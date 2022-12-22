Дайджест новостей на 22 декабря
[В мире]
Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру на пост президента США в 2024 году
Илон Маск поставил ультиматум оставшимся сотрудникам Twitter
Илон Маск закрыл офис из-за угрозы диверсий
[Внешняя политика]
Главы СВР и ЦРУ впервые встретились с начала военной операции на Украине
США порекомендовали Украине сформулировать «реалистичные» переговорные требования
Польша намерена отобрать у России канал доставки газа в Европу
[Внутренняя политика]
«Справедливая Россия» планирует внести поправки об силении роли государства в сфере культуры
В Петербурге собираются снести дома 1957–1970-х годов. Что известно о реновации?
Работодателям будет проще нанимать подростков
[Экономика]
Месячные объемы продаж автомобилей в РФ начали падать
Россияне стали массово снимать наличность
Четыре предприятия встали из-за мобилизации инженера из Бердска
[Общество]
Мобилизованные тюменцы получили первые выплаты. Самое большое вознаграждение – 1081 рубль
Мобилизованные жители Башкирии получили первые выплаты. Их семьи жалуются, что на эти деньги невозможно прожить
Суд в Петербурге впервые признал незаконной мобилизацию местного жителя
[Наука]
Совместная российско-сирийская экспедиция пройдет в Пальмире осенью
Осенью 2022 года запланированы масштабные раскопки у Триумфальной арки Пальмиры
[Культура]
Пиотровский заявил, то зарубежная аудитория сохраняет интерес к онлайн-продуктам Эрмитажа