Главная Рубрики События 2022 Июнь 19 Дайджест новостей на 19 июня

Дайджест новостей на 19 июня

 

Дайджест новостей на 19 июня

 

[В мире]

 

В Пекине призвали США не раздувать «китайскую угрозу»

 

Греция заявила о захвате иранскими военными двух судов в Персидском заливе

 

В Риге задержали девушек, выступивших против сноса памятников освободителям

 

В ЕС обеспокоены задержанием греческих танкеров Ираном

 

Назарбаев похвалил действия Токаева во время январских протестов

 

Страны Балтии и Северной Европы поддержали желание Молдавии вступить в ЕС

 

В Китае вводят положение об армейских действиях «невоенного характера»

 

[Внешняя политика]

 

Россия вышлет пятерых сотрудников посольства Хорватии

 

МИД Хорватии назвал нелегитимной высылку своих дипломатов из России

 

Министры культуры стран ШОС утвердили меморандум о сотрудничестве в области музейного дела

 

Утвержден Меморандум о сотрудничестве в области музейного дела между государствами ШОС

 

Латвия разрывает соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере культуры

 

[Внутренняя политика]

 

Мишустин считает, что повышение МРОТ остановит снижение потребительского спроса

 

Роскомнадзор с конца февраля удалил более 117 тысяч фейков о спецоперации

 

Депутат Митрохин заявил, что его задержали за самоуправство

 

Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами

 

[Экономика]

 

В правительстве рассказали об уровне инфляции в России

 

Мукомольные заводы в Грузии останавливаются

 

[Общество]

 

Эксперты спрогнозировали убыль рабочей силы в России

 

Уфимского адвоката оштрафовали за дискредитацию действий российской армии

 

В Крыму ФСБ завела головное дело о покушении на совершение теракта из-за антивоенной акции

 

Юристы «Роскомсвободы» добились отмены блокировки сайта Tor Project в России

 

Тагильскую художницу Алису Горшенину оштрафовали за «дискредитацию российской армии»

 

Неизвестные напали на посольство Польши в Москве. Они облили его красной краской

 

Как Никита Елисеев нанес удар по имиджу РНБ

 

Российские литераторы поддержали уволенного из РНБ библиографа Никиту Елисеева

 

[Протесты]

 

19 мая в Ереване произошла стычка между протестующими и полицией

 

19 мая сторонники молдавской оппозиции провели акцию протеста у здания парламента

 

21 мая шествие оппозиции в Ереване завершилось мирно и без задержаний

 

23 мая в Ереване сторонники оппозиции заблокировали станцию метро

 

24 мая в Молдавии акция в поддержку Додона завершилась требованием отставки Санду

 

25 мая в Ереване произошли стычки протестующих и полиции

 

25 мая молдавская оппозиция провела марш против репрессий по центру Кишинева

 

26 мая оппозиционные партии Молдавии провели антиправительственный митинг

 

28 мая тысячи людей протестовали в Хьюстоне, где проходил съезд оружейного лобби

 

[Пенсии]

 

Выплаты детям войны в Ставрополье увеличат до 10 тысяч рублей в 2023 году

 

Голикова поручила регионам провести индексацию пенсий в срок

 

Средний размер пенсий в Подмосковье составит 19 тысяч рублей

 

Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий

 

Путин пообещал рассмотреть идею досрочной пенсии для многодетных отцов

 

[Наука]

 

Мишустин утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии

 

[Культура]

 

Минкультуры готово решать вопросы сотрудничества музеев и туриндустрии

 

Обзор выставки «НАТО. Хроники жестокости»

 

Как текущая ситуация отражается на арт-процессе

 

Русский музей продлевал свои выставки в Испании

 

Еще одна картина из коллекции Морозовых осталась во Франции

 

Олег Кулик о своей скульптуре «Большая мать»

 

В ЮНЕСКО отложили намеченное в июне в Казани заседание бюро Комитета всемирного наследия

 

Минкультуры не оказывало финансовую поддержку проекту «Арт-Москва»

Рабкор.ру
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19-6-2022 События, , 2
Итальянский политический кинематограф 1960-1970-х гг – Кульминация культурной гегемонии левых в Европе
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