Главная Рубрики События 2022 Июнь 23 На предприятии Автомобильный завод “Урал” продолжаются репрессии против рабочих активистов

На предприятии Автомобильный завод “Урал” продолжаются репрессии против рабочих активистов

 

На предприятии Автомобильный завод “Урал” продолжаются репрессии против рабочих активистов

 

На предприятии Автомобильный завод “Урал” , г. Миасс, Челябинская область продолжаются репрессии против рабочих активистов из Независимого профсоюза Независимый профсоюз АО “АЗ “Урал” СПР .

В прошлый раз руководство предприятия пыталось судиться с руководителем профсоюза Анатолием Банных и блогером Андреем Рудым о, якобы, имевшей место клевете. Но суд проиграли.

В этот раз руководство решило не мудрствовать лукаво и, под надуманным предлогом, уволило профсоюзного активиста. Цитата из сообщества независимого профсоюза:

“ПРИКАЗ – СРОЧНО УВОЛИТЬ!

Сегодня за ” неоднократные нарушения якобы трудовой дисциплины” был уволен председатель Местного комитета нашей первички Банных Анатолий Владимирович.
Заметки о предстоящем увольнении и о попытках работодателя соблюсти все процедуры согласно трудового законодательства были у нас в сообществе ранее:
https://vk.com/wall-197520872_2967
https://vk.com/wall-197520872_2885
Мы считаем данное увольнение незаконным, не обоснованным и приложим все возможные усилия для восстановления Председателя на рабочем месте. А если работодатель полагает что убрав таким образом неугодного работника, который отстаивает ( довольно успешно) права всех трудящихся автозавода, решит свои проблемы, глубоко ошибается! Лучше бы направил силы на улучшение условий труда, установление достойного уровня заработной платы, снижение рисков возникновения травматизма и несчастных случаев и пр…
Но нет, проще убрать человека, который не боится заявить о проблемах и заставить работодателя соблюдать закон!
Мы будем бороться за восстановление Анатолия на рабочем месте и отстаивать свою позицию! Просим всех подписчиков сообщества максимально распространить информацию в сети и поддержать тем самым наш профсоюз и председателя МК ППО.”

Справедливым будет потребовать от Автомобильный завод “Урал” немедленно восстановить работника Банных Анатолия Владимировича на рабоче месте в должности.

И, да, если у администраторов официального сообщества Автозавода “Урал” в соцсети “Вконтакте” есть яйца, то пусть разбанят меня в своей группе. А то, как трусливые девочки, закрылись от критики.

Это не по-уральски!

Рабкор.ру
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23-6-2022 События, , , , 20
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