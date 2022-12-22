Главная Рубрики События 2022 Декабрь 22 Дайджест новостей на 22 декабря

Дайджест новостей на 22 декабря

 

Дайджест новостей на 22 декабря

 

[В мире]

 

Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру на пост президента США в 2024 году

 

Илон Маск поставил ультиматум оставшимся сотрудникам Twitter

 

Илон Маск закрыл офис из-за угрозы диверсий

 

[Внешняя политика]

 

Главы СВР и ЦРУ впервые встретились с начала военной операции на Украине

 

США порекомендовали Украине сформулировать «реалистичные» переговорные требования

 

Польша намерена отобрать у России канал доставки газа в Европу

 

[Внутренняя политика]

 

«Справедливая Россия» планирует внести поправки об силении роли государства в сфере культуры

 

В Петербурге собираются снести дома 1957–1970-х годов. Что известно о реновации?

 

Работодателям будет проще нанимать подростков

 

[Экономика]

 

Месячные объемы продаж автомобилей в РФ начали падать

 

Россияне стали массово снимать наличность

 

Четыре предприятия встали из-за мобилизации инженера из Бердска

 

[Общество]

 

Мобилизованные тюменцы получили первые выплаты. Самое большое вознаграждение – 1081 рубль 

 

Мобилизованные жители Башкирии получили первые выплаты. Их семьи жалуются, что на эти деньги невозможно прожить

 

Суд в Петербурге впервые признал незаконной мобилизацию местного жителя

 

[Наука]

 

Совместная российско-сирийская экспедиция пройдет в Пальмире осенью

 

Осенью 2022 года запланированы масштабные раскопки у Триумфальной арки Пальмиры

 

[Культура]

 

Пиотровский заявил, то зарубежная аудитория сохраняет интерес к онлайн-продуктам Эрмитажа

Рабкор.ру
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22-12-2022 События, , 9
Беседа на тему: Образование коминтернаБеседа на тему: Марксизм и исследовательская программа неоинституционализма
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