД Франции заявила, то Европе следует искать большей автономии от США

 

Американские хайтек-компании массово увольняют сотрудников и сокращают издержки

 

В Молдавии и Приднестровье вслед за Украиной сообщили об отключении света

 

Взрыв в центре Стамбула 11 ноября. Главное

 

[Внешняя политика]

 

Песков заявил, что украинцы остаются без электричества из-за нежелания Киева вести переговоры с Россией

 

Глава НАТО не увидел признаков подготовки России к военным действиям против альянса

 

«Росатом» предупредил о риске атомной катастрофы на Запорожской АЭС

 

Украина приостановила прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба»

 

[Внутренняя политика]

 

Госдума разрабатывает проект о предоставлении мужчинам декретного отпуска

 

Минюст предложил разрешать обвиняемым продолжать заниматься бизнесом

 

Екатеринбургских чиновников пересаживают с японских машин на корейские

 

Чем займется «Группа по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры»

 

[Экономика]

 

Для жителей Среднего Урала взносы на капремонт вырастут на 40%

 

В городах России сократили 200 маршрутов общественного транспорта

 

Оборот ювелирного рынка в России за I полугодие 2022 года достиг 140 млрд рублей, то на 1,3% меньше аналогичного показателя прошлого года

 

Оборот Ozon за девять месяцев 2022 года вырос до 535,2 млрд рублей

 

[Общество]

 

Как проходит мобилизация в Саратовской области

 

В регионах отчитались о росте числа браков на фоне мобилизации

 

Представители общественности требуют приостановления мобилизации в Кабардино-Балкарии

Повестки принесли семье мобилизованного и погибшего адвоката Никифорова из Петербурга

 

[Происшествия]

 

Следствие проверит видео с казнью «бывшего заключенного из ЧВК Вагнера»

 

[Пенсии]

 

Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

 

В Минтруда заявили о наличии средств для выплат пенсий в новых регионах

 

Число работающих пенсионеров в России снизилось до минимума за 18 лет

Рабкор.ру
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19-12-2022 События, , 57
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