Франция без парламентского большинства

Итоги парламентских выборов во Франции поставили страну на грань острого политического кризиса. Блок президента Макрона «Вместе!» вышел на первое место, но получил недостаточно голосов, чтобы иметь парламентское большинство и сформировать правительство.

Коалиция Макрона на основании этих результатов получает 245 мест в нижней палате, а левый блок “Новый народный экологический и социальный союз” (Nupes)— 131 место. “Национальное объединение” и “Республиканцы” получают соответственно 89 и 61 место. Наряду с очевидным успехом левых все отмечают прорывной результат крайне правого «Национального объединения» (бывшего Национального Фронта) Марин Ле Пен.

Лидер левых Жан-Люк Меланшон характеризовал произошедшее как “Провал правящей партии”. В истории французской Пятой республики это не единственный случай, когда президент не имеет большинства в парламенте, но первый случай, когда такое произошло сразу же после прошедших президентских выборов. Также впервые возникает ситуация, когда сформировать устойчивое большинство оказывается невозможно, а следовательно непонятно, как будет функционировать правительство и кто его возглавит.