Дайджест новостей на 19 июня
[В мире]
В Пекине призвали США не раздувать «китайскую угрозу»
Греция заявила о захвате иранскими военными двух судов в Персидском заливе
В Риге задержали девушек, выступивших против сноса памятников освободителям
В ЕС обеспокоены задержанием греческих танкеров Ираном
Назарбаев похвалил действия Токаева во время январских протестов
Страны Балтии и Северной Европы поддержали желание Молдавии вступить в ЕС
В Китае вводят положение об армейских действиях «невоенного характера»
[Внешняя политика]
Россия вышлет пятерых сотрудников посольства Хорватии
МИД Хорватии назвал нелегитимной высылку своих дипломатов из России
Министры культуры стран ШОС утвердили меморандум о сотрудничестве в области музейного дела
Утвержден Меморандум о сотрудничестве в области музейного дела между государствами ШОС
Латвия разрывает соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере культуры
[Внутренняя политика]
Мишустин считает, что повышение МРОТ остановит снижение потребительского спроса
Роскомнадзор с конца февраля удалил более 117 тысяч фейков о спецоперации
Депутат Митрохин заявил, что его задержали за самоуправство
Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами
[Экономика]
В правительстве рассказали об уровне инфляции в России
Мукомольные заводы в Грузии останавливаются
[Общество]
Эксперты спрогнозировали убыль рабочей силы в России
Уфимского адвоката оштрафовали за дискредитацию действий российской армии
В Крыму ФСБ завела головное дело о покушении на совершение теракта из-за антивоенной акции
Юристы «Роскомсвободы» добились отмены блокировки сайта Tor Project в России
Тагильскую художницу Алису Горшенину оштрафовали за «дискредитацию российской армии»
Неизвестные напали на посольство Польши в Москве. Они облили его красной краской
Как Никита Елисеев нанес удар по имиджу РНБ
Российские литераторы поддержали уволенного из РНБ библиографа Никиту Елисеева
[Протесты]
19 мая в Ереване произошла стычка между протестующими и полицией
19 мая сторонники молдавской оппозиции провели акцию протеста у здания парламента
21 мая шествие оппозиции в Ереване завершилось мирно и без задержаний
23 мая в Ереване сторонники оппозиции заблокировали станцию метро
24 мая в Молдавии акция в поддержку Додона завершилась требованием отставки Санду
25 мая в Ереване произошли стычки протестующих и полиции
25 мая молдавская оппозиция провела марш против репрессий по центру Кишинева
26 мая оппозиционные партии Молдавии провели антиправительственный митинг
28 мая тысячи людей протестовали в Хьюстоне, где проходил съезд оружейного лобби
[Пенсии]
Выплаты детям войны в Ставрополье увеличат до 10 тысяч рублей в 2023 году
Голикова поручила регионам провести индексацию пенсий в срок
Средний размер пенсий в Подмосковье составит 19 тысяч рублей
Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий
Путин пообещал рассмотреть идею досрочной пенсии для многодетных отцов
[Наука]
Мишустин утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии
[Культура]
Минкультуры готово решать вопросы сотрудничества музеев и туриндустрии
Обзор выставки «НАТО. Хроники жестокости»
Как текущая ситуация отражается на арт-процессе
Русский музей продлевал свои выставки в Испании
Еще одна картина из коллекции Морозовых осталась во Франции
Олег Кулик о своей скульптуре «Большая мать»
В ЮНЕСКО отложили намеченное в июне в Казани заседание бюро Комитета всемирного наследия
Минкультуры не оказывало финансовую поддержку проекту «Арт-Москва»