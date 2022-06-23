На предприятии Автомобильный завод “Урал” продолжаются репрессии против рабочих активистов

На предприятии Автомобильный завод “Урал” , г. Миасс, Челябинская область продолжаются репрессии против рабочих активистов из Независимого профсоюза Независимый профсоюз АО “АЗ “Урал” СПР .

В прошлый раз руководство предприятия пыталось судиться с руководителем профсоюза Анатолием Банных и блогером Андреем Рудым о, якобы, имевшей место клевете. Но суд проиграли.

В этот раз руководство решило не мудрствовать лукаво и, под надуманным предлогом, уволило профсоюзного активиста. Цитата из сообщества независимого профсоюза:

“ПРИКАЗ – СРОЧНО УВОЛИТЬ!

Сегодня за ” неоднократные нарушения якобы трудовой дисциплины” был уволен председатель Местного комитета нашей первички Банных Анатолий Владимирович.

Заметки о предстоящем увольнении и о попытках работодателя соблюсти все процедуры согласно трудового законодательства были у нас в сообществе ранее:

https://vk.com/wall-197520872_2967

https://vk.com/wall-197520872_2885

Мы считаем данное увольнение незаконным, не обоснованным и приложим все возможные усилия для восстановления Председателя на рабочем месте. А если работодатель полагает что убрав таким образом неугодного работника, который отстаивает ( довольно успешно) права всех трудящихся автозавода, решит свои проблемы, глубоко ошибается! Лучше бы направил силы на улучшение условий труда, установление достойного уровня заработной платы, снижение рисков возникновения травматизма и несчастных случаев и пр…

Но нет, проще убрать человека, который не боится заявить о проблемах и заставить работодателя соблюдать закон!

Мы будем бороться за восстановление Анатолия на рабочем месте и отстаивать свою позицию! Просим всех подписчиков сообщества максимально распространить информацию в сети и поддержать тем самым наш профсоюз и председателя МК ППО.”

Справедливым будет потребовать от Автомобильный завод “Урал” немедленно восстановить работника Банных Анатолия Владимировича на рабоче месте в должности.

И, да, если у администраторов официального сообщества Автозавода “Урал” в соцсети “Вконтакте” есть яйца, то пусть разбанят меня в своей группе. А то, как трусливые девочки, закрылись от критики.

Это не по-уральски!