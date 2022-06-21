Главная Рубрики События 2022 Июнь 21 В Колумбии — левый президент

В Колумбии — левый президент

 

В Колумбии — левый президент

 

По итогам подсчета 98% голосов на президентских выборах в Колумбии побеждает кандидат левых Густаво Петро, набравший на настоящий момент 50,51%, у его противника Родольфо Эрнандеса 47,22%. Выборы сопровождались крайней степенью политической поляризации: центристские кандидаты потерпели поражение в первом туре, а во второй тур вышли кандидат от левых сил и представитель крайне правых.

Петро первый за последние 80 лет президент Колумбии не представляющий ни олигархию, ни корпорации, ни наркокартели. Специалист по Латинской Америке Олег Ясинский констатирует: «Ещё несколько часов назад многие уверяли, что бывший партизан никогда не сможет стать президентом этой страны. Они ошибались. У Колумбии появляется огромный исторический шанс».

 

Источник: https://t.me/olegyasynsky

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21-6-2022 События, , , , , 88
Дайджест новостей на 19 июня
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